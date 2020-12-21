автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Дворовый конфликт в Московском районе Петербурга мог остаться личной драмой его главных действующих лиц, но одна из сторон решила придать его огласке. Теперь разбираться в обстоятельства и причинах стычки из-за притязаний на детскую площадку придётся сотрудникам полиции. «Фонтанка» предоставила слово участникам противостояния за клочок земли и выяснила, что у каждого из них есть своя правда.

Позиция № 1: «Несостоявшийся праздник»

О случившемся вечером 19 декабря во дворе дома 14 на Новоизмайловском проспекте «Фонтанке» рассказала читательница Виктория. Субботним вечером её 14-летняя сестра Таисия отдыхала на детской площадке вместе с тремя одноклассницами. Юных приятельниц объединил торт, которым они лакомились на скамейке по случаю недавнего дня рождения одной из них.



«Примерно в шесть вечера к ним подошла женщина и начала оскорблять, после чего сестра позвонила мне и попросила выйти на улицу. Я вышла, мы поговорили, но в какой-то момент эта женщина набросилась на меня, а затем заявила, что я её избила. Потом она удалилась, а я уехала по своим делам», — описала начало конфликта Виктория. Подростки, по её словам, остались сидеть на скамейке. «Фонтанке» удалось узнать, что примерно это же она рассказала сотрудникам полиции, написав в своём заявлении, что грозная дама была с ребёнком и первая схватила её за волосы, так что она была вынуждена её оттолкнуть.

Примерно через час девушке снова позвонила сестра, которая слёзно просила о помощи: на неё и ещё троих девочек якобы напали трое мужчин. «Эти люди «предъявили» им, что они ломают детскую площадку, сказали, что они там пьют, указывая на бутылки, хотя моя сестра и её одноклассницы не выпивали. Обзывали их бомжихами, потому что девочки сидели на скамейке и ели торт. Говорили: идите и ешьте свой торт на помойку. В общем, всячески унижали. Подруга моей сестры Варя начала всё снимать на камеру, но у неё отобрали телефон и сумку, после чего стали швырять за шиворот по всей детской площадке. Две другие девочки убежали звать на помощь в ресторан», — рассказала Виктория.



Девушка была вынуждена вернуться на детскую площадку, но, когда добралась до места, увидела, что неизвестные уже избили её отца и взялись за мать, которые прибежали туда, чтобы защитить детей. В связи с этим, по её словам, ей пришлось применить в отношении нападавших газовый баллончик.



сторис в instagram / podolskayavv

Использование едкого газа привело к тому, что двое из троих мужчин скрылись за дверью парадной соседнего дома, а вернулись с лопатой и железной трубой. Если первая бралась в руки исключительно для устрашения, то металлическая конструкция пошла в ход. Этот момент зафиксировала камера, установленная на подъезде.

«Лопатой они только замахивались, а трубой пару раз ударили мою маму», — рассказала девушка, отметив, что третий мужчина, который был с псом, скрылся с места происшествия.



«Фонтанка.ру»

Старшая сестра одной из девочек также добавила, что женщина, с которой изначально возник конфликт, при открытом противостоянии уже не присутствовала. «Она практически сразу ушла и, видимо, натравила эти людей на нас», — предположила Виктория. Из всех нападавших она более-менее признала владельца собаки, который часто гуляет со своим питомцем во дворе. Про остальных девушка отметила, что их лица ей знакомы, но при каких именно обстоятельствах могла с ними пересекаться, припомнить не смогла. После случившегося, по её словам, в адрес семьи стали поступать угрозы.



Позже мать сестёр также дала объяснение полицейским, в котором указала, что просит установить личности троих мужчин, которые «по словам её младшей дочери, в течение часа обзывали, угрожали насильственными действиями сексуального характера и физической расправой, таскали за волосы, рвали одежду и натравливали собаку» на подростков, а один из них якобы бросил её чадо на скамейку и душил. В свою очередь, отец заявил, что был вынужден защищать свою супругу и детей.



Фото: сторис в instagram / podolskayavv

После случившегося на детской площадке вступившееся за дочь-подростка семейство полным составом отправилось в больницу. У Виктории диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У неё отца — аналогичные травмы, а также перелом костей носа. Его супруга получила ушибы горла и живота, а у младшей дочери выявили синяки на шее, плече и колене. За помощью к медикам также обратилась её ровесница и одноклассница, у которой диагностировали те же травмы. После снятия побоев в травмпункте их отпустили домой в удовлетворительном состоянии.



Позиция № 2: «Женщина с ребёнком vs агрессивные подростки»

«Фонтанка» попыталась связаться со второй стороной конфликта. Женщина, которая изначально высказала претензию отдыхавшим на детской площадке девочкам-подросткам, выслушала корреспондента издания, который предложил ей представить свою версию случившегося, но ничего не ответила. После этого дозвониться до неё не вышло.

В свою очередь, из троих участвовавших в конфликте мужчин связаться удалось только с одним из них. Корреспондент издания застал его в отделении полиции. Тот ответил, что в связи с этим будет краток, попросив время, чтобы позже «с удовольствием» дать более развернутый ответ. Однако немного, но он рассказал о своем видении случившегося.

По его словам, пообщаться с несовершеннолетними его и ещё одного мужчину попросила их соседка. Последняя якобы рассказала им, что девочки-подростки «раскуривали табак и курили сигареты на детской площадке», когда она находилась на её территории с ребёнком. На просьбу уйти школьницы отреагировали агрессией. «Одна хабалистая девочка начала на неё бычить», — передал слова женщины один из её защитников.



На вопрос, почему пришлось взяться за лопату и железную трубу, он ответил: «потому что они со своей стороны взяли палки», но не уточнил, кто именно это сделал, также отметив, что считает пострадавшими обе стороны конфликта. От дальнейших комментариев он отказался.

По информации «Фонтанки», женщина, у которой изначально возник конфликт с девочками, также написала заявление в полицию, где сообщила об избиении подростками. Она также сняла побои в травмпункте, где у неё выявили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб живота. Аналогичным образом поступили её защитники, у одного из которых диагностировали те же травмы, а у другого — ушиб руки.

Информацию об обращении обеих сторон в полицию «Фонтанке» подтвердили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, добавив, что сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. О проведении доследственной проверки также отчитался городской СК.

Инна Метелькова, «Фонтанка.ру»

