Александр Белевитин, бывший военный врач, уже два месяца в Смольном отвечает за здравоохранение и медицину в качестве специального представителя губернатора. Об этом 23 декабря «Фонтанке» рассказали собеседники в городской администрации.

По словам источников, Белевитин составляет отчеты о том, как в городе обстоят дела с COVID-19. «Он пишет отчеты, которые ложатся на стол губернатору. Пришел в Смольный по личному приглашению губернатора Александра Беглова», — утверждает собеседник нашего издания.



Фото: Минобороны РФ / mil.ru

Сам Белевитин на просьбу «Фонтанки» дать экспертную оценку состояния медицины в городе ответить не смог, переадресовав все вопросы в профильные пресс-службы Смольного. Отрицать свое назначение спецпредставителем губернатора он не стал.

Отметим, что биография Белевитина шла вверх до 2011 года. С 1978-го он служил в рядах Советской армии, в том числе в Германии. Затем учился в Военно-медицинской академии. По ее окончании служил врачом в бригаде 40-й армии Туркестанского военного округа, воевал в Афганистане. Он доктор медицинских наук, тема диссертации — «Клинико-ангиографические результаты хирургического лечения больных ишемической болезнью сердца». В 90-е годы служил в ВМА. С мая 2007-го — начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова . В ноябре 2010 года Александр Белевитин был назначен начальником главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ — начальником Военно-медицинской академии.

В июне 2011-го его арестовали по обвинению во взятках. Следствие считало, что он при содействии заместителя министра здравоохранения Алексея Вилькина закупил два томографа для Минобороны. Откат составил 5% от суммы госконтракта, доля Белевитина была 180 тысяч евро. 25 июля 2012 года Московский окружной военный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. В конце 2013 года Белевитина освободили досрочно.



Собеседник «Фонтанки» в ответ на вопрос, почему с такой биографией Белевитин смог попасть в Смольный, ответил, что должность спецпредставителя не является госслужбой, а опыт военного медика колоссальный.

По словам еще одного источника в Смольном, Белевитин занимается здравоохранением не один. Еще одним спецпредставителем губернатора по медицине является Арфения Тер-Минасова. Источник утверждает, что по сути появление Белевитина стало усилением этого блока. «Они ездят по поликлиникам, составляют отчет о работе первичного звена в основном сейчас», — говорит коллега Тер-Минасовой и Белевитина. По его словам, Белевитин был преподавателем и начальником и у вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева, и у председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. «По сути, он для них гуру и авторитет, поэтому, может, и была в его биографии не самая приятная история, но он профессионал, отличный врач и главное — его слушают», — добавляет собеседник.