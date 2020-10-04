«Очень важный приборчик». Почему пульсоксиметры на Aliexpress стоят в 10 раз дешевле, чем в аптеках

автор фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Пандемия вдохнула широкую известность в пульсоксиметры — приборы для измерения уровня кислорода в крови. Врачам они, конечно, знакомы давно, но большинство «простых смертных» узнало о них только в марте: недостаток кислорода может указывать на пневмонию или даже коронавирус. При помощи простого и компактного прибора теперь проводить исследование можно на дому и без специальных технических и медицинских знаний. Но всеобщая паника охватила людей настолько, что в первые месяцы пандемии купить пульсоксиметры не мог практически никто — даже медучреждения. Сейчас найти прибор в аптеке по-прежнему не так уж и просто, зато в Интернете ассортимент за это время увеличился в сотни раз. Единственная реальная загвоздка — цена, которая варьируется от 500 рублей до 30 тысяч рублей. Притом чем обусловлен такой разброс — неспециалисту понять непросто.



На фоне повторного введения коронавирусных ограничений и перехода на удаленный режим работы спрос на пульсоксиметры снова может увеличиться в несколько раз.

Однако стоит ли бежать за ним в аптеки или покупать в интернет-магазинах — вопрос спорный. По словам экс-главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева, пульсоксиметр — «небольшой, но очень важный приборчик при ведении пациентов с covid-19 и с тяжелым гриппом». Однако доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман уверен: пульсоксиметр — не тот прибор, который должен быть в аптечке у каждого.

«В обычной ситуации этот прибор дома за редчайшим случаем никому не нужен. Пульсоксиметры должны быть у людей с серьезными легочными болезнями для оценки того, насколько у них может быть выражена дыхательная недостаточность, — подчеркивает эксперт. — Степень психоэмоционального напряжения в обществе здорово превосходит пределы разумного. Причем люди бросаются из крайности в крайность — одни посыпают голову пеплом со словами «мы все умрем», другие вообще в вирус не верят. Обе крайности плохие».



По его словам, люди боятся дефицита — что когда прибор надобится, а его не будет в продаже. Но в итоге именно страх и незапланированные покупки порождают нехватку пульсоксиметров, отмечает эксперт.

Отдельно исследований рынка пульсоксиметров не существует — слишком специфический раньше это был товар. Приходится ориентироваться лишь на всю отрасль — медтехника. Производители таких приборов есть в России. По подсчетам «Фонтанки», общая выручка всех отечественных компаний, в арсенале которых есть пульсоксиметры, за допандемийный 2019 год составила около 3,7 млрд рублей.

Их производят: московское ООО «Медплант» (в 2019 выручка 654,5 млн рублей, чистая прибыль — 176,6 млн рублей), нижегородское ООО «Омид» (25,7 млн рублей; 2,3 млн рублей), челябинский ООО «Микролюкс» (32,6 млн рублей; 30,7 млн рублей), новосибирское ООО «Медимпорт» (2,6 млрд рублей; около 57 млн рублей) и московский «Диксион» (359,8 млн рублей; 8,9 млн рублей). Остальной рынок — импортные пульсоксиметры, преимущественно из Китая, также есть из Японии, Германии, Великобритании и других стран.



На гребне первой волны коронавируса пульсоксиметры представляли как «приборы для выявления коронавируса на начальном этапе». Но это, конечно, ерунда — причин для сильного снижения уровня кислорода в крови — масса, и это лишь один из симптомов тяжелой формы коронавируса, если точнее, его осложнения — пневмонии. Технология несложная — надеть пульсоксиметр на палец, подождать около минуты (за это время он определит пульс и сатурацию — уровень насыщения крови кислородом) и посмотреть на показатели. Если они соответствуют норме — вы здоровы, если есть небольшие отклонения — значит, может быть дыхательная недостаточность.

Уровень кислорода прибор определяет по цвету крови, просвечивая палец насквозь маленьким, но ярким светодиодом. В конце марта СМИ писали, что по приказу московского департамента здравоохранения при положительном тесте на коронавирус и показателе пульсоксиметрии ниже 93% пациент должен быть госпитализирован.

По сути, для людей, не страдающих хроническими заболеваниями, пульсоксиметр — гарант спокойствия и уверенности, что всё под контролем. Но, как отмечают сами врачи, ориентироваться на эти показатели — не самая лучшая идея. Во-первых, у всех портативных приборов (покупают преимущественно их) есть погрешность — как правило, она варьируется от 1% до 3%, но в некоторых случаях может быть и больше. Во-вторых, одного показателя пульсоксиметрии недостаточно. Чтобы правильно определить, чем именно болен человек, нужно провести комплексное обследование и на основании его результатов уже делать какие-то выводы.



Как ни странно, все эти факторы на спросе никак не отразились — скорее, наоборот. Для собственного спокойствия люди стали массово скупать пульсоксиметры, потребность в них выросла и у медучреждений. Рост спроса повысил и цены.

Большая разница

В аптеках минимальная цена пульсоксиметра начинается от 2 тысяч рублей, в среднем они продаются примерно за 5 тысяч рублей. Если суммировать все модели, представленные в интернет-каталогах, получится не больше 15 разных наименований. При этом в розничных точках найти приборы довольно сложно — их или нет в наличии, или осталось всего несколько штук. На площадках типа Aliexpress, Ozon, Avito картина полностью противоположная — сотни товаров и огромный разброс цен. Продаются пульсоксиметры даже оптом по 50 штук.

Как отмечает Елена Кириленко, генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал», даже то, что продается в аптеках, — предназначено исключительно для домашнего использования. «Есть ощущение, что на основании этого прибора никакой диагноз ставить нельзя. Если кто-то очень трепетно относится к своему здоровью, то можно мониторить. И если вдруг есть отклонения — обратиться к врачу. Но это не повод самостоятельно ставить диагноз и уж тем более начинать лечение», — говорит эксперт.



По ее словам, к возросшему спросу на пульсоксиметры производители оказались не готовы. «Если раньше они были в наличии, их можно было сразу купить, то теперь производство перегружено», — подчеркивает Елена Кириленко.

Представитель ООО «Нейромед» также подтверждает динамику продаж. По его словам, в апреле спрос на пульсоксиметры вырос на 30–40%.

Гарегин Мамджян, генеральный директор компании «Медплант» (производит пульсоксиметры «Окситест»), подтверждает, что хотя бы какие-то запасы пульсоксиметров появились только в начале июня. В начале пандемии «Медплант», как и другие производители, не смог «удовлетворить рынок» из-за повышенного спроса на продукцию — не были готовы, что в марте понадобится сразу несколько тысяч приборов.

«Их продажи во время коронавируса выросли всего в два раза. Пальчиковые дешевые китайские приборы фактически заполонили рынок с весны этого года — сразу после того, как начался ажиотажный спрос, — рассказывает Гарегин Мамджян. — Зачастую больницы брали у нас, чтобы хотя бы среди двух десятков китайских был один «эталонный», на который можно было бы ориентироваться».



Конечно, пальчиковые пульсоксиметры, которые люди используют в домашних условиях, не годятся для врачей скорой помощи. Там в ход идет серьезное оборудование с более точными показателями и с возможностью подзарядки от аккумулятора, автомобиля и сети. Например, Мариинская больница покупала пульсоксиметры «Кардекс» почти за 38 тысяч рублей каждый, следует из данных системы СПАРК. Самый дорогой инструмент — американский прибор почти за 103 тысячи рублей, закупал комитет по здравоохранению Ленобласти.

Но стоит отметить, что среди закупок были и недорогие китайские пульсоксиметры — те же, что продаются в аптеках и магазинах. Например, детская поликлиника № 49 Пушкинского района предпочла модель Topmed FP-30 по 5,5 тысяч рублей, а поликлиника № 8 — MD300C22 почти за 1,6 тысячи рублей.

Однако, по словам Гарегина Мамджяна, как медицинские изделия большинство китайских пульсоксиметров не имеют соответствующих сертификатов. Приборы же, которые производит «Медплант», применяются в основном в скорой помощи. Цены на них за этот период не выросли. Чего нельзя сказать про китайские приборы. Как подчеркнул Гарегин Мамджян, пульсоксиметры за 3 тысячи рублей фактически ничем не отличаются от тех, что продаются за 500 и меньше рублей.

Проконсультируйтесь с врачом

«Фонтанка» изучила инструкции к пульсоксиметрам, представленным в петребургских аптеках. Результаты оказались неожиданными — у приборов стоимостью 2 тысячи рублей и 30 тысяч рублей погрешность измерения одинаковая — 2–3%. Единственное отличие — самые дорогие приборы определяют сатурацию кислорода с той же самой погрешностью в диапазоне от 60% до 100%, а остальные приборы — от 70% до 100%. Но если у вас уровень кислорода ниже 70%, вы уже давно должны быть в руках профессионалов с профессиональным же оборудованием.

Павел Ботвиник, гендиректор ООО «Аконит», считает, что перед покупкой прибора нужно четко понимать, с какой целью «пациент» планирует его использовать. С помощью дешевого пульсоксиметра можно определить, здоров человек или нет, врачи же используют профессиональную технику, чтобы точно определить диагноз и прописать курс лечения.

«Здесь нельзя утверждать однозначно, что эти приборы плохие, а эти — хорошие. Каждый делает вывод сам для себя, — отмечает Павел Ботвиник. — Если бы я себе покупал, я бы проверял наличие регистрационного удостоверения, посмотрел бы на сертификат, на точность и метод измерения пульсоксиметрии».

При этом, по словам представителя компании «Нейромед», чем более продвинутый пульсоксиметр, тем выше его цена. Однако не стоит покупать его, почитав информацию в Интернете, уверен эксперт. Он считает, что лучше посоветоваться с врачом, изучить инструкцию к аппарату, сравнить отзывы и только потом принять решение о покупке.

«Не секрет, конечно, что вся коронавирусная продукция пользуется спросом — это не только пульсоксиметры, но и рециркуляторы, и концентраторы кислорода, и всё, что с этим связано, — отмечает один из участников рынка. — Сейчас снова закрывают школы. Мы видим очередные запреты со стороны правительства, и это не может не волновать народ и медицинские учреждения».

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

