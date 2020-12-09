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Девушка, которую трогал за грудь российский гонщик Мазепин: Это была всего лишь шутка, он никогда не причинял мне боль

Итальянская модель Andrea D’lVal в своем инстаграме оправдала действия российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина. У девушки нет претензий к сыну владельца «Уралкалия».

«Привет, ребята. Я просто хочу сообщить вам, что мы с Никитой давно дружим, и в этом видео нет ничего серьезного! Мы очень доверяем друг другу, и это был глупый способ пошутить между нами. Я разместила это видео как шутку «для своих». Мне искренне жаль. Я могу дать вам слово, что он действительно хороший человек, и он никогда не сделает ничего, чтобы причинить мне боль», — написала девушка.

Фото: https://www.instagram.com/almadelcaribe/

Ранее Мазепину пришлось принести публичные извинения за опубликованное видео, в котором он трогает девушку за обнаженную грудь. Однако любителей автогонок он не убедил, и те создали петицию за его увольнение из «Формулы-1». Это уже не первая скандальная история, связанная с сыном владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

Фото: https://www.instagram.com/almadelcaribe/

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Комментарии (9)

mangup
это новости, которые мы заслужили?
ДЮрьевич
Если честно - а где там грудь, за которою можно потрогать?
Grotesk
не понял, а чего он извинялся - такого друга можно и за попу ухватить, это же по - дружески...
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