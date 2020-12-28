«Газпром Арена» добралась до «Метростроя». Предприятие обезоружили перед судебной экспертизой, юристы говорят о самостреле

Иски комитет по строительству подал еще 2,5 года назад. Кто не помнит, относительного единодушия на самой скандальной стройке города (Лахта центр старается, но пока не догоняет) хватило аккурат до проведения Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу. Дальше в отношениях Смольного и «Метростроя» наступил ледниковый — он же исковой — период; при этом предприятие продолжало строить подземку, город — её принимать, а потом все опять встречались в судах.



Ведет 4 дела по стадиону ООО «Конкорд» — по договору с «Метростроем». Схема такая: юристы предприятия согласовывают с подрядчиком правовую позицию, предоставляют необходимые документы, утверждают стратегию. В суды ходит «Конкорд». Дела до сих пор в первой инстанции; в картотеке можно увидеть хронику регулярного переноса рассмотрений и приобщения новых материалов. Оно и неудивительно: вопрос исполнения и приемки работ на таком сложном сооружении требует тщательной экспертизы. И даже разработка вопросов для нее — длительная и непростая задача, при которой обе стороны пытаются протащить свой вариант и своих экспертов.



С последним у «Метростроя» не задалось. По трем делам суд назначил экспертизу специального подведа Минюста, по четвертому — «А-Эксперт». Предложенные юристами предприятия кандидатуры были отвергнуты, так что ответчик решил идти другим путем: привлечь что-то вроде сопроводительной экспертизы, которая будет двигаться параллельно судебной и помечать все ошибки, недоработки или упущения тех, кого пришлет Минюст. Это, собственно, единственный способ как-то усилить свою правовую позицию, когда придет время оспаривать выводы специалистов; в противном случае остается просто сидеть и ждать, что положат на стол судье.



Вообще говоря, сейчас мало кто готов подряжаться для «Метростроя» с его заблокированными счетами и процедурой наблюдения. Однако, по данным «Фонтанки», походить «с козлиным пергаментом» за коллегами все же согласились компании «НЭО Истина» и «Про эксперт». Вот здесь-то и нашла коса на камень.



Как сообщается в служебной записке юруправления «Метростроя», оно встретило прямое противодействие со стороны недавно назначенного замдиректора — Игоря Осокина, который принял решение от лица предприятия отказаться от привлечения технических специалистов для подтверждения и усиления правовой позиции. Позиция следующая: «Конкорд» как подрядчик «Метростроя» должен защищать заказчика всеми законными способами, среди которых — независимая экспертиза. Если ему нужны услуги «Истины» — пусть он и платит из тех денег, что «Конкорду» уже перечислил «Метрострой». Отсюда вывод: остановить платежи «Истине» по заключенному договору, а остаток выплатить только в том случае, если решение суда устроит компанию.



С точки зрения юридического управления это абсурд, ведь немотивированная «Истина» и не сможет обеспечить нужное решение суда. В связи с этим глава юридического управления сообщает Старкову — и.о. гендиректора по доверенности — о том, что не имеет возможности контролировать четыре стадионных процесса и защищать в них интересы «Метростроя». Ответственность за последствия она возлагает на тех, кто принимает соответствующие решения. Ситуация осложняется тем, что 31 декабря у юристов «Конкорда» истекают сроки доверенностей по договору с «Метростроем».



Осокин в разговоре с «Фонтанкой» был лаконичен. По его словам, у него вызывает сомнение компетенция тех организаций, которых юруправление предлагает привлечь как независимых экспертов. Кроме того, он настаивает, что стороной такого договора должен выступать не «Метрострой», а «Конкорд». «Вы знаете, у нас в январе важное заседание по банкротному иску, на котором суд может принять решение о введении процедуры управления, — говорит он. — И тогда управляющий начинает ревизию текущих расходов. Как вы думаете, он отнесется к тому, что мы еще 6 миллионов отдаем на разбирательства с комстроем, хотя уже перечислили порядка 40 млн «Конкорду»? Конечно, он оспорит этот договор».



«Фонтанка» связалась с юристами «Метростроя», чтобы узнать, была ли служебная записка эмоциональным «ой, все» или они действительно умывают руки над 2,7 млрд. В управлении отказались комментировать конфликт внутри компании и давать оценку действиям Игоря Осокина. Единственный конкретный ответ касается оплаты экспертизы: «По условиям договора с «Конкордом», данная организация оказывает юридические услуги, то есть разработку правовой позиции и представление интересов в суде. Услуги экспертов — это отдельный вид услуги, на протяжении судебного разбирательства экспертиза (заключение специалиста) может понадобиться неоднократно и на различный объем вопросов; соответственно, стоимость таких услуг варьируется. Таким образом, при заключении договора на оказание юридических услуг никогда невозможно сразу установить, понадобится ли экспертиза, каков будет её объем и стоимость. Поэтому в договоре чётко прописано, что расходы на оплату услуг экспертов не входят в стоимость услуг «Конкорда»».



Игорь Осокин пришел в «Метрострой» совсем недавно, осенью, юридическое управление перешло в его ведение с конца октября. Нетрудно проследить, что назначение Осокина совпало с двумя процессами: это корпоративный конфликт в «Метрострое», который оставил компанию без генерального директора и совета директоров; и активная фаза переговоров Смольного с ВТБ о создании альтернативного подрядчика по строительству метро. По состоянию на сегодня ВТБ в этой переговорной гонке обогнал «Стройтрансгаз»: зарегистрировано предприятие «Метрострой Северной столицы», 65% в его уставном капитале ВТБ передает городу. Компания должна получить статус единственного поставщика.



Один из главных вопросов — каким образом совместное предприятие города и ВТБ зайдет на уже действующие контракты (в частности, по строительству оранжевой и коричневой линий), получит необходимую технику и штат. Источники в «Метрострое» рассказывали, что на объектах строительства часто видели Владимира Шмидта, бывшего зампредседателя КРТИ, а затем — руководителя компании «Пилон». В итоге именно он и возглавил «Метрострой Северной столицы».



Собеседники, близкие к руководству традиционного «Метростроя», где немало выходцев из Смольного, не скрывают, что перед топ-менеджерами поставлена задача обеспечить безболезненный перевод людей и техники в новую структуру, при этом — не останавливая стройку.

