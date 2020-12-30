Новым гендиректором мегаподрядчика «Газпрома» стал Иван Сибирев

Иван Сибирев назначен новым генеральным директором АО «Газстройпром», данные о его назначении включены в ЕГРЮЛ 29 декабря.



Предыдущий глава компании Станислав Аникеев покинул пост 16 декабря. Хронологически его увольнение совпало с посещением председателя правления ПАО «Газпром» стройплощадки Лахта Центра, которое «Газспройпром» спустя уже два года после окончания стройки не может подготовить для переезда структур монополии.

Обустройство офисного небоскреба в Петербурге — крупный, но не единственный подряд «Газстройпрома», полученный от «Газпрома». Общий портфель заказов, сопоставимый с размером инвестпрограммы монополиста, оценивается в 1,4 трлн рублей.