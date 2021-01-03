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Роспотребнадзор прокомментировал возможность снятия ограничений для привитых от коронавируса

Вопрос снятия ограничений для получивших вакцину от COVID-19 нужно тщательно изучить. Необходимость введения прививочных паспортов прокомментировал 3 января Роспотребнадзор.

«Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

О том, что паспорт вакцинированного от коронавируса можно будет получить уже в январе 2021-го на Госуслугах, заявил в конце декабря глава Минздрава Михаил Мурашко. На самом портале в тот момент об этом даже не знали.

Также 3 января премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность въезда для иностранцев по паспортам вакцинации в будущем.

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Комментарии (3)

264883771
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...........
Riptide
Спасибо, конечно. Но некоторым и так неплохо здесь "косплэить" в реальности, а не на Старконе или Эпикконе ))))))))))))))
Василий Марущак
Ну если коротко, то вакцинация(чипирование) подтверждает твоё гражданство.
Все остальные будут урезаны в своих правах.
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