Художник-иллюстратор Илья Тихомиров завершил серию ироничных гербов районов Северной столицы и опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» еще 9 картинок 25 октября. Первые были презентованы в сентябре .

Пользователи интернета тут же стали расшифровывать ребусы. Так, на гербе Красногвардейского района изображена девушка с кувшином, ручей и маленькая птичка. Цитату из Пушкина «С кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит» отгадали быстро, как и отсылку к охтенке с намёком на Пискаревский молокозавод и Ручьи. А вот птичка, очевидно, чижик — и одноименный трамвай .

Самый богатый герб у Адмиралтейского района — в нем зашифровано сразу несколько произведений литературы из школьной программы. «Классика жанра», — гласит слоган. Калининский район удостоился в качестве символа хрестоматийного лебедя из автомобильной покрышки и подписи: «Лучше, чем кажется». Пушкин и Павловск получили самый милый объединенный герб: на нем парковая скамейка и белочка — никаких китайских туристов или пробок. А вот Центральный район, где традиционно самая дорогая недвижимость, был назван попросту «проходным двором». «Алкашей не хватает», — прокомментировали пользователи ВК.

Художник Илья Тихомиров не впервые иронизирует над реалиями Петербурга. Он известен по сериям «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС» и «С утра до вечера по-петербургски».