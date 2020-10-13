Сын секретаря Совбеза Андрей Патрушев стал совладельцем крупного подрядчика в области морской геологии в Петербурге

Данные об этом появились в системе СПАРК на основе отчета общества за 3-й квартал 2020 года. Согласно опубликованному списку аффилированных лиц МАГЭ, с 1 сентября Патрушев является владельцем 28,33% уставного капитала, или 37,77% голосующих акций компании.

Сын секретаря Совбеза РФ, экс-заместитель генерального директора «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем петербургского ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ), подрядчика в области морской геологии и геофизики.

МАГЭ была создана в 1972 году в Мурманске. Компания специализируется на изучении строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана, предоставляет геолого-геофизические услуги на шельфе, в транзитной зоне и на суше. Выручка общества в 2019 году составила 10 млрд рублей, а чистая прибыль — 418 млн рублей.



Компании принадлежат зарегистрированные в Петербурге АО «Севотим» и Северная научно-производственная ассоциация по морским геологоразведочным работам «Севморгеология».



Весной 2020 года гендиректор компании Геннадий Казарин, работавший в МАГЭ с 1978 года, скончался. Эту должность занял его сын Алексей Казарин. Казарин-старший, как и Андрей Патрушев, входил в совет российской Ассоциации полярников.