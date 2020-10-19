Чем «Ленэкспо» лучше автосалона? Сравниваем временные госпитали в Москве и Петербурге
Мэр столицы Сергей Собянин запустил в столице еще два коронавирусных госпиталя. Один из них — в автомобильном центре «Москва», крупнейшем торговом центре по продаже машин, автозапчастей и аксессуаров. И на первый взгляд он кажется более уютным и продуманным, чем петербургский «Ленэкспо».
Как сообщает пресс-служба мэра Москвы 19 октября, дилерский центр перепрофилировали в коронавирусный стационар за три недели. На территории площадью 31,8 тысячи квадратных метров разместили 1818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии.
Внутри установлены семь аппаратов УЗИ, 67 аппаратов искусственной вентиляции легких, мобильный и компьютерный томографы системы AIRO и развернута лаборатория мощностью 2500–3000 проб в сутки.
Более крупный петербургский «Ленэкспо», который «Фонтанка» посетила чуть больше недели назад, на его фоне сильно отличается. Во-первых, в московском госпитале очень светло. Петербургский «Ленэкспо» на этом фоне кажется мрачным. Во-вторых, заметна высокая плотность — кровати в Петербурге стоят вплотную к ящикам для вещей, а койки жмутся друг к другу. В третьих, в отличие от Северной столицы, в Москве нашли возможность сделать чаще перегородки и соблюсти минимальную приватность. А также лучше продумана эргономика. Например, пациентам в столице не нужно тянуться к лампе над головой, как в Петербурге.
Зато в «Ленэкспо» теперь установлены кулеры, и разобрались с отсутствием туалетной бумаги — поставили антивандальные держатели.
Напомним, что в Петербурге в конце прошлой недели было развернуто 5815 коек для пациентов с коронавирусом. Из них 4874 уже были заняты.