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Индекс экономической надежды россиян опустился до уровня 1998 года. В Великобритании пессимистов еще больше

Индекс экономической надежды россиян в 2020-м опустился до уровня 1998 года. Об этом 6 января сообщает РБК со ссылкой на исследование Gallup International.

Исследование показало, что лишь 6% россиян ожидают от 2021 года экономического процветания, 47%, напротив, ждут экономических проблем. При этом 40% населения думает, что год станет таким же, как предыдущий, 8% не ответили на вопрос.

По итогам года индекс экономической надежды составил минус 41 п.п. — точно таким же он был в 1998 году. Правда, это не антирекорд: в 2013-м в России этот показатель равнялся минус 43 п.п., близким по значениям был и 2008-й — минус 39 п.п. До самого высокого уровня индекс добрался в 2006 году — 9 п.п.

Мировой индекс экономической надежды оказался равен минус 21 п.п. Процветания в 2021 году ждут 25% людей, проблем — 46%. Наиболее пессимистичными оказались жители Великобритании — там показатель составил минус 62. п.п. Почти ничего хорошего не ждут также в Болгарии, где индекс опустился до минус 59 п.п., и Италии — там он также равен минус 59 п.п.

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Комментарии (19)

chip1
В Англии еще хуже? Хм, что то подсказывает мне, что англичане в 1998 не так печально жили как мы) 20 лет коту под хвост, кроме обогатившихся друзей галерного и оптимизированных в минус школ, больниц, заводов, что мы оставим для наших детей и внуков...
arbidol
8% не ответили на вопрос...им помешал ИВЛ
вадики
Так у нас и ЗП как в 98 -специалист с ВО стаж 25 лет ЗП 300$
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