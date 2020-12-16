«Цирки должны приносить радость». Новый старый глава Росгосцирка рассказал, когда петербуржцы увидят слонов

Фото: Антон Ваганов/Коммерсантъ

Сергей Беляков в статусе и.о. уже возглавлял Росгосцирк в 2018-2019 гг. Первое интервью спустя несколько часов после нового назначения он дал «Фонтанке». - С чем вы возвращаетесь в Росгосцирк, и чего ждать петербуржцам, которые уже очень давно никакого цирка не видели? - У меня почти 30 лет стажа в отрасли, и все накопленные знания и понимание цирковых процессов будут максимально применены в Росгосцирке. Есть понимание обстановки, понимание как действовать даже в нынешней чрезвычайной ситуации пандемии и ограничений.

Завтра я встречаюсь с продюсером, который привез в Петербург программу итальянского цирка Togni. Будем обсуждать возможности возобновления работы после снятия запретов, которые установлены на новогодние праздники в Петербурге. Надеюсь, в январе или начале февраля эта программа продолжит работу в Цирке на Фонтанке. - У нас есть примеры культурных учреждений, которые добились особенных условий работы в новогодние каникулы. Какие-то аргументы у них находились. Наш цирк не менее уникален, чем многие театры в Петербурге - есть ли надежда, что удастся найти компромисс, и при условии строгого соблюдения ограничений цирк будет работать? - С сегодняшнего дня на работу вышел директор цирка Илья Ляхов, находившийся долгое время на больничном. Он сразу же занялся вопросами возможности возобновления цирковой программы. Если для этого потребуется какая-то наша помощь и если будет хоть малейшая толика возможности, мы постараемся открыться. Но на сегодняшний день — мы понимаем ситуацию — это вряд ли случится.

- В каком состоянии — физическом и эмоциональном - находятся артисты и звери, которые томились взаперти почти девять месяцев? - Если быть откровенным, я еженедельно получаю смски от артистов. Они очень внимательно следят за ситуацией в Петербурге. И как только что-то происходит, спрашивают: «Может быть - возможно? Может быть - возможно?». Но поскольку в Росгосцирке и в цирке на Фонтанке была другая команда, работа с начала марта не возобновлялась, несмотря на то, что для этого была возможность. Я наоборот считаю, что цирки должны работать, приносить радость. И открываться надо в максимально сжатые сроки. Пускай это будут ограничения, - скажут на 25% открыться, будем так работать, - но как только полный запрет будет снят, мы сразу начнем работать. Артисты и животные, которые, кстати находятся в самой исключительно хорошей форме, включая слонов, тигров и крокодилов, готовы к возобновлению гастролей. - В конце лета и осенью, когда, казалось бы, это не было запрещено, мы спрашивали, почему цирк не работает, и получили ответ: потому что с этой труппой договор расторгнут. Что сейчас с этим договором?

- Фактически, да, договор приостановлен по инициативе Росгосцирка. Для его возобновления им ранее были выставлены условия, которые продюсерский центр начал выполнять. Но в какой-то момент было принято решение, что эти условия не подходящие. Новые требования подразумевали, что — я не назову точно сумму, кажется, 56 миллионов рублей, - надо сперва уплатить Росгосцирку, а потом только продолжить гастроли. Понятно, что таких денег у Togni, который не давал выступлений с марта, нет. И даже отработав весь гастрольный период, они не получили бы такой прибыли. Такой подход прежнего руководства Росгосцирка для меня непонятен. Экономики в этом нет, логики - нет. Завтра в Петербург приезжает представитель продюсерского центра, который представляет Togni, Марина Ишина. Будем с этим вопросом разбираться, думаю, договоримся. Ребята там все вменяемые, в России работают три года, проехали множество городов, включая Якутск. Никаких капризов со стороны итальянского цирка нет. Уверен, завтра мы все уладим.

- Декорации и даже часть артистов из другого представления, «Девочка» и слон», уже приехали в Петербург — с ними уже даже появились афиши. Почему было принято такое решение и что с ними будет теперь? - Все люди и декорации уже находятся в Саратове. Мне непонятно, почему было принято решение заменить цирк Togni на «Девочку со слоном». Есть успешная, зарекомендовавшая себя программа. Она тоже со слонами. Это и не логично и, наверное, не совсем порядочно по отношению к нашим итальянским партнерам. В свое время они нас выручали, и я считаю, мы должны поддерживать теплые и дружеские отношения. Уверен, мы все конфликты уладим и подпишем допсоглашение к договору, которое первоначально предлагал Росгосцирк. По контракту у них стоит 120 выступлений. Изначально планировалось завершить их ко 2 сентября. Планируется, что они продолжат работу с учетом именно этого количества выступлений. Мы серьезная организация и нарушать свое слово не будем. - Как вы видите дальнейшую карьеру в структуре Росгосцирка нынешнего исполнительного директора цирка на «Фонтанке» Казбека Боллоева?

- Как с работником я с Казбеком Батразовичем не знаком. Предложений от него продолжить работу я не получал. Там на месте есть директор, Илья Ляхов. Если они договорятся и найдут взаимопонимание, я думаю, он продолжит свою работу, если он будет необходим там как специалист и профессионал. Но насколько мне известно, опыта работы у Боллоева нет. - Какие задачи в системе Росгосцирка вы будете сейчас решать в первую очередь? Куда поедете после Петербурга? - За свои 27 лет работы я побывал уже во всех городах, видел все цирки и все проблемы знаю. Но хочу каждые выходные посещать какой-то из наших городов. Сейчас стою перед картой, смотрю. Думаю, на эти выходные попаду в Тулу. Везде свои проблемы — где-то кровля течет. Где-то, как в Саратове, реконструкция. Этот цирк 25 декабря будет давать первый спектакль. Мы вступаем в переговоры с руководством города и губернатором, чтобы была возможность открыть цирк для детей, хотя бы частично. Если не получится, будем в плановом режиме проводить тестовые представления.

Там будет программа «Девочка и слон», но без слона. Слон все еще находится в Сочи — дрессировщики отказались с ними ехать, так как очень сложная дорога. Так что завтра в Саратов из Тулы выезжает носорог. Именно он будет на праздничном открытии вместо слона вместе с девочкой. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»