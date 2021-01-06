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Драка нелегалов в Рыбацком из-за ДТП стала уголовным делом о хулиганстве

Массовая драка, в ходе которой её участники пытались добиться своего видения справедливости после ДТП в Невском районе Петербурга, привела к уголовному делу. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 января.

По информации издания, оно возбуждено по статье «Хулиганство». Один из подозреваемых — 36-летний иностранец, проживающий в городе Сланцы, задержан и помещён в изолятор.

Сотрудники правоохранительных органов отправили на экспертизу нож, изъятый после случившегося. Сейчас они изучают записи с камер видеонаблюдения, которые помогут с восстановлением картины произошедшего.

Как ранее писала «Фонтанка», конфликт между мужчинами произошёл из-за аварии в ночь на 5 января на Караваевской улице. Прояснять детали правил дорожного движения взялись около десяти мигрантов, восемь из них позже отправились в отдел полиции, где в отношении них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Ещё один участник драки был госпитализирован с резаными ранами.

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Комментарии (6)

Zloi_prohozhiy
Иностранец поди из Баку понаехал?
Tank Tankistovih
Всех в вагон, и на родину!
hal9000
В Рыбацком неудобно когда с кольца съезжаешь на проспект..надо бочком бочком..жутко неудобно там все летят..этот съезд надо по уму бы переделать
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