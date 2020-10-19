Мэр столицы Сергей Собянин запустил в столице еще два коронавирусных госпиталя. Один из них — в автомобильном центре «Москва», крупнейшем торговом центре по продаже машин, автозапчастей и аксессуаров. И на первый взгляд он кажется более уютным и продуманным, чем петербургский «Ленэкспо».



Как сообщает пресс-служба мэра Москвы 19 октября, дилерский центр перепрофилировали в коронавирусный стационар за три недели. На территории площадью 31,8 тысячи квадратных метров разместили 1818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии.