Драка нелегалов в Рыбацком из-за ДТП стала уголовным делом о хулиганстве

Массовая драка, в ходе которой её участники пытались добиться своего видения справедливости после ДТП в Невском районе Петербурга, привела к уголовному делу. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 января.

По информации издания, оно возбуждено по статье «Хулиганство». Один из подозреваемых — 36-летний иностранец, проживающий в городе Сланцы, задержан и помещён в изолятор.

Сотрудники правоохранительных органов отправили на экспертизу нож, изъятый после случившегося. Сейчас они изучают записи с камер видеонаблюдения, которые помогут с восстановлением картины произошедшего.