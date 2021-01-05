FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Беглов: Введённые в Петербурге ограничения позволили прервать цепочку передачи коронавируса

Новогодний локдаун помог уменьшить распространение COVID-19 в Петербурге, если так пойдёт дальше — меры ослабят ещё. Об этом 5 января заявил журналистам губернатор города Александр Беглов.

«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», — заявил губернатор.

«Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения», — сказал Беглов.

Новогодний режим в Петербурге разрешили ослабить с 4 января. С понедельника открылись рестораны с разрешением на работу до 23:00, театры возобновят спектакли к Рождеству.

По данным оперштаба, с 30 декабря суточное число новых заболевших COVID-19 менялось следующим образом: 3764, 3758, 3746, 3742, 3738, 3657, 3649. То есть за неделю показатель сократился на 3%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

yujinspb2
А где можно плюнуть в лицо этому усатому царьку?
Piter Russo
Какая-то параллельная реальность в словах этого губернатора...
260571091
100% враньё
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний