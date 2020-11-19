Почему у сборной России футбол без эрекции

Пять — это много. Без иллюзий: сборная у нас — не россыпь бриллиантов. Средней руки коллектив, чего уж там. Но даже мы так много пропускали аж в 2004 году — от Португалии. Обратите внимание, как мир изменился за это время: в России появился ненадолго третий президент, политическую карту перекроили, вышла пятая «Плейстейшн».

Злые языки сразу отметили: крупное поражение от сербов — часть кампании по продвижению новой игровой консоли. Но заговор разгадал Василий Уткин: против сербов сотый матч за главную команду страны провел Юрий Жирков. Номер Жиркова — 18. 100 делим на 18 — получаем 5 и 5 в периоде.



Анализируя эту черную полосу, очень сложно избавиться от соблазна вспомнить футбольное слово из пяти букв, которое склоняют болельщики по всей стране уже две недели: Дзюба. Эти ноябрьские три матча — первые за два года, в которых нападающий не принимал участия. Я сознательно использую существительное «нападающий» — не «капитан». И это тоже важная символическая веха, о которой мы скажем чуть позже.

Мы помним, как всё начиналось: Артём поехал на чемпионат мира откровенно запасным, любоваться футболом сидя на скамейке под Федором Смоловым. Затем — выход на замену в первом мачте против саудов — гол. Выход в старте против Египта — гол. Ну, и пошло-поехало: приветствие, речь, капитанская повязка, два чемпионства в «Зените», приз лучшему игроку и проч.

За два года Дзюба стал основным футбольным оружием на уровне сборной. Столбом. Вся игра — через него. Результат — через него. И надо сказать, что наша всё еще средняя команда последние два года выжимала гражданам положительные эмоции: на чемпионат Европы квалифицировались (напомню, что в совсем недавнем прошлом это было проблемой), играли нестыдно, иногда — ярко. И тут вдруг такой заключительный аккорд. Не, понятно, 2020 год еще не закончился, но не пять голов же!



Про капитанские повязки интересно. Волшебным образом обнаружилось, что онанистов в стране — один Дзюба. Итог 2020 года: ни чихнуть, ни подрочить. И как на эту руку повязку? Дети же смотрят (это краткий пересказ громокипящих позиций в социальных сетях и очередях в почтовых отделениях). В сборную Станислав Черчесов Дзюбу попросту не вызвал, тем самым решив проблему кардинально: чтоб, цитирую, «оградить команду и игрока от излишнего негатива». Оградить оградили, и в итоге — 3 матча без побед. В «Зените» Сергей Семак Дзюбу на матч против «Краснодара» выпустил, но без повязки. Семак объяснил: мера вынужденная, статус капитана при очевидном давлении добавил бы Дзюбе волнения.

Сборная в 2020 году больше не сыграет. Забыли. А «Зенит» — уже в субботу в Грозном. Жизненный опыт (иными словами, чувство жопы) подсказывает мне, что эта двухнедельная пауза на игры против Молдавии, Турции, Сербии на клубном уровне ничего не изменила. Мы в Петербурге находимся на пороге очередной многолетней войны между игроком и Виражом, и ничего хорошего нас не ждет.



Напомню: факт онанизма подтолкнул Вираж к публичному высказыванию своей позиции. Суть простая: Дзюба — «свинья», путь ему один — обратно в «Спартак», голы его не считаются. Два чемпионства, под 20 голов, статус лучшего распасовщика страны — неважно. Мастурбация вернула дух старой школы. Ветераны петербургского футбола вздохнули: о, 2009 год вернулся. Просят вернуть обычно 2007, а вернулся 2009: с переходом Владимира Быстрова из «Спартака» в «Зенит», с чучелом «Невского пятачка» на Ждановской набережной, со скандированием на мотив «Бони М» «Никогда не лги и не предавай и не будь свиньей и иудой, как Быстров».

Ничего принципиально нового сейчас не сказано. Вираж продолжит обструкцию. Артем продолжит забивать. Команда продолжит поддерживать своего. Драма с Дзюбой, катализатором которой стала личная жизнь, теперь с нами надолго, и выхода из этого житейского тупика нет. Ну да было бы странно, если в 2020 году было как-то иначе.

