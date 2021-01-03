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В Москве позвали на вакцинацию банковских работников и представителей власти

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 4 января, в столице расширяется список сфер, представителей которых привьют от коронавируса.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 года, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, — написал столичный мэр в своем блоге 3 января. — Напомню, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных».

В Петербурге 30 декабря только начали вакцинацию пожилых с хроническими заболеваниями. Работает 70 пунктов вакцинации, с полным списком и картой можно ознакомиться здесь. Ранее стало известно, что в Северной столице прививку могут сделать и те, кто не относится к приоритетным группам.

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Комментарии (2)

USSR_forever
что-то очереди из депутатов не видно... =)))) видать все Pfizer прививаются в UK =)))
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