Петербуржец едет в Москву за лекарством стоимостью в четверть миллиона, чтобы спасти маму от ковида. Врачи дали сутки

У 65-летней жительницы Петербурга коронавирус был подтвержден 14 ноября. Сперва лечилась дома, затем стало хуже и в конце прошлой недели, рассказал «Фонтанке» ее сын, женщину госпитализировали в Госпиталь для ветеранов войн. К 23 ноября ее состояние ухудшилось, ковид протекает в среднетяжелой форме, у больной лихорадка, загустилась кровь, ей стало тяжело дышать. Врачи сделали вывод, что начался интерлейкиновый (цитокиновый) шторм - сильный ответ иммунной системы на вирус.

Сын заболевшей коронавирусом жительницы Петербурга обзвонил городские аптеки в поисках препарата «Актемра» после беседы с врачом Госпиталя для ветеранов войн. Тут его лекарства не нашлось, семья готовится к выезду в Москву, чтобы спасти женщину.

Женщине прописали препарат «Актемра», но родным, уверяет сын, сказали, что с его запасами в больнице туго. Пациентке поставили капельницу из того, что еще осталось, а следующую дозу предложили поискать самостоятельно, рассказывает петербуржец. На поиски дали сутки, но оказалось, что в аптеках Северной столицы его, как и многих других препаратов, нет. «Нашел в Москве в аптеке для онкобольных. Готовы продать. Но только завтра с утра, а как его быстро довезти... Сейчас решаем, кого посадить в «Сапсан«». Обойдется прописанная дозировка лекарства семье заболевшей женщины в 250 тысяч рублей за 400 мг.



В комитете по здравоохранению Смольного «Фонтанку» заверили, что «Актемра» есть во всех больницах. Со случаем петербурженки обещали разобраться. В самой больнице изданию сообщили, что не располагают данными о запасах лекарств.



Действующее вещество «Актемры» - тоцилизумаб. В последнее время среди больниц городского уровня этот препарат закупала Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины, контракт на 4,5 млн выиграло ООО «Профсервис». Тендер объявляла психиатрическая больница Скворцова-Степанова, но аукцион не состоялся. Поставку почти на 10 млн с начала сентября и до конца текущего года также должен обеспечить «Профсервис». Только за этот год компания заключила с городскими медицинскими организациями больше 950 контрактов на 1,3 млрд рублей, следует из базы «Спарк». Дозвониться до компании «Фонтанке» не удалось.

