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22.09.2020 19:46
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«РР-Сити» достроит больницу в Колпино за 2,67 млрд рублей. Компания «сидит» на объекте с 2016 года

Строительство больницы №33 в Колпино завершит «РР-Сити». Как следует из данных сайта госзакупок, с компанией как с единственным поставщиком был заключен контракт на 2,67 млрд рублей.

Ввести объект поставщик должен не позднее конца декабря 2020 года. Компания не впервые заходит на стройплощадку в Колпино: с «РР-Сити» был заключен контракт на завершение этого объекта в конце 2016 года, на общую сумму 903,3 млн рублей. Предыдущий подрядчик, ГК «Единые решения», покинул объект на этапе котлована.

Согласно данным СПАРК, «РР-Сити» в равных долях владеют Антон Лосев, Расим Мамишев (судя по отчеству, он может быть сыном бизнесмена Вагифа Мамишева), Никита Мушкатин и Александр Ранков, экс-совладелец банка «Таврический» и бывший топ-менеджер «Ленэнерго».

Ранее в интервью профильный вице-губернатор Николай Линченко в интервью «Коммерсанту» заявил, что ввод 33-й больницы перенесли с 2021 года на конец текущего.

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