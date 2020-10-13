Памятка: отличи коронавирус от ОРВИ и спокойно лечись

«Фонтанка» собрала главное, что нужно на сегодняшний день знать о COVID-19, чтобы понапрасну не рисковать здоровьем и не портить себе нервы.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В Петербурге каждый день только официально фиксируется уже больше 550 новых случаев нового коронавируса. Забыть о ковиде и связанных с ним ограничениях не получится и в 2021 году.

1. Что-то я нехорошо себя чувствую. У меня ковид? Изначально к симптомам коронавирусной инфекции относили в первую очередь першение в горле и высокую температуру, но при этом заболевании может быть всё, что угодно. Симптомами COVID-19 чаще всего называют только высокую температуру, продолжительный кашель, сильную слабость и потерю или изменение обоняния или вкуса. Но последнее встречается не всегда, как и одышка, диарея, ломота и так далее. Симптомы могут вообще отсутствовать.



По данным британских ученых группы NERVTAG, к симптомам коронавируса относятся также боль в груди и мышцах, хриплый голос, диарея, бред, волдыри на ногах и красные рубцы на лице и шее. Плюс — повышенная утомляемость. Правда, Национальная служба здравоохранения Великобритании не спешит вносить все эти признаки в перечень индикаторов COVID-19. Сейчас, в сезон ОРВИ и гриппа, отличить их симптомы от коронавируса может только тест.

2. Хочу убедиться, что у меня не коронавирус. Где и как сделать тест? А может, лучше сразу КТ? Главным доказательством того, есть у вас ковид или нет, на сегодняшний день считается результат анализа ПЦР-мазка из носа и глотки. Если вы заболели и у вас симптомы ОРВИ, целесообразно остаться дома и вызвать врача из поликлиники. В зависимости от симптомов медик может взять у вас мазок на коронавирус бесплатно. При этом надо иметь в виду, что в некоторых случаях отрицательный результат теста еще не значит, что ковида у пациента нет. Тест на антитела, который делают, чтобы выяснить, болел ли человек новым коронавирусом, также может не показать истинную картину. Помимо SARS-CoV-2, широко распространены ещё, по крайней мере, четыре коронавируса того же семейства, которыми люди регулярно болеют, даже не замечая этого.

Сделать тест в платной лаборатории стоит около двух тысяч рублей. Но специалисты не рекомендуют делать анализ просто так, для успокоения нервов — посещение лаборатории в любом случае фактор риска, и вы можете запросто подцепить ковид там, просто потому, что перед вам в помещении побывал зараженный человек. По этой же причине не рекомендуется делать КТ без рекомендации врача и веских оснований. К таковым относятся контакт с больным, потеря обоняния, одышка, лихорадка. КТ может понадобиться, если вам нужна плановая госпитализация, не связанная с коронавирусом. При этом надо иметь в виду, что платные клиники и лаборатории не принимают анализы и не делают КТ тем, кто контактировал с больными коронавирусом или имеет симптомы ОРВИ. 3. Есть какие-то способы «домашней диагностики», кроме градусника? Предотвратить тяжелое развитие коронавируса можно, не пропустив развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого дома можно отслеживать сатурацию — уровень насыщения крови кислородом — с помощью пульсоксиметра. Имейте в виду: специалисты считают, что этот прибор в домашней аптечке по-настоящему нужен только людям с серьезными заболеваниями легких. Поэтому не надо бежать в аптеку и выкладывать за пульсоксиметр бешеные тысячи. Если очень хочется, изучите предложения в интернете и выберите что-нибудь по разумной цене.

Пульсоксиметр надевается на палец и просвечивает его насквозь ярким светодиодом. Уровень кислорода определяется по цвету крови. За транспортировку кислорода отвечает гемоглобин, который находится в эритроцитах (красных кровяных тельцах). То есть чем выше сатурация, тем больше кислорода находится в крови человека и лучше он доставляется к тканям. Нормальные значения сатурации — от 94–96%, может доходить до 99–100%. Если ногти окрашены лаком, пульсоксиметр может не сработать. 4. А как вообще лечат от коронавируса? Говорят, единого протокола лечения нет.

Минздрав РФ утверждает, что единые стандарты лечения пациентов с коронавирусом существуют — они утверждены специальным приказом министерства. Просто для каждого течения болезни существует несколько схем лечения, поэтому кажется, что всем назначают разные препараты. Порядок лечения прописан во временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». Документ постоянно обновляется, новые версии публикуют на сайте Минздрава. Именно в нем прописаны методы диагностики и схемы лечения пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания.

При легкой степени коронавируса рекомендованы три схемы на основе противовирусных препаратов, при среднетяжелом течении заболевания — 4 схемы с комбинациями противовирусных и противовоспалительных препаратов, при тяжелом течении — 7 схем лечения с включением противовирусных препаратов и препаратов для купирования цитокинового шторма. Каким именно путем идти в каждом конкретном случае, решает лечащий врач в зависимости от особенностей пациента. 5. Как себя защитить от инфекции? Говорят, если горло водкой полоскать, ковид не прицепится. Способы снизить вероятность заражения давно известны, ничего нового тут не придумано. Это использование в общественных местах правильно надетых медицинских масок (закрываем нос и рот, а не лоб или шею), перчаток, поддержание дистанции в 1,5 — 2 метра от окружающих, мытье рук с мылом и использование антисептика. Чтобы болезнь не прицепилась или хотя бы протекала в легкой форме, укрепляйте иммунитет. В этом вам помогут достаточный сон, правильное питание и занятия физкультурой.

Полоскание горла и промывание носовых ходов могут помочь, если сделать это сразу после контакта с источником заражения COVID-19. И делать это не обязательно водкой — достаточно обычной воды. В конце концов, вирус проникает в организм не только через дыхательные пути, но и через слизистую оболочку глаз — вряд ли вы захотите полоскать водкой и их тоже. Но самое главное правило — не паниковать. Специалисты свидетельствуют: справиться с коронавирусом получится, если переболеет большинство населения или будет разработана вакцина или эффективное лекарство. Но масочку все-таки наденьте.

6. Надо ли мыть упаковки с продуктами, принесенными из магазина? А уличную одежду надо дезинфицировать? Если вы не планируете мыть руки каждый раз после того, как потрогали принесенную из супермаркета упаковку, имеет смысл ее как минимум протереть. Дезинфицировать уличную одежду не нужно, если, конечно, вы не находились в ней в одном помещении с пациентами, у которых ковид подтвержден. В сентябре выяснилось: коронавирус нового типа может оставаться живым и заразным на поверхности, например, охлажденного свежего лосося более недели. В октябре ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) опубликовали в журнале Virology Journal результаты исследования живучести коронавируса на разных поверхностях. Оказалось, SARS-CoV-2 дольше сохраняется при более низких температурах и на непористых и гладких поверхностях. А по мере повышения температуры — до 30 и 40 градусов по Цельсию стремительно теряет в показателях выживаемости. При этом на пористых поверхностях, в частности на хлопке, вирус держался 14 дней при самой низкой температуре и 16 часов — при самой высокой.

Так что, если не мыть, то хотя бы подвергать термической обработке купленные продукты имеет смысл. И не забывайте регулярно дезинфицировать свой мобильный телефон. Вы же его везде с собой берете, даже в туалет, верно? А сенсорный экран — настоящий рассадник для коронавируса. 7. Все, решено. Хочу сделать прививку от коронавируса. Как? Не так-то просто. Хотя при должном усердии (или везении) на этом можно еще и заработать. Первая, официально зарегистрированная в России вакцина от коронавируса — «Гам-КОВИД-Вак» «Спутник», была разработана Центром Гамалеи. В Петербург этот препарат поставлялся уже дважды. Но эти партии пока предназначены не для всех. Первыми вакцину получают медики, которые работают с коронавирусной инфекцией, и педагоги.

Массовую добровольную вакцинацию от ковида глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обещает начать в ноябре. Получить вакцину уже сейчас можно, попав в число добровольцев для пострегистрационных клинических испытаний препарата. Анкету на участие в исследованиях можно заполнить на сайте мэрии Москвы (для анкетируемых ограничений по месту проживания нет, так что можно надеяться на удачу). В Петербурге идут испытания аналога вакцины «Спутник», препарата Ad5-nCoV, китайской компании CanSino. Сейчас ведется набор добровольцев на третью фазу исследования. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН проводит в Петербурге испытания своей инактивированной цельновирионной вакцины на базе Научно-исследовательского центра «Эко-безопасность». Набор добровольцев закончился 10 октября, но в ближайшее время обещают объявить о новом исследовании. При этом надо иметь в виду, что свойства вакцин от коронавируса до конца неизвестны. Специалисты считают, что в сезон гриппа менее рискованным способом защититься от осложнений в период пандемии будет привычная прививка против гриппа. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»