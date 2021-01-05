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«Москва начала болеть раньше». Беглов объяснил, почему Петербург на день обогнал столицу по суточной заболеваемости

Петербург накануне впервые за всё время пандемии занял первую строчку по числу суточных заболеваний COVID-19 среди субъектов РФ, потому что Москва начала болеть раньше. Так объяснил статистический рекорд губернатор Александр Беглов.

«Я хочу сказать, что за это время мы снизили количество заболевших. И то, что мы обогнали Москву в этом качестве... Москва раньше начала болеть, чем мы, поэтому есть соответствующие, скажем, такие определённые моменты. Но сейчас разговор не об этом», — заявил он 5 января во время пресс-подхода.

Беглов подчеркнул, что главное — эффект от действия коронавирусных ограничений, которые позволили прервать цепочку передачи COVID-19 в городе.

Напомним, что в Петербурге за сутки 4 января было зарегистрировано 3657 новых случаев заражения, в Москве — 3591 случай. Однако 5 января Северная столица вновь вернулась на вторую строчку.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Начать надо с того что вы месьё губернатор не знаете сколько горожан болеет в городе.
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