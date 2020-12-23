Исторический загородный дом Л. А. Змигродского в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр». Объект по результатам торгов сдан в аренду на 49 лет, сообщают в комитете имущественных отношений (КИО) 23 декабря.



По условиям программы арендаторы должны за свой счет в течение семи лет отреставрировать здание-памятник. После этого они получат право вносить за его использование льготную плату: 1 рубль за 1 кв. м. Во время проведения работ в доме Людомира Змигродского арендатор будет платить городу по 250 тысяч рублей в месяц.

