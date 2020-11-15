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15.11.2020 13:05
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В петербургском метрополитене запустили поезд с экспозицией об истории подземки

Фото: пресс-служба метрополитена

В петербургском метрополитене запустили тематический состав «Эпохи метро». В вагонах представлена история развития подземки с 1995 по 2020 год. Поезд курсирует по 3-й линии с 15 ноября.

История метро в новом составе разбита на три условные части, каждая из которых отражена в отдельном вагоне.

Экспозиция состоит из архивных фотоснимков и документов, кадров из кинофильмов и изображений, характерных для каждого этапа истории предметов — советских радиоприемников, праздничной посуды, клеенчатой скатерти. Так, например, пассажиры могут увидеть один из первых пригласительных билетов, по которым ленинградцы могли зайти в подземку в день ее открытия 15 ноября 1995 года. Часть фотоснимков для оформления вагонов предоставили сами сотрудники метрополитена.

Фото: пресс-служба метрополитена
Фото: пресс-служба метрополитена
Фото: пресс-служба метрополитена
Фото: пресс-служба метрополитена
Фото: пресс-служба метрополитена
Фото: пресс-служба метрополитена 

Напомним, 15 ноября петербургскому метрополитену исполнилось 65 лет. Проверить свои знания о подземке можно в тесте «Фонтанки».

Фото: пресс-служба метрополитена

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Комментарии (2)

Киргуду
Фонтанка, у вас там что - секундомеры над каждым рабочим местом тикают? Бегом, бегом, отправить на сайт - секунды бегут...
Полно текстов с опечатками и кривыми оборотами.
Какой 1995 год?! Аж в 2 местах. В 1955 оно открылось. 15 ноября 1955.
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