Историческую дачу Н. М. Кочкина в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр». По результатам торгов объект сдан в аренду на 49 лет, сообщают 17 декабря в пресс-службе Смольного.



По условиям программы, арендаторы должны за свой счет в течение 7 лет отреставрировать здание-памятник. После этого они получат право вносить за его использование льготную плату: 1 рубль за 1 кв. метр.

Как сообщили в комитете имущественных отношений, здание сдано в аренду индивидуальному предпринимателю Павлову М. С. По данным СПАРК, в Петербурге два ИП с подходящими инициалами. Деятельность одного из них связана с производством штукатурных работ и строительством зданий.