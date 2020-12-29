Коллекторы заплатят 300 тысяч рублей за то, что доставали петербурженку звонками

Судебные приставы наказали преследовавших жительницу Петербурга коллекторов. Суд оштрафовал коллекторское агентство на 300 тысяч рублей за нарушение прав третьих лиц.



Как сообщает 29 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, в ведомство поступило заявление от петербурженки, которая жаловалась на нарушение своих прав коммерческой организацией, занимающейся возвратом просроченных задолженностей. Сотрудники фирмы названивали ей на личный мобильный номер и требовали вернуть чужой долг.