«Британский» штамм коронавируса обнаружили в 41 стране. Южноафриканский пока добрался только до шести

Новый «британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 41 стране. Такие данные приводятся в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 6 января.



«К 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которую изначально выявили в Великобритании, в небольшом числе случаев обнаружена в 40 других странах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в сообщении.



Новый южноафриканский штамм, по данным ВОЗ, распространился за пределы ЮАР на территорию еще шести государств.

