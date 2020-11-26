«Сегодня все на местах, а завтра раз — и сразу десяти нет». В Петербурге растет число вакансий медиков

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» проанализировала петербургский рынок труда в сфере здравоохранения. Оказалось, что «ковидные» больницы в поисках куда активнее, чем амбулаторные учреждения. «На передовую» бросаются все резервы и, как в 1941-м, необстрелянные студенты. В итоге на этом фронте бреши худо-бедно закрыты. Официально должностей для работы именно в «красных зонах» публикуется не так уж и много — зато сразу с зарплатами вдвое-втрое выше рынка, а где-то даже дают квартиры. Но если судить по объявлениям, в целом ряде поликлиник недостаток персонала измеряется десятками единиц.



Где-то нужны сразу семь врачей скорой помощи, как в 43-й поликлинике, а где-то срочно ищут сразу семь участковых терапевтов, как в поликлинике № 109. Обещанные зарплаты — до 120 тысяч рублей — пока с трудом находят желающих бросаться грудью на бесконечные амбразуры вызовов на дом. Кое-где, как в поликлинике № 54, тоже обещают жилье. Таким образом, петербургская система здравоохранения пытается завлечь иногородних специалистов.

Несмотря на то что город неоднократно говорил о дефиците амбулаторных врачей, в медучреждениях продолжают искать и медсестер, с ними вообще беда. Порой их ищут целыми «взводами», как в той же 54-й поликлинике (на сайте объявлений о работе напротив вакансии медсестры стоит отметка «Количество рабочих мест: 20») или в поликлинике № 3 («Количество рабочих мест: 15»). Причем уровень зарплат медсестер, разумеется, куда скромнее, чем у врачей. В основном это 25–35 тысяч рублей. Но есть учреждения, где не получается предложить медсестрам больше 19 тысяч, как в кронштадтской 74-й поликлинике. И это полная ставка. А таких вакансий там надо закрыть две, причем из плюсов этой работы авторы вакансии смогли придумать лишь «Созданы условия для приема пищи во время перерыва».



Квалифицированные медсестры сейчас все же могут выбирать между поликлиниками. Есть такие, где обещают и 40 тысяч. А кое-где обычная, не хирургическая сестра (такие нарасхват в больницах и могут рассчитывать и на 65 тысяч) может спросить с руководства про обещанные «до 60 тысяч», как, к примеру, в поликлинике № 8 на Новоселов. Это если нет желания лезть в самое пекло, рассчитывая на впятеро большие деньги, чем получает обычная участковая медсестра.

В комздраве какой-либо дефицит отрицают: потребность учреждений «плановая». Небольшая нехватка фиксируется чиновниками только в числе медсестер, анестезисток и рентгенлаборантов.

В комитете по труду и занятости тоже говорят, что сейчас для медперсонала свободно 1761 место — на 18% меньше, чем в 2019 году (2132). Средняя зарплата — 37 тыс. рублей. При этом у медсестер — почти 30 тыс. рублей, у врачей скорой помощи — 57 тыс., у врачей других специализаций — 45,5 тыс. Количество опубликованных за сентябрь — ноябрь вакансий на 40% меньше, чем годом ранее, добавляют в ведомстве.



Однако не связанные с государством рекрутеры говорят о совершенно другой картине мира. По данным HeadHunter, за три недели ноября в Петербурге открылось больше 3 тыс. новых вакансий в области медицины — это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«2020 год остро обнажил проблемы страны в сфере медицины: колоссальная нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, недооцененность труда, отсутствие должного финансирования», — считает и Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob.

По ее словам, дефицит кадров в этом году повысил зарплаты медиков на 15–18%, в 2021 году они поднимутся еще на 12–15%, уверена эксперт. Впрочем, говорить об этом всерьез довольно сложно — больницы по-прежнему ищут хирургов, акушеров и травматологов за 9 тыс. рублей, а онкологов за 30 тыс. рублей. Кажется, что зарплаты растут только у «ковидных» врачей — и то, похоже, кое-где больше на словах.

Сейчас в Петербурге открыто больше 3,5 тыс. вакансий: почти треть из них — для врачей, в том числе 3–5% на руководящие должности; еще 15% — для среднего и младшего медицинского персонала, приводят данные в HeadHunter. Средняя зарплата для среднего и младшего медперсонала в Петербурге — 40 тыс. рублей, а для медицинских представителей — 60 тыс., подчеркивает Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу. В близлежащих регионах — таких, как Псков, Череповец, Петрозаводск, Великий Новгород, — зарплата начинается от 45 тысяч. Однако на деле ситуация ожидаемо выглядит иначе.



В петербургских поликлиниках самая высокая зарплата начинается от 80 тыс. рублей — за работу участкового врача-педиатра и врача скорой помощи, в больницах от 160 тыс. рублей готовы предложить врачу анестезиологу-реаниматологу. При этом вакансий, которые неподготовленного человека заставляют удивиться, тоже хватает. Например, в одной из городских поликлиник ищут врача-онколога за 32 195 рублей. В больнице Боткина, к примеру, почти за те же деньги (30 тыс. рублей) готовы взять подсобного рабочего. В больнице им. Кащенко помощник врача-эпидемиолога может зарабатывать от 26 тыс. рублей, акушерка в 40-й больнице — 23 тыс. рублей, а вот лифтер в 15-й больнице может рассчитывать на все 30 тыс. рублей.

Впрочем, в регионах ситуация похожая. Например, в Псковской области минимальные зарплаты варьируются от 15 тыс. терапевту до 90 тыс. хирургу, причем, такая высокая зарплата — не где-то в областном центре, а в межрайонной больнице в Опочке. В Карелии разброс зарплат тоже впечатляет: от 12,5 тыс. эпидемиологу (правда, это только полставки, но специфика специальности, конечно, позволяет надеяться сейчас на большее) до 150 тыс. врачу приемного отделения в республиканской инфекционной больнице. Есть отдельная опция для самых сильных духом: вакансия заведующего фельдшерско-акушерским пунктом п. Сосновый Лоухского района. Там можно рассчитывать на 24–40 тысяч рублей.



В Новгородской области — хирургу предлагают зарплату 12 тыс. в Маловишерской ЦРБ. Это полная ставка, и там честно предупреждают: «Тяжелые и вредные условия труда». Но у этого же хирурга есть альтернатива: от 70 тысяч в ЦРБ в Старой Руссе, причем там предоставляют служебное жилье.

В Ленобласти участковый психиатр может рассчитывать на зарплату как минимум в 23,5 тыс. рублей, а врач-специалист в инфекционном госпитале — на 170 тыс. рублей. Кроме того, при переезде из другого региона ему обещают дать квартиру. Но, по словам Натальи Головановой, в среднем зарплаты в Ленобласти на 15% ниже, чем в Петербурге.

Тем же, кто и правда легок на подъем и имеет действующий сертификат врача по одной из востребованных специальностей, в Москве, например, предлагают до 270 тыс. рублей — предполагается, что соискатель будет проводить биохимические исследования. Для работы ему понадобится сертификат о повышении квалификации по COVID-19. За работу врача анестезиолога-реаниматолога в «красной зоне» с больными коронавирусом в Москве также предлагают от 200 до 250 тыс. рублей. Никаких специальных требований к соискателю нет. Специалистам попроще в столичных поликлиниках предлагают самый широкий диапазон зарплат — от 76 до 180 тысяч — самому обычному врачу общей практики. Разброс зарплат у медсестер в столице тоже довольно широкий, но в целом легко ищутся вакансии от 60 до 80 тысяч рублей в простых поликлиниках.



Впрочем, Петербург в этом плане не отстает. Например, в «ковидном» пансионате «Заря» врачу-инфекционисту и врачу-специалисту готовы предложить зарплату 230 тыс. рублей в месяц, палатной медсестре — почти 150 тыс., а медсестре функциональной диагностики — 100 тыс. Для сравнения: врач-инфекционист в Педиатрическом университете Минздрава сможет рассчитывать на зарплату 80 тыс. рублей, палатная медсестра в 40-й больнице — на 20 тыс. рублей. Самая маленькая зарплата, которую больницы и поликлиники Петербурга готовы предложить соискателям, — 8,5 тыс. за работу врача-физиотерапевта в детской поликлинике № 69. Самая высокая, не считая пансионат «Заря», — 160 тыс. рублей за труд анестезиолога-реаниматолога в Александровской больнице.

По словам руководителя отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерины Скляренко, возможность переезда в ноябре 2020-го рассматривал каждый шестой петербуржец, разместивший резюме в сфере «Медицина, фармацевтика». Соискатели готовы были уехать в Москву, Краснодар, Сочи, Ленинградскую и Московскую области.

На прошлой неделе главврач больницы № 20 Татьяна Суровцева сказала, что из ее клиники за время пандемии уволилось 30% персонала. Как отмечал тогда глава комздрава Дмитрий Лисовец, в стационарных отделениях дефицита и правда нет. Он может возникать, когда появляются новые медучреждения — нужно время, чтобы привлечь новых людей. Зато в амбулаторном звене, по его словам, не хватает более 400 человек. В начале мая десятки анестезиологов, пульмонологов, медсестер написали заявления об уходе после передачи их больниц под лечение коронавируса.

Сейчас в медучреждения активно трудоустраиваются студенты и сотрудники, которые перепрофилировались под работу с COVID-19. Активный поиск медсестер — сразу десятками на одну больницу или поликлинику — в медучреждениях объясняют просто: они нам нужны везде и всегда. В Мариинской больнице отмечают, что по размещенным вакансиям звонят очень часто. Можно сказать, места заполняются быстро.

«Коронавирус соискателей не пугает. Наоборот, многие звонят и спрашивают: вы еще берете людей? Приходят с перспективой потом у нас остаться, — рассказывают в отделе кадров больницы. — Мы оформляем их так же, как в обычной жизни: они проходят медосмотр, сдают анализы на коронавирус. В мае мы чуть ли не одним днем нанимали персонал — сейчас такого нет».

По сравнению с весной, когда заболели очень много людей, можно сказать, что дефицита нет, но все же некоторые заражаются и сейчас. «Все мы люди», — объясняет собеседник.

В Покровской больнице отмечают, что из регионов заявок практически не поступает, да и увольняются медики нечасто.

В психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова говорят, что есть вакансии, которые из-за нехватки специалистов заполняются редко и с трудом — например, на позицию фельдшера-лаборанта или медицинского технолога. При этом дефицит кадров может возникать в зависимости от сезона заболеваемости. «Бывает, что сегодня все на местах, а завтра раз — и сразу десяти человек нет», — объясняют в учреждении.

«В самом начале пандемии у нас была проблема с персоналом. Сейчас такого нет. По крайней мере, до ноября проблем не возникало, потому что там действительно была достойная зарплата, желающих было много, — отмечают в отделе кадров. — Эти отделения у нас в принципе укомплектованы. Нам просто нужен в больницу персонал».

По словам врачей, с ноября в Петербурге изменилась система выплат врачам, работающим с коронавирусными больными. Еще в середине октября Минздрав готовил документы о переводе медиков на новую систему выплат — сколько отработал в условной «красной» зоне, столько и заработал. Позднее стало известно, что изменится еще и движение денежных средств — они будут поступать во внебюджетный фонд, а оттуда выплачиваться напрямую. Раньше средства шли из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а затем в регионы. Предполагалось, что эти изменения помогут избежать проблем с размерами доплат. Впрочем, в конце октября петербургский фонд ОМС получил дополнительно 1,7 млрд рублей на лечение и зарплаты медиков в этом году. При этом «Фонтанка» не раз рассказывала, как медперсонал борется за неполученные выплаты.

«До ноября средняя зарплата у санитарки могла достигать от 73 до 93 тыс. рублей. Так называемые «президентские» выплаты составляли 25 и 15 тыс. рублей, вне зависимости от того, кто и сколько работает. Сейчас законы поменялись. Какими будут выплаты за ноябрь, пока не знаем», — рассказывают в одной из городских больниц.

По словам главы Фонда ОМС Александра Кужеля, младший медицинский персонал в Петербурге зарабатывает в среднем 63 тысячи рублей в месяц, врачи — 122 тысячи. Тогда в комментариях к статье на «Фонтанке» многие врачи и их родственники присылали данные о реальных заработках — они были, мягко говоря, чуть скромнее.

В больнице им. Боткина, например, медики, согласно статистике по среднемесячному заработку, получают 192,5 тысячи, средний персонал — 118,4 тысячи, младший — 73,5 тысячи. «Фонтанка» также рассказывала о совещании в этой больнице, где администрация сообщила сотрудникам, что всем вместе придется ужаться на 96 млн по оплате труда.

По данным комздрава, в организациях первичного звена с коронавирусными больными работают 9,5 тыс. человек, из них почти 5,4 тыс. врачей, 4 тыс. среднего персонала и 50 — младшего. В перепрофилированных учреждениях трудятся тоже около 9,5 тыс. человек: почти 2,4 тыс. врачей, 5,6 тыс, среднего персонала и 1,5 тыс. младшего. Кроме того, комздрав проводит дополнительное обучение.

Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»

