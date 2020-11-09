«Выгляжу как опухший алкаш»: петербургские врачи делятся фото из «красных зон»
Уставшие лица и живые глаза, хештеги «работушка» и «ковидушка». «Фонтанка» показывает, какими фотографиями из «красных зон» петербургские медики делятся в соцсетях.
Восемь сотен госпитализированных петербуржцев по ту сторону «красной зоны» встречают такие же живые люди — врачи и медсестры, многие из которых быстро вспомнили весенний боевой опыт. Их снимки в соцсетях вызывают уважение у друзей и подписчиков и традиционно сопровождаются пожеланиями беречь себя и многочисленными «спасибо за ваш труд».
Это Александровская больница и самый яркий снимок подборки. Татьяна выложила фото после 12-часовой смены.
«Если я выгляжу как опухший алкаш, или так, будто меня побили, то на самом деле я просто отработала смену и иду домой с работы», — прокомментировала девушка.
А вот фото от её коллег — хирургов Константина и Антона, у которых утро начинается не всегда с операции.
Теперь карточка из больницы Святого Георгия. Мария отметила, что только в очередях и встречается с коллегами.
А её тезка рассказала, что ей с такой работой не нужен и костюм для Хеллоуина.
Это фото от Светланы с говорящей подписью «работушка».
Прекрасное живое фото из 40-й больницы.
Ниже — снимок из Мариинской больницы. Выложил Дмитрий с говорящей подписью «Трудовыебудни».
А это уже из больницы им. Семашко.
Элина, врач-офтальмолог, поделилась снимком из Николаевской больницы в Петродворце. Там она в свободное от бизнеса время помогает друзьям-однокурсникам противостоять эпидемии.
Анастасия поделилась модным луком в «брюках-чиносах» из Боткинской больницы
Ранее «Фонтанка» опубликовала рассказы врачей, как они справляются с пандемией и борются с выгоранием. А недавно и петербуржцы показали и рассказали нам, в каких условиях лечатся от COVID-19 во время «второй волны». Оказалось, что изнутри это выглядит не так страшно, как кажется снаружи.
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