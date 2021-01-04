В Великобритании введен третий по счету локдаун

Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к нации и сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом в стране вводится новый локдаун. Он начнет действовать с 5 января и продлится до середины февраля.

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — цитирует Джонсона «Би-би-си».

В своем обращении 4 января Джонсон также сказал, что, если не принять решительные меры, «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня».

