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«Британский» штамм коронавируса обнаружили в 41 стране. Южноафриканский пока добрался только до шести

Новый «британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 41 стране. Такие данные приводятся в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 6 января.

«К 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которую изначально выявили в Великобритании, в небольшом числе случаев обнаружена в 40 других странах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в сообщении.

Новый южноафриканский штамм, по данным ВОЗ, распространился за пределы ЮАР на территорию еще шести государств.

Напомним, о «британском» штамме вируса объявили 14 декабря, после чего страны Европы и Россия прекратили авиасообщение с островным государством. В России его пока официально не обнаружили. В начале января Великобритания ввела уже третий по счету локдаун из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Между тем лучшие научные силы ЮАР брошены на испытание прочности своего штамма — 501.V2. Он был обнаружен в октябре, и ученые сомневаются, что вакцины от COVID-19 будут эффективны в борьбе с вирусом-мутантом.

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Комментарии (2)

Alexander 17
Аглицкий...африканский...а где российский...отстаём товарищи)))))))
WuhanRockCafe
Хм, не обнаружили, паимаишь.
Британский штамм КВ-19 выявили в сентябре, а полеты на остров запретили только с 14 декабря - да за это время больше 10 тысяч дарагих рассиян вернулось на родную землю из туманного Альбиона.
Прямо недреманное око наш Роспотребнадзор.
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