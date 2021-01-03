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Россияне заплатили 13 млрд рублей долгов за автомобильные штрафы за неполный 2020 год

С россиян через судебных приставов с января по ноябрь 2020 года взыскали 13 миллиардов рублей за штрафы на дорогах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова.

Как он уточнил, за 11 месяцев 2020 года приставами было взыскано «12,9 миллиарда рублей административных штрафов Госавтоинспекции».

Однако это далеко не вся сумма, по которым были возбуждены исполнительные производства. Всего неоплаченных штрафов на счетах российских автомобилистов скопилось на сумму в 18,5 миллиарда рублей. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019-го это на 700 миллионов меньше.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
С россиянина по копеечке - дочечкам на яхточки.
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