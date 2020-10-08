Школа на проспекте Космонавтов стала похожа на Хогвартс благодаря одной маленькой детали
Новое здание школы № 525 в Петербурге облюбовала сова. Фотографией ночной хищницы 8 октября с «Фонтанкой» поделился третьеклассник Серафим Журавлёв. Связаться с редакцией ему помогла мама Елена.
Птица пристроилась на прозрачном козырьке здания по проспекту Космонавтов, показав наблюдателям свой профиль. На это время петербургское учебное учреждение стало похоже на Хогвартс — школу чародейства и волшебства из цикла книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера. В выдуманном писательницей магическом мире почта доставлялась исключительно совами.
Совы в Петербурге — не редкость. Их часто видят спящими на карнизах зданий, а к некоторым они залетают на лоджии.