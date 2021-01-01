После стрельбы из автомата в Симагино возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый — труп

Полиция Выборгского района Ленобласти возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы по экскаватору в Симагино. Об этом «Фонтанке» 1 января сообщили в ГУ МВД.

«В ходе стрельбы у экскаватора разбито лобовое стекло, боковое стекло, поврежден гидравлический шланг. Экскаватор принадлежит мужчине 21.09.1979 г. р. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Потерпевший госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О том, что произошло в Симагино, «Фонтанка» писала ранее. 44-летний мужчина на внедорожнике приехал на площадку по добыче грунта и заявил охраннику, что будет стрелять. После этого он выпустил множество пуль в экскаватор и якобы бросил гранату, которая взорвалась в куче земли. Через час приехавшая полиция нашла стрелка мёртвым в BMW недалеко от места происшествия. Погиб он от пулевого ранения. Видео с места происшествия можно посмотреть на «Фонтанке».