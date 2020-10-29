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29.10.2020 13:28
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Зеленый монстр стал серой мышкой. В ДТП на Крестовском угодил перекрашенный Rolls-Royce дочери авторитетного предпринимателя Геннадия Петрова

За рулем попавшего в аварию на Крестовском острове «Роллс-Ройса» сидела 21-летняя дочь авторитетного предпринимателя Геннадия Петрова. Отцовский подарок Александра называла «Зеленым монстром», но сотрудникам ГИБДД он предстал в невзрачных тонах.

По данным «Фонтанки», в аварии на Вязовой улице поучаствовал темно-серый Rolls-Royce Wraith с госномером А047АА78. За последние пару лет этот же знак видели и на других машинах, например «Гелендвагене» и зелено-черном Wraith. Снимками купе Александра Петрова охотно делилась в соцсетях.

Фото: скриншот поста в Instagram

Машину Петровой подарили родители в начале 2020 года. Девушка называла его «Зеленым монстром» и в соответствующем обличье представляла друзьям. В таком же виде Wraith в мае 2020 года останавливали сотрудники ГИБДД за избыточную тонировку.

Иногда Александра появлялась на петербургских улицах с другим «Роллс-Ройсом» — темно-серого цвета, и можно было подумать, что у Петровых два люксовых купе под одним и тем же госномером. Учитывая былое величие Геннадия Петрова, это не казалось сверхъестественным.

«Фонтанка» выяснила, что у Александры Петровой единственный «Роллс-Ройс». Выпустили его в 2018-м, больше года он простоял в московском автосалоне. В начале 2020-го был приобретен Петровыми, оформлен на Александру и украшен госномером, который является семейной реликвией. Изначально он висел на «ИЖ-Комби» 2004 года выпуска, а потом последовательно перевешивался с машины на машину Петровых.

Иллюзию автомобильного размножения Александра создавала, оклеивая автомобиль пленкой нужного цвета. Для тусовки и фотосессий «Роллс» становился зеленым монстром, а в будни приобретал статус серой мышки.

По данным ГИБДД, после вчерашнего столкновения на Вязовой улице у машины Петровой повреждена задняя правая часть.

Александра Петрова имеет небольшой предпринимательский опыт. По данным СПАРК, в 2020 году она вошла в состав учредителей компании «РР-Сити», недавно выигравшей контракт на достройку больницы в Колпино за 2,7 миллиарда рублей. Но проблемный объект не станет ее головной болью. Александра вышла из компании, передав эстафету бывшему топ-менеджеру «Ленэнерго» Александру Ранкову и не менее юному любителю «Роллс-Ройсов» Васифу Мамишеву — сыну главы азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифа Мамишева.

Фото: скриншот поста в Instagram
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

EveReady
Авторитетный бизнесмен... Ага, аж олдскулы свело ))
III
А про Петрова Антона Геннадьевича 1981г.р. не написано почему?
Бармалей Айболитович
гляньте лучше в картах яндекс в каком доме живет бывший главарь ОПГ тамбовских петров и собственно половина друзей путина 2-я березовая аллея 19
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