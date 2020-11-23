Петербуржец едет в Москву за лекарством стоимостью в четверть миллиона, чтобы спасти маму от ковида. Врачи дали сутки

Сын заболевшей коронавирусом жительницы Петербурга обзвонил городские аптеки в поисках препарата «Актемра» после беседы с врачом Госпиталя для ветеранов войн. Тут его лекарства не нашлось, семья готовится к выезду в Москву, чтобы спасти женщину.
У 65-летней жительницы Петербурга коронавирус был подтвержден 14 ноября. Сперва лечилась дома, затем стало хуже и в конце прошлой недели, рассказал «Фонтанке» ее сын, женщину госпитализировали в Госпиталь для ветеранов войн. К 23 ноября ее состояние ухудшилось, ковид протекает в среднетяжелой форме, у больной лихорадка, загустилась кровь, ей стало тяжело дышать. Врачи сделали вывод, что начался интерлейкиновый (цитокиновый) шторм - сильный ответ иммунной системы на вирус.
Женщине прописали препарат «Актемра», но родным, уверяет сын, сказали, что с его запасами в больнице туго. Пациентке поставили капельницу из того, что еще осталось, а следующую дозу предложили поискать самостоятельно, рассказывает петербуржец. На поиски дали сутки, но оказалось, что в аптеках Северной столицы его, как и многих других препаратов, нет. «Нашел в Москве в аптеке для онкобольных. Готовы продать. Но только завтра с утра, а как его быстро довезти... Сейчас решаем, кого посадить в «Сапсан«». Обойдется прописанная дозировка лекарства семье заболевшей женщины в 250 тысяч рублей за 400 мг.
В комитете по здравоохранению Смольного «Фонтанку» заверили, что «Актемра» есть во всех больницах. Со случаем петербурженки обещали разобраться. В самой больнице изданию сообщили, что не располагают данными о запасах лекарств.
Действующее вещество «Актемры» - тоцилизумаб. В последнее время среди больниц городского уровня этот препарат закупала Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины, контракт на 4,5 млн выиграло ООО «Профсервис». Тендер объявляла психиатрическая больница Скворцова-Степанова, но аукцион не состоялся. Поставку почти на 10 млн с начала сентября и до конца текущего года также должен обеспечить «Профсервис». Только за этот год компания заключила с городскими медицинскими организациями больше 950 контрактов на 1,3 млрд рублей, следует из базы «Спарк». Дозвониться до компании «Фонтанке» не удалось.
«Актемра» действительно стоит дорого, рассказывали «Фонтанке» врачи городских больниц. Препарат входит в список рекомендуемых Минздравом при лечении ковида. Вероятно, его дороговизна послужила поводом для хищений - этот препарат входит в список по «Делу онкологов».