В Великобритании введен третий по счету локдаун

Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к нации и сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом в стране вводится новый локдаун. Он начнет действовать с 5 января и продлится до середины февраля.
«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — цитирует Джонсона «Би-би-си».
В своем обращении 4 января Джонсон также сказал, что, если не принять решительные меры, «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня».
Локдаун означает, что большинство английских школьников перейдут на удаленное обучение. Покидать дом людям разрешено лишь в исключительных случаях: поход в магазин или в аптеку, посещение врача и поездки на работу, если нет возможности перейти на удаленный формат. В настоящее время на большей части территории королевства запрещена работа магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, ресторанов, пабов и кафе.
Сутками ранее в Великобритании был установлен новый суточный рекорд — 58 784 выявленных случая коронавируса. 407 человек скончались. Всего в стране с начала пандемии заболели более 2,7 млн человек, почти 75,5 тыс. умерли
Тотальный карантин вводится в Великобритании в третий раз, прошлые были с марта по май и с ноября по декабрь 2020 года. О британском штамме вируса объявили 14 декабря, после чего страны Европы и Россия прекратили авиасообщение с островным государством. Между тем, лучшие научные силы Южно-Африканской республики брошены на испытание прочности своего штамма — 501.V2. Он был обнаружен в октябре и ученые сомневаются, что вакцины от COVID-19 будут эффективны в борьбе с вирусом-мутантом.