Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ

В гиде «Фонтанка» собрала лучшие идеи того, как провести время 4 — 6 декабря: от похода в Эрмитаж за сокровищами Султаната Оман до разговоров о Довлатове с его друзьями.

Актуальное

«Фонтанка» показывает мэппинг-шоу в сети

6–7 декабря, 17.00–22.00, 12+



Фото: предоставлено организаторами

Экспонаты Эрмитажа и истории о военных победах «оживут» на Дворцовой площади на этих выходных. Из-за ситуации с коронавирусом посмотреть масштабное мэппинг-шоу, подготовленное командой французских специалистов Cosmo AV в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у горожан получится только онлайн. «Фонтанка» покажет шоу на сайте и в группе «ВКонтакте» 6 декабря с 17.00 до 22.00 в начале каждого часа. Один «сеанс» представления длится 15 минут: изображения сменяют друг друга под музыку разных эпох, звучат цитаты классиков от Пушкина, Гумилева и Ахматовой до Бальмонта, Окуджавы и других классиков. 6 и 7 декабря шоу в честь Дней Эрмитажа можно будет смотреть онлайн на сайте с 14.00 до 23.00 каждые полчаса.



Погружаемся в хроники изоляции

С 4 декабря, 12+



Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ

Домоседам может показаться интересным онлайн-проект от Музея Москвы, который собрал 80 историй о том, как россияне проводили период локдауна минувшей весной и летом. В »Музее самоизоляции» оказались и воспоминания многодетной матери о том, как она справлялась с десятью детьми после закрытия школ, и рассказ фотографа, пытающегося снимать с дрона, и история девушки, которая от скуки гуляла по этажам панельного дома. Помимо прочего участников спрашивали о том, какие чувства они испытывали чаще всего, а из результатов сделали интерактивный график. Как ни странно, лидируют «надежда», «благодарность» и «спокойствие».

Новый проект Теодора Курентзиса

4 декабря, 11.00, 12+



Фото: скриншот видео с YouTube/Sony Classical

Теодор Курентзис, оркестр musicAeterna вместе с Sony Classical представляют новый проект — Fragments («Фрагменты»). В Доме радио режиссёр планирует записать серию аудио- и видеосцен из опер различных композиторов и снять на каждую видеофильм в сотрудничестве с разными режиссёрами. Премьера первого эпизода пройдёт на YouTube в пятницу. Это будет фрагмент из «Травиаты».



Змеи и древности ждут в Эрмитаже

4 декабря 2020 — 23 января 2022, 12+



В Эрмитаже начинается выставка редкостей, найденных во время раскопок за последние 50 лет в Султанате Оман, расположенном на юго-востоке Аравийского полуострова. В экспозиции «Оман — страна ладана» показаны старейшая из известных курильниц, индская печать с надписью, предметы, относящиеся к змеиному культу Аравии.

Пальмира соединяется с Петербургом в Главштабе

4 декабря 2020 — 24 января 2021, 12+



Больше 60 экспонатов — чертежей, снимков и книг, — каждый из которых должен показать сходства в архитектурных решениях Петербурга и Пальмиры и помочь посетителям провести «параллели» между двумя городами, на этой неделе выставили в Главном штабе. До изобретения фотографии античный город был известен мировой общественности исключительно по рисункам и гравюрам, которые теперь выставили в экспозиции. Особо ценная вещь, оказавшаяся в Штабе, — первое иллюстрированное описание памятников Пальмиры 1753 года. Выставка «Две Пальмиры» продлится до конца января.



«Серенада для струнного оркестра» Чайковского

6 декабря, 20.00, 16+



В воскресенье в Большом зале филармонии Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполняют музыку Грига, Шумана, Моцарта. Одним из центральных сочинений, которые услышат пришедшие, станет «Серенада для струнного оркестра» Чайковского. Подробности на сайте.

Узнать и увидеть новое

Важность гаремов — теперь тема лекции

5 декабря, 16.00, 16+

Тем, кого интересуют нравы Османской империи, не стоит пропускать лекцию на новой сцене Александринского театра про то, почему гарем был важной государственной структурой, а не просто местом для исполнения прихотей. Подробнее об этом расскажет ведущий встречи, тюрколог, востоковед, доцент СПбГУ и ВШЭ в Петербурге Алексей Образцов — и поделится данными из недавно обнародованных документов и научных исследований.

Новинки в сети презентуют Улицкая, Водолазкин, Поляринов и другие

5–6 декабря, 18+



Леонид Юзефович Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Организаторы ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в этом году были вынуждены перенести событие на конец марта 2021 года из-за коронавирусных ограничений, но в традиционные сроки всё-таки решили провести несколько онлайн-событий. В субботу в 15.00 Людмила Улицкая презентует свою книгу «Бумажный театр», в 16:00 Евгений Водолазкин расскажет о новом романе «Оправдание Острова». В 18.00 писатель и переводчик «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса Алексей Поляринов поговорит о своей новой работе «Риф». Воскресенье тоже будет насыщенным: среди прочего в 15.00 Леонид Юзефович представит новый роман «Филэллин». Полное расписание смотрите по ссылке.



Литературу современности обсудим с Сапрыкиным

5 декабря, 19.00, 16+



Фонд «Антон тут рядом» запускает онлайн-лекторий и открывает сезон встреч в сети разговором о книгах. Спикерами в эту субботу станут журналист, главный редактор проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, автор сборника рассказов «Конец света, моя любовь» Алла Горбунова, писатель и драматург Дмитрий Данилов. «Литература для нового времени» — так звучит тема лекции.

«Прочтение» обещает чаепитие и разговоры

4 декабря, 19.00, 18+

Общественно-культурному онлайн-журналу «Прочтение», публикующему рецензии на главные литературные новинки, исполняется 14 лет. В честь этого редакция решила встретиться с читателями и устроить «Беzoomное чаепитие на маяке». Как следует из названия, обсуждать книги и задавать вопросы будут в Zoom. Желающим нужно зарегистрироваться.

Города Довлатова встретились в книге

5 декабря, 18.00, 18+



Издатель старейшего петербургского литературного журнала «Звезда» Андрей Арьев, и близкий друг Сергея Довлатова, в этом году выступил соавтором книги о нём. Для работы «Три города Сергея Довлатова», которая выходит в издательстве «Альпина нон-фикшн», он написал часть «Ленинград». О двух других определяющих точках — Таллине и Нью-Йорке — рассказали прозаик Елена Скульская и эссеист Александр Генис. Узнать у них о книге и расспросить о Довлатове поклонники смогут во время прямого эфира.



«Кентервильское привидение» оживёт в «Мастерской»

5 декабря в 18.00, 16+



Фото: предоставлено театром «Мастерская»

В театре «Мастерская» премьера «страшно английской сказки в одном действии» «Кентервильское привидение» по мотивам одноимённого произведения Оскара Уайльда. Режиссёром-постановщиком выступила Екатерина Гороховская, ставившая на сцене «Любовные письма», «Вспоминая моих несчастных putas» и многие другие истории как для взрослых, так и для детей. Действие «Привидения» перенесено с конца ХIХ столетия в 60-е годы ХХ века.

Фестиваль «Радуга» — в Петербурге

4–9 декабря



Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа

В ТЮЗе проходит XXI театральный фестиваль «Радуга», на котором свои работы покажут театральные коллективы из восьми российских городов, а также из абхазского Сухуми. Среди спектаклей в программе — «Считалка» (16+) Жени Беркович о двух девочках, оставленных в глухой деревне во время грузино-абхазского конфликта в 1990-х годах, «Смерть Тарелкина» (18+), где все роли играют мужчины, «Электра» (16+), основанная на древнегреческом сюжете об убившей отца девушке.



Студенты покажут спектакли онлайн

4–5 декабря, 16+



Ну а Российский государственный институт сценических искусств проводит II Фестиваль студенческих спектаклей театральных школ «Моховая и Ко». Дипломные работы студентов из Петербурга, Москвы и других городов показывают в 19.00 в группе «ВКонтакте» и на YouTube-канале. 4 декабря зрителей ждёт «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова от Ярославского государственного театрального института, на следующий день — «Звездопад» по произведениям Виктора Астафьева от учащихся ГИТИСа.

«Рождественский парад» — на нескольких площадках в городе

5–16 декабря, 16+

Спектакли каждый день офлайн в декабре демонстрируют посетителям фестиваля «Рождественский парад». Открытие пройдёт в субботу в Доме актера: театр-студия «Закулисье» представит «Билокси-блюз» (16+) по пьесе Нила Саймона, в центре которой — история молодого человека, попавшего на службу в военный лагерь. В воскресенье горожанам там же покажут «Серебряное копытце» (16+) от театра кукол «Петроглиф», а на Малой сцене Театра имени В. Ф. Комиссаржевской сыграют «Аннике невесту каменную» (16+). Афиша опубликована в паблике. Также организаторы обещают трансляции.

«Город Солнца» соединится с «Утопией»

4 декабря, 18.30, 18+



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Советский архитектор Иван Леонидов в конце 1930 годов придумал и разработал концептуальный проект «Город Солнца», который, хотя и остался существовать только в бумаге, вдохновил многих архитекторов и художников, в частности южнокорейскую художницу Ли Бул, чья выставка «Утопия Спасённая» сейчас проходит в «Манеже». О том, какие идеи продвигал Леонидов и почему он так важен, желающим на тематической лекции расскажет научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Полина Стрельцова. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Тайны космонавтов откроют всем

5 декабря, 17.00, 12+

Директор екатеринбургского планетария Александр Изгагин 5 декабря погрузит горожан в «Жизнь в невесомости». На одноимённой онлайн-лекции опишет, как космонавтам удаётся справляться с бытовыми трудностями, например чистить зубы или мыть голову. Участие бесплатное, по регистрации.

На экране

«Назад в будущее» вернут на экраны

4–5 декабря, 16+



В этот уик-энд в кинотеатре «Аврора» показывают «Назад в будущее». 4 декабря в 20.40 картину Роберта Земекиса представит кинокритик Никита Смирнов, работающий с «Сеансом» и другими изданиями, а 5 декабря в 16.30 своё мнение о картине выскажет кинопродюсер Владислав Пастернак. Все показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Итальянцы занимают «Родину»

4–13 декабря, 18+

В «Родине» начался фестиваль итальянского кино. В этот уик-энд посетители могут посмотреть ленту «Дворец правосудия» о том, как в зале суда идут слушания по делу мужчины, который случайно застрелил вора, а за дверьми его ждут родственники, или «Хищников» — картину о двух семьях и аварии на дороге. 5 декабря в 17.00 покажут лучшие короткометражки, а 6 декабря — документалку «Искусство кинопроката. Человек, который рисовал кино». Главный герой — художник и автор афиш Ренато Казаро.

Все сеансы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами.

Горожан пустят на репетицию Фрейндлих

5 декабря, 19.30, 16+



Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой БДТ

Спектакль «Волнение» с Алисой Фрейндлих в главной роли с 2019 года идёт на сцене БДТ и собирает полные залы. Одноимённую пьесу драматург Иван Вырыпаев написал специально для неё. Режиссёр Денис Клеблеев снимал процесс репетиций, тщательно фиксировал жизнь «закулисья» и создал документальный фильм. На вечере вместе с «Волнением» зрителям продемонстрируют другой фильм режиссёра — документальную ленту «Король Лир» — о пожилом актере, который считает себя реинкарнацией шекспировского героя. После этого зрители могут поприсутствовать на паблик-токе Дениса Клеблеева и кинокритика, сокуратора национального конкурса МКФ «Послание к человеку» Константина Шавловского на тему «Репетиция реальности» и задать любые вопросы.

Новый Альмодовар — в прокате

С 4 декабря, 16+



Новая работа Педро Альмодовара «Человеческий голос» — одна из долгожданных новинок проката. Главную и единственную роль в картине исполнила Тильда Суинтон. Она играет женщину, от которой ушёл возлюбленный.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

