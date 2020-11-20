«Одним словом — содом и гоморра!» Как пандемия повлияла на агрессивность горожан и почему из-за маски начали убивать

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Самым громким и грустным событием можно с уверенностью назвать убийство жителя Мурино на Индустриальном проспекте. 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра вечером 17 ноября возвращался с корпоратива. Был ли он сам навеселе и в какой степени — неизвестно, да и неважно. Ехал в маршрутке, на заднем сиденье. Все пассажиры, кроме одной пары, сидели в масках, взор мужчины упал на них. Муринец подошёл и попросил надеть средства защиты, сидящий ответил грубо, щедро отсыпав советчику обсценной лексики и назвав «петухом». 53-летний блюститель справедливости обиды не стерпел, спор решил окончить оплеухой, после чего вылетел в открытые двери остановившейся маршрутки.

Безмасочник, перепрыгнув через ряд сидений, устремился за ним и погнался по улице. Судя по всему, догнал и воткнул нож в спину. Приехавшие медики смогли лишь зафиксировать смерть потерпевшего — удар оказался точным. Позже полиция отыскала предполагаемого убийцу. Это 40-летний житель Оренбургской области, в Петербурге жил в районе Оккервиля. Ранее он уже был судим за наркотики и нанесение телесных тяжких, теперь в его послужном списке появится ещё и 105-я статья УК РФ. Суда мужчина будет ждать в следственном изоляторе.

Правда, убивать он, возможно, не хотел — на опубликованных «Фонтанкой» кадрах видно, что он делает своей жертве искусственное дыхание и массаж сердца.

Другая история приключилась вечером 19 ноября в трамвае № 25. В 17 часов 36-летний кондуктор Трамвайного парка № 1 Лобанов сменял свою 60-летнюю коллегу. Передача вахты происходила в трамвае 25-го маршрута на Бухарестской улице. В этот момент она как раз ссорилась с двумя пассажирами, не желавшими платить. Диалог шёл агрессивный, местами оскорбительный. Лобанов встрял, беседа быстро перешла в рукопашный формат. После того как кондуктору пару раз заехали в лицо, а заодно рассекли голову, он дважды выстрелил из своего травматического пистолета. Агрессивные «зайцы» убежали, однако один из них позже появился в травмпункте, куда пришёл с тупой раной от резиновой пули под лопаткой. Врачам сказал, что в него ни с того ни с сего выстрелили в трамвае.



В третьей истории смешались люди и кони. Произошла она, к слову, тоже на Индустриальном проспекте — совсем недалеко от того места, где зарезали муринца. Началось всё по классике — на дороге автобус подрезал «Хёндэ». На остановке из легковой выскочил гражданин Таджикистана и начал ломиться в кабину обидчика. Тот, наблюдая, как агрессор дергает ручку и цепляется за стекло, разрядил ему в лицо перцовый баллончик. На слёзы поверженного выбежали два друга, тоже из солнечной республики. Они выломали на остановке скамейку и начали таранить ею дверь автобуса. Водителю этот цирк с конями надоел, и он нажал на газ. Иностранцев вскоре нашли, всем им от 27 до 29 лет. К слову, встретили их полицейские недалеко — на Хасанской. Избавление от жжения в глазах требует времени и молока.

Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт высшей категории Николай Косенков уверен — причина растекшейся в воздухе агрессии общий страх в обществе, в том числе перед до сих пор не изученным толком COVID-19.

«Психоэмоциональное напряжение возросло практически во всем мире, не только в России. Коронавирус только немного его усилил — связано это с личностными ограничениями, страхом, противоречивой информацией о болезни, меняющейся каждый час. Люди потеряли вектор жизни! Исчезла общая цель, перспективы в социальной жизни, все решают деньги. И конечно, свою лепту вносят СМИ, они печатают «горячие новости», активизирующие и без того напряженные эмоции. И в-третьих — вседозволенность при отсутствии культуры, образования и попрание общечеловеческих ценностей, принимаемых и поддерживаемых государствами и религиями. Одним словом — содом и гоморра, только в мировом масштабе!» — считает доктор Косенков.



Более уязвимы те, «кто предрасположен, болен, те, кто настороженно следит за новостями», сказал коллегам с 47news.ru клинический психолог службы экстренной психологической помощи Ленинградского областного психоневрологического диспансера Андрей Амосов.

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»