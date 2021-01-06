Индекс экономической надежды россиян опустился до уровня 1998 года. В Великобритании пессимистов еще больше

Индекс экономической надежды россиян в 2020-м опустился до уровня 1998 года. Об этом 6 января сообщает РБК со ссылкой на исследование Gallup International.



Исследование показало, что лишь 6% россиян ожидают от 2021 года экономического процветания, 47%, напротив, ждут экономических проблем. При этом 40% населения думает, что год станет таким же, как предыдущий, 8% не ответили на вопрос.



По итогам года индекс экономической надежды составил минус 41 п.п. — точно таким же он был в 1998 году. Правда, это не антирекорд: в 2013-м в России этот показатель равнялся минус 43 п.п., близким по значениям был и 2008-й — минус 39 п.п. До самого высокого уровня индекс добрался в 2006 году — 9 п.п.

