В Москве позвали на вакцинацию банковских работников и представителей власти

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 4 января, в столице расширяется список сфер, представителей которых привьют от коронавируса.
«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 года, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, — написал столичный мэр в своем блоге 3 января. — Напомню, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных».
В Петербурге 30 декабря только начали вакцинацию пожилых с хроническими заболеваниями. Работает 70 пунктов вакцинации, с полным списком и картой можно ознакомиться здесь. Ранее стало известно, что в Северной столице прививку могут сделать и те, кто не относится к приоритетным группам.