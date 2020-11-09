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09.11.2020 18:23
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«Выгляжу как опухший алкаш»: петербургские врачи делятся фото из «красных зон»

Уставшие лица и живые глаза, хештеги «работушка» и «ковидушка». «Фонтанка» показывает, какими фотографиями из «красных зон» петербургские медики делятся в соцсетях.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Восемь сотен госпитализированных петербуржцев по ту сторону «красной зоны» встречают такие же живые люди — врачи и медсестры, многие из которых быстро вспомнили весенний боевой опыт. Их снимки в соцсетях вызывают уважение у друзей и подписчиков и традиционно сопровождаются пожеланиями беречь себя и многочисленными «спасибо за ваш труд».

Это Александровская больница и самый яркий снимок подборки. Татьяна выложила фото после 12-часовой смены.

«Если я выгляжу как опухший алкаш, или так, будто меня побили, то на самом деле я просто отработала смену и иду домой с работы», — прокомментировала девушка.

А вот фото от её коллег — хирургов Константина и Антона, у которых утро начинается не всегда с операции.

Теперь карточка из больницы Святого Георгия. Мария отметила, что только в очередях и встречается с коллегами.

А её тезка рассказала, что ей с такой работой не нужен и костюм для Хеллоуина.

Это фото от Светланы с говорящей подписью «работушка».

Прекрасное живое фото из 40-й больницы.

Ниже — снимок из Мариинской больницы. Выложил Дмитрий с говорящей подписью «Трудовыебудни».

А это уже из больницы им. Семашко.

Элина, врач-офтальмолог, поделилась снимком из Николаевской больницы в Петродворце. Там она в свободное от бизнеса время помогает друзьям-однокурсникам противостоять эпидемии.

Анастасия поделилась модным луком в «брюках-чиносах» из Боткинской больницы

Ранее «Фонтанка» опубликовала рассказы врачей, как они справляются с пандемией и борются с выгоранием. А недавно и петербуржцы показали и рассказали нам, в каких условиях лечатся от COVID-19 во время «второй волны». Оказалось, что изнутри это выглядит не так страшно, как кажется снаружи.

Если вы врач, или пациент коронавирусного стационара, или его родственник и хотите рассказать об обстановке в больнице, то пишите на kazakov@fontanka.ru. При необходимости гарантируем анонимность.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
крутые ребята!
michailPotapov
Если хипстера одеть в комбинезон получится - КОВИДло
я так понимаю народ уже вкурил тему и маски почти не носит
улицы полны народу
вадики
Девушка красивая - тема сисек не раскрыта!
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