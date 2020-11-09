Восемь сотен госпитализированных петербуржцев по ту сторону «красной зоны» встречают такие же живые люди — врачи и медсестры, многие из которых быстро вспомнили весенний боевой опыт. Их снимки в соцсетях вызывают уважение у друзей и подписчиков и традиционно сопровождаются пожеланиями беречь себя и многочисленными «спасибо за ваш труд».



Это Александровская больница и самый яркий снимок подборки. Татьяна выложила фото после 12-часовой смены.

«Если я выгляжу как опухший алкаш, или так, будто меня побили, то на самом деле я просто отработала смену и иду домой с работы», — прокомментировала девушка.