В петербургском метрополитене запустили тематический состав «Эпохи метро». В вагонах представлена история развития подземки с 1995 по 2020 год. Поезд курсирует по 3-й линии с 15 ноября.



История метро в новом составе разбита на три условные части, каждая из которых отражена в отдельном вагоне.

Экспозиция состоит из архивных фотоснимков и документов, кадров из кинофильмов и изображений, характерных для каждого этапа истории предметов — советских радиоприемников, праздничной посуды, клеенчатой скатерти. Так, например, пассажиры могут увидеть один из первых пригласительных билетов, по которым ленинградцы могли зайти в подземку в день ее открытия 15 ноября 1995 года. Часть фотоснимков для оформления вагонов предоставили сами сотрудники метрополитена.