Беглов: Введённые в Петербурге ограничения позволили прервать цепочку передачи коронавируса

Новогодний локдаун помог уменьшить распространение COVID-19 в Петербурге, если так пойдёт дальше — меры ослабят ещё. Об этом 5 января заявил журналистам губернатор города Александр Беглов.

«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», — заявил губернатор.

«Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения», — сказал Беглов.