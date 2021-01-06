Более 150 пожаров и семеро погибших за шесть дней. В МЧС поделились новогодней статистикой

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призвали горожан не забывать о правилах безопасности во время праздников. По данным ведомства, по состоянию на 6 января в городе с начала года произошли уже 162 пожара. Из-за возгораний 7 человек погибли, 8 пострадали.



«Основные причины пожаров в быту — это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов», — отметили в МЧС.

