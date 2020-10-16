В Шушарах на крыше гипермаркета открылся спортивный комплекс с ледовой ареной

В Шушарах открылся первый в микрорайоне крытый спортивный центр с футбольным полем и ледовой ареной. Как сообщили в компании «Дальпитерстрой», его главная особенность в том, что он находится на крыше гипермаркета во дворе дома на Новгородском проспекте.

Размещение подобных объектов на кровле — распространенная мировая практика. Спортивные сооружения легкие и могут размещаться и эксплуатироваться на укрепленной кровле. Но в России подобные спорткомплексы на крыше до недавнего времени были только в Москве. А в сентябре нынешнего года первый такой центр под названием «Арена Ракета», построенный «Дальпитерстроем», открылся и в Петербурге.

Шушарский спорткомплекс накрыт двумя воздухоопорными куполами, или, как говорят в народе, «дутиками». Площадь футбольного поля — 30х25 метров, ледовой арены — 40х20 метров. В инфраструктуру комплекса входят также раздевалки, душевые и туалетные комнаты. На крыше также разместились кафе и бесплатная детская площадка.



Шушары давно испытывали потребность в спортивном комплексе с крытыми аренами, отмечают в компании. По данным опросов, проводимых в соцсетях среди жителей, в микрорайоне много желающих профессионально заниматься такими популярными видами спорта, как футбол, хоккей и фигурное катание.

В новом спортивном центре уже работают детские секции, проводятся индивидуальные тренировки, а также часы хоккея и сеансы массового катания. В настоящее время идет набор взрослых в любительские команды по хоккею и футболу.