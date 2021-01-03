Роспотребнадзор прокомментировал возможность снятия ограничений для привитых от коронавируса

Вопрос снятия ограничений для получивших вакцину от COVID-19 нужно тщательно изучить. Необходимость введения прививочных паспортов прокомментировал 3 января Роспотребнадзор.

«Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

О том, что паспорт вакцинированного от коронавируса можно будет получить уже в январе 2021-го на Госуслугах, заявил в конце декабря глава Минздрава Михаил Мурашко. На самом портале в тот момент об этом даже не знали.