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19.10.2020 17:20
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Чем «Ленэкспо» лучше автосалона? Сравниваем временные госпитали в Москве и Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Мэр столицы Сергей Собянин запустил в столице еще два коронавирусных госпиталя. Один из них — в автомобильном центре «Москва», крупнейшем торговом центре по продаже машин, автозапчастей и аксессуаров. И на первый взгляд он кажется более уютным и продуманным, чем петербургский «Ленэкспо».

Как сообщает пресс-служба мэра Москвы 19 октября, дилерский центр перепрофилировали в коронавирусный стационар за три недели. На территории площадью 31,8 тысячи квадратных метров разместили 1818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии.

Внутри установлены семь аппаратов УЗИ, 67 аппаратов искусственной вентиляции легких, мобильный и компьютерный томографы системы AIRO и развернута лаборатория мощностью 2500–3000 проб в сутки.

Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото 2:Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более крупный петербургский «Ленэкспо», который «Фонтанка» посетила чуть больше недели назад, на его фоне сильно отличается. Во-первых, в московском госпитале очень светло. Петербургский «Ленэкспо» на этом фоне кажется мрачным. Во-вторых, заметна высокая плотность — кровати в Петербурге стоят вплотную к ящикам для вещей, а койки жмутся друг к другу. В третьих, в отличие от Северной столицы, в Москве нашли возможность сделать чаще перегородки и соблюсти минимальную приватность. А также лучше продумана эргономика. Например, пациентам в столице не нужно тянуться к лампе над головой, как в Петербурге.

Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото 2:Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото 2:Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Зато в «Ленэкспо» теперь установлены кулеры, и разобрались с отсутствием туалетной бумаги — поставили антивандальные держатели.

Напомним, что в Петербурге в конце прошлой недели было развернуто 5815 коек для пациентов с коронавирусом. Из них 4874 уже были заняты.

В каком госпитале вы предпочли бы лечиться?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

LjubljuZhenchin
А что Конгресс не выгоден да ?))
Оп его же не надо утеплять !!!!!))))
Оп, наверное там форумы проходят ?))))
А богатырский когда достроют ?))
А СКК снос ответит кто ? А что будет на месте прекрасного СКК?
Litl_m
Зато в Ленэкспо теперь установлены кулеры и разобрались с отсутствием туалетной бумаги - зе бест преимущества!
Wuhan Proletarian
Антивандальные держатели туалетной бумаги совершенно правильное решение.
В 122 МСЧ рассияне, паимаишь, прут все, что плохо лежит.
Туалеты подчас выглядят так, словно мамай обывал - откручено и оторвано все, что можно оторвать и открутить.
Рулоны туалетной бумаги в диспенсерах персонал давно уже маркирует - украдено в КБ 122, но все равно воруют.
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