Историческую дачу Н. М. Кочкина в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр». По результатам торгов объект сдан в аренду на 49 лет, сообщают 17 декабря в пресс-службе Смольного.
По условиям программы, арендаторы должны за свой счет в течение 7 лет отреставрировать здание-памятник. После этого они получат право вносить за его использование льготную плату: 1 рубль за 1 кв. метр.
Как сообщили в комитете имущественных отношений, здание сдано в аренду индивидуальному предпринимателю Павлову М. С. По данным СПАРК, в Петербурге два ИП с подходящими инициалами. Деятельность одного из них связана с производством штукатурных работ и строительством зданий.
В 2021 году город выставит на торги еще 4 объекта: «Дом Ф. Н. Челищева (М. В. Кольбе)» на Вознесенском проспекте, 36; «Жилой дом Степанова В. Ф.» на Константина Заслонова, 8; «Павильон “Царский вокзал”» на Академическом проспекте, 35, в Пушкине; «Дом Полевой» на Владимирской улице, 1, в Ломоносове.
Пока в Петербурге по программе «Рубль за метр» восстановили только один памятник: здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых на Большой Зелениной улице приспособили под административные цели. Еще на двух объектах сейчас ведется реставрация.
Объект культурного наследия регионального значения «Дача Н. М. Кочкина» был построен в 1906-1909 годах в стиле модерн. К 2016 году дом полностью расселили, весной 2018-го здание частично разрушилось. В 2019 году объект частично разобрали в ходе противоаварийных работ.