Ваша субсидия превратится в тыкву. Запреты Смольного могут лишить бизнес федеральной поддержки

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О проблемах с выполнением условий федеральной поддержки петербургские предприниматели рассказали Смольному в ходе онлайн-совещания 24 ноября. Речь идет о так называемых кредитах-субсидиях. Бизнес мог взять льготный заем в коммерческих банках по ставке 2% из расчета 1 МРОТ на сотрудника. Если компания сохранит до 1 марта 2021 года не менее 90% от численности сотрудников, кредит и проценты спишут полностью. Если штат уменьшится до 80%, долг спишут наполовину. Но если и это не удастся, возвращать деньги банку придется по ставке 15%.



Но банки проводят и промежуточные проверки того, как бизнес выполняет свои обязательства. Одна из таких контрольных точек — 1 декабря. По словам предпринимателей, некоторые из коронавирусных ограничений Смольного не дают им возможности должным образом отчитаться перед кредиторами.

В частности, согласно действующей редакции 121-го коронавирусного постановления, нужно отправить на удаленку всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В этом случае работники имеют право оформить больничный лист, тогда работодатель платить зарплату не будет, а сотрудник получит выплату из фонда социального страхования. Но в таком случае, по платежам банки будут видеть нарушение и изменят ставку на 15%. «Это может повлечь большие финансовые потери», — отметила Мария Ушакова, генеральный директор агентства «Арт-Тревел».

Смольный данную поддержки не администрирует и не может дать официальных разъяснений, сообщил Николай Рогачев, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости. Он не исключил, что в такой ситуации «формально маячок срабатывает». «Но работник реализует право на временную нетрудоспособность с кодом «карантин», нарушений со стороны работодателя нет», — сказал чиновник и рекомендовал обратиться за разъяснением в Минэкономразвития или ФНС.



Глава РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина поинтересовалась, как быть, если положенные 90% или 80% не удается набрать из-за смерти сотрудников. Можно ли на это место взять другого работника, чтобы сохранить условия льготы. «Нюансами не владею, постараемся получить ответы у уполномоченного органа власти», — пообещал Рогачев.

Но даже если банки войдут в положение, сохранить 90% численности персонала удастся не всем. В частности, под ударом окажутся операторы общепита в торговых центрах, которым чиновники запретили работу с 23 ноября. Еще ранее Смольный также остановил деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов. «Как удерживать 90% численности, если 50% ресторанов не могут работать?» — задал риторический вопрос совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. По его словам, ставка 15% в два раза выше обычного коммерческого кредита, которую сеть обычно получает в банках. Предприниматель попросил представителей Смольного обратиться в правительство о снижении планки сохранения штата, при которой льготные условия сохраняются, до 75%. «Иначе будет не как поддержка, а как — не хотелось бы в эфире ужасного слова говорить», — осекся предприниматель.



Также Виталий Свидовский напомнил, что в четвертом квартале ретейлер должен заплатить налоги не только за этот период, но и за второй квартал. По его мнению, федеральные власти могут быть не осведомлены о региональных ограничениях и ждут платежей, не взирая на то, что половина бизнеса по сути не функционирует. Арендодатели тоже не расположены к скидкам. «Если во время первой волны они поступили по-партнерски, потому что закрыли все, то сейчас многие не готовы на снижение аренды», — сказал предприниматель.

В Смольном готовы предложить собственные программы поддержки занятости. По словам Николая Рогачева, на эти цели зарезервированы 119 млн рублей. Из них 72 млн заложено на организацию общественных работ. Комитет через подведомственную организацию закупает рабочее время у предприятий, чтобы на этих местах могли трудиться люди из числа безработных или ищущих работу. Сейчас законтрактовано менее половины суммы — 33 млн рублей.

Вторая мера — субсидии работодателям на создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под риском увольнения. На это в бюджете заложено 47 млн рублей, около 30 млн рублей уже распределены. Больше половины получателей — это операторы фуд-кортов, отметил чиновник. Он предложил пострадавшему от ограничений общепиту переводить работников, которые не могут продолжить деятельность из-за ограничений, на временные места — к примеру в офис — и обращаться за субсидиями. Но несколько десятков миллионов, выделенных городом, «маловато», чтобы поддержать весь пострадавший бизнес, признал Николай Рогачев.

Комитет по промышленной политике согласился немного смягчить запреты разъяснениями. Выяснилось, что общепит в ТЦ закрыт полностью, но не совсем. Например, обслуживать посетителей заведение может при наличии отдельного входа с улицы. На доставку может работать даже кухня фуд-корта, если она закрыта от обычных клиентов жалюзи.

Но, по мнению бизнеса, помощи от города все равно катастрофически недостаточно — не только денежной, но и административной. По словам Киры Журавской, гендиректора компании «Драйв Тур», она с апреля предлагает Смольному использовать простаивающие туристические автобусы для развозки сотрудников предприятий. По ее мнению, это позволило бы разгрузить общественный транспорт и уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Предприниматель предложила обязать крупные компании перевозить сотрудников на отдельном транспорте по аналогии с тем, как стандарты безопасности предписывают бизнесу заключать договоры по дезинфекции со специализированными организациями.

Нынешние меры Смольного, в том числе введение QR-кодов не слишком помогли сдержать пандемию, а проведение крупных мероприятий вроде шоу «Чудо света» привело к резкому росту заболеваемости. «Решения, которые принимаются, бьют по бизнесу, но никак не влияют на распространение коронавируса», — отметила Кира Журавская.



Мария Ушакова обратила внимание на то, что чиновники услышали доводы бизнеса о необходимости более жесткого контроля масочного режима в общественном транспорте лишь спустя три месяца. Но сейчас распространению инфекции больше способствует отсутствие контроля за больными: люди больше недели могут ждать результатов бесплатных ПЦР-тестов и все это время ни на них, ни на их домочадцев никакие ограничения по перемещению не накладываются.

Начальник управления развития предпринимательства комитета по промышленной политике Сергей Кузин пообещал передать предложение в «координационный штаб», который возглавляет губернатор. К слову, такой структуры в городе нет. Но среди десятков оргструктур, созданных для борьбы с пандемией, есть координационный совет и оперативный штаб.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

