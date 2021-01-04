В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин от COVID-19 на новый вирус-мутант

Об исследованиях африканских ученых 4 января сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press . «Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию», — заявил специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс.

Лучшие научные силы Южно-Африканской Республики (ЮАР) спешно пытаются понять, насколько эффективны вакцины от COVID-19 в борьбе с обнаруженным недавно штаммом коронавируса, получившим маркировку 501.V2.

Накануне профессор Оксфордского университета Джон Белл заявил, что уже созданные от COVID-19 вакцины могут оказаться малоэффективными в отношении 501.V2. Он также сообщил, что выявленная в ЮАР мутация коронавируса «внушает серьезные опасения из-за произошедшего в штамме серьезного изменения белка».

В свою очередь министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что «очень обеспокоен заразной мутацией южноафриканского варианта коронавируса», и назвал опасность со стороны штамма 501.V2 «очень серьезной».

Вторую волну пандемии власти ЮАР объявили 21 декабря, ее связывают с коронавирусом-мутантом 501.V2. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

Через неделю после заявления южноафриканских властей во Всеволожск вернулся местный предприниматель. Он успел улететь из Йоханнесбурга за минуты до закрытия авиасообщения 27 декабря. Через три дня ему пришел положительный тест на коронавирус.