Исторический загородный дом Л. А. Змигродского в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр». Объект по результатам торгов сдан в аренду на 49 лет, сообщают в комитете имущественных отношений (КИО) 23 декабря.
По условиям программы арендаторы должны за свой счет в течение семи лет отреставрировать здание-памятник. После этого они получат право вносить за его использование льготную плату: 1 рубль за 1 кв. м. Во время проведения работ в доме Людомира Змигродского арендатор будет платить городу по 250 тысяч рублей в месяц.
Как сообщили в КИО, здание сдано в аренду индивидуальному предпринимателю Максиму Павлову. Напомним, на прошлой неделе с ним же заключили договор на восстановление исторической дачи Н. М. Кочкина в Сестрорецке.
В 2021 году город выставит на торги еще 4 объекта: «Дом Ф. Н. Челищева (М. В. Кольбе)» на Вознесенском проспекте, 36; «Жилой дом Степанова В. Ф.» на Константина Заслонова, 8; «Павильон «Царский вокзал»» на Академическом проспекте, 35, в Пушкине; «Дом Полевой» на Владимирской улице, 1, в Ломоносове.
Пока в Петербурге по программе «Рубль за метр» восстановили только один памятник: здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых на Большой Зелениной улице приспособили под административные цели. Еще на двух объектах сейчас ведется реставрация. В их числе «Оранжерея», входящая в состав «Дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача"», а также Александровские ворота Охтинского порохового завода. Правда, состояние последнего объекта после прихода арендатора, который взял его на себя в качестве «комсомольской нагрузки», стало поводом для возбуждения уголовного дела.