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15.11.2020 10:38
8
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Петербургскому метро — 65 лет: любишь кататься — пройди тест и проверь, хорошо ли ты знаешь подземку

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Комментарии (8)

nikopuma
Да уж!
Александр Смуров
Не исключаю что про 65 лет такая же брехня как и про древность СПбГУ.
Короче - не сказано что считается днюхой метро и нет ни одного доказательства про 65 лет.
vic_5e4cd1938d1a8
Занимательно и познавательно. Жаль, только, что с опечатками в текстах пояснений.
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