«Москва начала болеть раньше». Беглов объяснил, почему Петербург на день обогнал столицу по суточной заболеваемости

Петербург накануне впервые за всё время пандемии занял первую строчку по числу суточных заболеваний COVID-19 среди субъектов РФ, потому что Москва начала болеть раньше. Так объяснил статистический рекорд губернатор Александр Беглов.

«Я хочу сказать, что за это время мы снизили количество заболевших. И то, что мы обогнали Москву в этом качестве... Москва раньше начала болеть, чем мы, поэтому есть соответствующие, скажем, такие определённые моменты. Но сейчас разговор не об этом», — заявил он 5 января во время пресс-подхода.