<section><h2><h2><strong>Петербургское метро в деталях</strong></h2></h2><p></p><p style="text-align:center;">"Фонтанка" проехалась в метро и сфотографировала станции. </p><p style="text-align:center;">Узнаете ли их вы? </p><p></p></section><section><h2><h2><strong>Именно на эту станцию 15 ноября 1955 года пришел первый поезд. А в 2014 году Guardian назвал ее в числе самых красивых станций метро в мире.</strong></h2></h2></section><section><h3><h2><strong>А вот еще одна звезда. В оформлении этой станции звезды - один из основных элементов.</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>На этой станции, также открытой в числе первых, 12 горельефов с изображениями представителей разных профессий. Среди художников, участвовавших в создании скульптурных групп Михаил Аникушин.</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Пасторальные мотивы, правда, с северным колоритом нашли свое отражение в мозаиках этой "сельской" станции.</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>В кого превращается человек по задумке авторов витража на "Чкаловской"?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Как в народе называется композиция, украшающая переход между станциями на "Площади Александра Невского"</strong></h2></h3></section><section><h3><h2>С самого начала мы хотели предложить вам угадывать станции метро по фрагментам мозаики. Но потом подумали, что это слишком просто. Эту любой горожанин узнает с первого взгляда.</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Оба Пушкина, которые есть в петербургской подземке, - работы Аникушина. И к обеим статуям всегда приносят живые цветы. И обе - покрашены, только одна "под бронзу", а вторая, расположенная на этой станции, - "под мрамор". </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Изначально так должна была называться станция, которую мы сейчас знаем как "Фрунзенскую", но название "приберегли". </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Куда бегут эти олимпийцы? Может быть, побыстрее перебраться на Васильевский остров? В 2015 году был открыт второй выход "Спортивной" а Васильевский и Петроградский острова под землей соединил уникальный траволатор. Если вы им пользовались, помните ли длину?</strong></h2></h3></section><section><h2><h2>Мы рады, что вы интересуетесь петербургской подземкой и с легкостью узнаете ее даже по самым небольшим деталям. За это вам - цветы. Конечно, в виде мозаики. Кстати, а с какой станции?</h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Quiz Maker - powered by Riddle