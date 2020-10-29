За рулем попавшего в аварию на Крестовском острове «Роллс-Ройса» сидела 21-летняя дочь авторитетного предпринимателя Геннадия Петрова. Отцовский подарок Александра называла «Зеленым монстром», но сотрудникам ГИБДД он предстал в невзрачных тонах.

По данным «Фонтанки», в аварии на Вязовой улице поучаствовал темно-серый Rolls-Royce Wraith с госномером А047АА78. За последние пару лет этот же знак видели и на других машинах, например «Гелендвагене» и зелено-черном Wraith. Снимками купе Александра Петрова охотно делилась в соцсетях.

Машину Петровой подарили родители в начале 2020 года. Девушка называла его «Зеленым монстром» и в соответствующем обличье представляла друзьям. В таком же виде Wraith в мае 2020 года останавливали сотрудники ГИБДД за избыточную тонировку.



Иногда Александра появлялась на петербургских улицах с другим «Роллс-Ройсом» — темно-серого цвета, и можно было подумать, что у Петровых два люксовых купе под одним и тем же госномером. Учитывая былое величие Геннадия Петрова, это не казалось сверхъестественным.



«Фонтанка» выяснила, что у Александры Петровой единственный «Роллс-Ройс». Выпустили его в 2018-м, больше года он простоял в московском автосалоне. В начале 2020-го был приобретен Петровыми, оформлен на Александру и украшен госномером, который является семейной реликвией. Изначально он висел на «ИЖ-Комби» 2004 года выпуска, а потом последовательно перевешивался с машины на машину Петровых.



Иллюзию автомобильного размножения Александра создавала, оклеивая автомобиль пленкой нужного цвета. Для тусовки и фотосессий «Роллс» становился зеленым монстром, а в будни приобретал статус серой мышки.

