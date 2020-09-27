Петербургский иллюстратор Илья Тихомиров, известный по сериям «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски», представил новый проект — гербы районов Северной столицы. В первую часть вошли не все, но художник обещает скоро это исправить.
На гербе Кировского района портовый кран поднимает хрущевку, в Выборгском дома стоят на периодической таблице, Красносельский район трудно отнести к селу или городу, а в Московском — «всё как у людей».
«Я вдохновлялся... районами! Точнее, тем, что о них говорят, думают, какие мифы-легенды существуют. И своими личными ощущениями. Во второй части будут ещё девять районов, включая наши пригороды. Важный момент: именно районы, а не города. Так, Пушкин с Павловском должны оказаться на одном «гербе». Как это будет — скоро увидите», — рассказал Тихомиров «Фонтанке» 27 сентября.