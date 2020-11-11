Пневмония, а через два месяца — коронавирус; мазки берут с задержкой, пациенты ночуют в коридорах и ищут лекарства. Рассказываем и показываем, в какой обстановке Северная столица подошла к рекорду в 1500 заражений в сутки.

автор фото Артем Краснов/Коммерсантъ

О забастовках скорой, как в Омске, забитых моргах, как в Новокузнецке, или дефиците кислорода, как в Ростове, в Петербурге пока не слышно. Но новые рассказы читателей «Фонтанки», столкнувшихся с коронавирусом в конце октября — начале ноября, разительно отличаются от тех, что мы публиковали пару недель назад.



Наталия Пьеха, заболела второй раз и попала в больницу им. Боткина — Я в августе перенесла пневмонию (КТ1). Тогда был и положительный, и отрицательный тесты. Симптомов почти никаких, запахи не пропадали. А 17 октября у меня слегка запершило горло. 19 октября я поехала к врачу, которая поставила мне ангину. Упросила её не назначать антибиотики, потому что была пропитана ими насквозь во время лечения от пневмонии. К вечеру того же дня поднялась температура до 37,5. Небольшая, но абсолютно ужасная, которая распространяется на мышцы и кости. Меня буквально ломало, знобило, затем добавился шум в ушах, при ходьбе одышка.



20 октября я проснулась как в тумане. Аппетита не было, ничего не лезло. Вызвала врача. Он опроверг ангину и поставил фарингит, назначил лечение и мазок ПЦР. 21 октября проснулась в прекрасном мире без запахов. Помимо потери обоняния, проявились симптомы как при отравлении или ротавирусе. Никакие абсорбенты не помогали, становилось всё хуже. Наутро у меня взяли ПЦР. А к вечеру стало хуже, температура поднялась до 40. Я не могла ходить, есть, ощущений — ноль, как будто я умерла.

На следующий день с давлением 60/30 и пульсом 180 меня срочно госпитализировали с тяжелой формой интоксикации. Привезли в центральную Боткинскую, повторно взяли мазок. На всякий случай изолировали в спецбокс — и пришёл положительный результат на ковид. Потом второй и третий, все из разных лабораторий. И все положительные.

сторис в instagram / knyaginya

После меня перевезли на Пискаревский проспект, в новую Боткинскую больницу. Я очень благодарна врачам за их работу, условия пребывания, питание, достаточное количество лекарств, внимательное отношение.



Главным последствием этой борьбы я считаю удар по нервной системе. Я перестала спать. Совсем. При этом вырубаюсь на ходу; спать хочу, но стоит мне задремать и начать погружаться в сон — словно чья-то жёсткая рука вырывает меня оттуда и даёт звонкую пощечину. В итоге я, как новорождённый младенец, просыпаюсь, дергаюсь, снова просыпаюсь.

Фото: сторис в instagram / knyaginya Фото: сторис в instagram / knyaginya Фото: сторис в instagram / knyaginya

Я начала всё забывать. Пытаюсь концентрироваться, держу в уме даты, имена, события, но стоит отвлечься — и я вновь белый лист, лихорадочно цепляющийся за нити памяти. Необъяснимое, животное чувство тревоги. Когда ты ни в чем не уверен, когда боишься засыпать и просыпаться, когда каждая минута воспринимается как пытка.

Дмитрий, попал в больницу Святого Георгия

— 22 октября 2020 года я приехал домой и почувствовал слабость, поэтому решил прилечь и вздремнуть. К 22 часам температура стала уже 39 градусов. И всю ночь меня бросало в жар. Утром вызвали участкового врача, который пришёл после обеда, послушал лёгкие и сказал, что слышны хрипы и, скорее всего, у меня пневмония. В случае ухудшения советовал вызвать скорую. Направление на КТ пообещал в среду, 28 октября.



В понедельник у меня и у всей семьи взяли мазки. Участковый врач однозначно сказала, что хрипы слышны довольно отчетливо, и советовала госпитализацию. Решил дотерпеть до КТ. Приехал туда сам за рулем. Пока сидел в небольшой очереди, услышал, что у других пациентов были повреждения 60 % и 70 % лёгких, напрягся. Ушёл в машину и прилег. Через 15 минут после обследования мне позвонила жена и сказала, чтобы я брал сумку с вещами и шёл обратно, так как у меня 50 % и 38 % повреждения лёгких и требуется срочная госпитализация.

Скорая приехала через 40 минут. Дальше наступили томительные минуты ожидания. Куда распределят? Неужто в «Ленэкспо»? Я уже представлял стоны умирающих людей, бегающих медсестёр, пикающие ИВЛ. Но через 20 минут экипажу пришло сообщение, что есть место в больнице Святого Георгия. Туда приехали за 5 минут, и оказалось, что перед нами всего пять машин. Ждали недолго — около 40 минут.

В приёмном отделении довольно быстро меня передали врачам. Определили на четвертый этаж и даже сразу положили в палату на шесть коек. В коридоре тоже стояли кровати, и на них лежали женщины преклонных лет. Ими тоже занимались врачи. Один из поступивших рассказал, что он стоял в очереди семь часов и его поселили в коридор. А на следующий день была большая выписка, и его перевели в палату.



У меня лечение началась с первого же дня. Стали ставить капельницы, уколы и таблетки. Кормили привозной едой в контейнерах. Я ожидал худшего, но она оказалась вполне съедобной. Температура у меня держалась почти целую неделю в больнице, но уже не так критично, как дома.

При мне выписали двух пациентов, в том числе 90-летнего адмирала-подводника. Затем в палату подселили пожилого человека, большого начальника. Но через день ему стало хуже, он стал задыхаться, и его отвезли в реанимацию. Меня же вскоре перевели в новую палату без кислорода, где прошла температура, взяли мазки и сказали, что если тест будет отрицательным, то выпишут. Сейчас я уже дома.

Галина, пытается узнать результат теста в Калининском районе

— 30 октября муж, сын и дочка — 12-летки сдали тесты на коронавирус. У мальчиков оказались положительные. Сразу связались с врачами из детской и взрослой поликлиники. Детский врач позвонил и спросил про жалобы, попросил каждый день отправлять данные температуры. Что мы и делаем уже 10 дней. Контрольные мазки обещают взять 11 ноября. Результаты — от 2 до 3 недель.



Взрослый врач пришёл в тот же день. Посмотрел, послушал. Записал на 9 ноября на КТ и супруга, и меня. Сделали, все нормально. У меня взяли тест, как у контактного лица. Результат надо ждать 2–3 недели! Сегодня взяли тест у супруга. Та же история. При этом диагноз никто не говорит, лекарство не назначают — соответственно, и не дадут их бесплатно. Была назначена противовирусная терапия, направленная на поддержание иммунитета, а именно: гриппферон, арбидол, витамин С...

Мой муж и сын, имея положительный результат теста на ковид, лечения не получают никакого. А я и моя дочь даже не знаем, болеем мы или нет.

Игорь, искал лекарства для друга

— В конце октября у моего друга в Омске поднялась температура до 38 градусов. Пролежав с ней дома неделю, он пошёл к врачу. В больнице Омска для таких симптомов есть отдельный вход, где в очереди сидело 25 человек. Попал 5 ноября на приём; сделали рентген, поставили диагноз: правосторонняя пневмония. Врач выписал рецепт на лидокаин, воду для инъекций и цефтриаксон. Ни в одной аптеке Омской области не оказалось даже воды для инъекции! 6 ноября к поискам подключился я. Заказал в Интернете на сайте известной сети в Петербурге 10 флаконов цефтриаксона (как позже выяснилось надо было 20), поехал за ними в Красное Село. Там мне выдали только один со словами, что больше нет. Я очень удивился. Со своей девушкой мы сели в машину и начали звонить во все аптеки Красносельского района. В половине не брали телефон, во второй половине говорили, что цефтриаксон закончился и его нет у поставщиков. На следующий день через общий сайт аптек Петербурга с трудом нашёл в первой аптеке Красносельского района 10 флаконов, во второй 5 флаконов. Время 16:00, и у меня уже 16 флаконов из 20. Поиски переместились в Приморский район. Обзвонив 10 аптек и объехав ещё 5, я не нашёл ни одного!





По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией от 11 ноября, Петербург вырвался на первое место по суточному приросту смертей, обогнав столицу (74 против 73). При этом в Петербурге за последние сутки выявили 1574 новых случая заражения.



Если вы врач, или пациент коронавирусного стационара, или его родственник и хотите рассказать об обстановке в больнице или сложностях, связанных с лечением инфекции, то пишите на kazakov@fontanka.ru. Анонимность гарантируем. Написать

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»