Новым гендиректором мегаподрядчика «Газпрома» стал Иван Сибирев

Иван Сибирев назначен новым генеральным директором АО «Газстройпром», данные о его назначении включены в ЕГРЮЛ 29 декабря.
Предыдущий глава компании Станислав Аникеев покинул пост 16 декабря. Хронологически его увольнение совпало с посещением председателя правления ПАО «Газпром» стройплощадки Лахта Центра, которое «Газспройпром» спустя уже два года после окончания стройки не может подготовить для переезда структур монополии.
Обустройство офисного небоскреба в Петербурге — крупный, но не единственный подряд «Газстройпрома», полученный от «Газпрома». Общий портфель заказов, сопоставимый с размером инвестпрограммы монополиста, оценивается в 1,4 трлн рублей.
Иван Сибирев давно работает в дочерних структурах «Газпрома». До недавнего времени он возглавлял АО «СНТГ», а также был одним из первых заместителей Аникеева в «Газстройпроме». В числе личных бизнес интересов Ивана Сибирева — ресторанный бизнес, а в числе партнеров — Светлана Кузнецова, которой в СМИ приписывается родственная близость к Алексею Миллеру.
«Газстройпром» появился в 2018 году результате объединения крупнейших подрядчиков «Газпрома», ранее подконтрольных предпринимателям Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, а также их партнерам, и должен — по плану — аккумулировать большую часть заказов в рамках инвестпрограммы монополии. Многие топ-менеджеры из компаний Ротенберга и Тимченко уже перешли на работу в «Газстройпром».