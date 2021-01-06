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Под Петербургом двухлетняя девочка погибла из-за телевизора

Ребенок погиб в Сланцевском районе Ленобласти. Как пишет 6 января 47news, причиной смерти стала «нелепая случайность».

По информации издания, двухлетняя девочка поступила в реанимацию Сланцевской межрайонной больницы около трех часов дня 5 января с тяжелыми травмами, в том числе переломом основания черепа. На ребенка дома упал телевизор. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным 47news, родители ребенка — «совершенно социальные» и на учете нигде не состоят.

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Комментарии (12)

260548761
... в это время в ём была голова путина
enigma111
Фъ, я б на Вашем месте удалила бы комменты "острословов", тк подумайте о родных , близких ребенка, о их чувствах, если они вдруг прочитают комменты "словоблудов". Кощунственно писать такие реплики: погиб малыш, а они тут острословят!
K_Lutsky
А зачем вообще Телевизор дома. ? С тем, что по нему показывают вместе...
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