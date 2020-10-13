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13.10.2020 14:14
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Сын секретаря Совбеза Андрей Патрушев стал совладельцем крупного подрядчика в области морской геологии в Петербурге

Сын секретаря Совбеза РФ, экс-заместитель генерального директора «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем петербургского ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ), подрядчика в области морской геологии и геофизики.

Данные об этом появились в системе СПАРК на основе отчета общества за 3-й квартал 2020 года. Согласно опубликованному списку аффилированных лиц МАГЭ, с 1 сентября Патрушев является владельцем 28,33% уставного капитала, или 37,77% голосующих акций компании.

МАГЭ была создана в 1972 году в Мурманске. Компания специализируется на изучении строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана, предоставляет геолого-геофизические услуги на шельфе, в транзитной зоне и на суше. Выручка общества в 2019 году составила 10 млрд рублей, а чистая прибыль — 418 млн рублей.

Компании принадлежат зарегистрированные в Петербурге АО «Севотим» и Северная научно-производственная ассоциация по морским геологоразведочным работам «Севморгеология».

Весной 2020 года гендиректор компании Геннадий Казарин, работавший в МАГЭ с 1978 года, скончался. Эту должность занял его сын Алексей Казарин. Казарин-старший, как и Андрей Патрушев, входил в совет российской Ассоциации полярников.

Сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Андрей родился в 1981 году в Ленинграде. В 2003-м он окончил академию ФСБ по специальности «юриспруденция», в 2006-м — Дипломатическую академию МВД по специальности «мировая экономика», а в 2008-м — Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «нефтегазовое дело». С 2006 по 2008 год он работал советником председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина. После этого он занимал должность замгендиректора ООО «РН-Сервис». С 2011 по 2013 год Патрушев трудился в «Зарубежнефти», а после — перешел в «Газпром нефть». Он покинул пост топ-менеджера компании осенью 2019 года.

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Комментарии (10)

gencon
Сразу после отравления Навального. Совпадение?
Агроном аэродрома
Какой гениальный ребенок вырос.
kiros
Пилят Россию, Путенские дружки.
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