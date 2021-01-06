«Британский» штамм коронавируса обнаружили в 41 стране. Южноафриканский пока добрался только до шести

Новый «британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 41 стране. Такие данные приводятся в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 6 января.
«К 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которую изначально выявили в Великобритании, в небольшом числе случаев обнаружена в 40 других странах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в сообщении.
Новый южноафриканский штамм, по данным ВОЗ, распространился за пределы ЮАР на территорию еще шести государств.
Напомним, о «британском» штамме вируса объявили 14 декабря, после чего страны Европы и Россия прекратили авиасообщение с островным государством. В России его пока официально не обнаружили. В начале января Великобритания ввела уже третий по счету локдаун из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Между тем лучшие научные силы ЮАР брошены на испытание прочности своего штамма — 501.V2. Он был обнаружен в октябре, и ученые сомневаются, что вакцины от COVID-19 будут эффективны в борьбе с вирусом-мутантом.