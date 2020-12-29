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Коллекторы заплатят 300 тысяч рублей за то, что доставали петербурженку звонками

Судебные приставы наказали преследовавших жительницу Петербурга коллекторов. Суд оштрафовал коллекторское агентство на 300 тысяч рублей за нарушение прав третьих лиц.

Как сообщает 29 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, в ведомство поступило заявление от петербурженки, которая жаловалась на нарушение своих прав коммерческой организацией, занимающейся возвратом просроченных задолженностей. Сотрудники фирмы названивали ей на личный мобильный номер и требовали вернуть чужой долг.

По материалам административного расследования приставы выявили в деятельности коллекторского агентства многократные нарушения закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В отношении организации составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти установил, что женщина предупредила сотрудника коллекторского агентства, что не знает должника, но тот продолжал звонить и требовать выплатить долг, при этом разглашая персональные данные должника третьему лицу. С учетом того, что фирма уже не раз привлекалась к административной ответственности за такие же нарушения, суд назначил ей административный штраф в размере 300 000 рублей.

В УФССП Петербурга отмечают, что за 11 месяцев 2020 года было составлено 253 административных протокола за подобные нарушения со стороны коллекторов. В судах было рассмотрено около 235 дел, и общая сумма штрафов по их итогам составила 7 миллионов 475 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

onotolich
Еще надо стоматологию, которая названивает каждый день, тоже оштрафовать
Алекс81
Коллекторы нужны банковской системе для списания невозвратных долгов. Когда долг продаётся агентству. Как правило, за 5-10% суммы.
USSR_forever
когда закроют эти гнилые конторы? сплошной бандитизм в них творится... есть суд, есть фссп - всё, этого вполне хватает для взыскания.
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