Более 150 пожаров и семеро погибших за шесть дней. В МЧС поделились новогодней статистикой

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призвали горожан не забывать о правилах безопасности во время праздников. По данным ведомства, по состоянию на 6 января в городе с начала года произошли уже 162 пожара. Из-за возгораний 7 человек погибли, 8 пострадали.
«Основные причины пожаров в быту — это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов», — отметили в МЧС.
В частности, дома не рекомендуется зажигать бенгальские огни и использовать хлопушки, зажигать на елках свечи и украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Запрещено устраивать салюты на расстоянии ближе 30 метров от жилых домов, носить пиротехнику в карманах. После зажигания петарды необходимо отойти от нее на 15 метров.
«Фонтанка» рассказывала о январских пожарах: накануне огонь охватил жилой дом на Байкальской улице в Парголово — там нашли тела троих человек, в тот же день на улице Декабристов горела квартира в дореволюционном доме — пять пострадавших доставили в больницы. Тогда же с Софийской улицы с ранами госпитализировали ребенка после неудачного применения пиротехники.