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08.10.2020 14:16
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Школа на проспекте Космонавтов стала похожа на Хогвартс благодаря одной маленькой детали

Новое здание школы № 525 в Петербурге облюбовала сова. Фотографией ночной хищницы 8 октября с «Фонтанкой» поделился третьеклассник Серафим Журавлёв. Связаться с редакцией ему помогла мама Елена.

Фото: Серафим Журавлёв, 3-г класс

Птица пристроилась на прозрачном козырьке здания по проспекту Космонавтов, показав наблюдателям свой профиль. На это время петербургское учебное учреждение стало похоже на Хогвартс — школу чародейства и волшебства из цикла книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера. В выдуманном писательницей магическом мире почта доставлялась исключительно совами.

Совы в Петербурге — не редкость. Их часто видят спящими на карнизах зданий, а к некоторым они залетают на лоджии.

Фото: Серафим Журавлёв, 3-г класс

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Комментарии (1)

hal9000
Тож ее видел дня четыре назад...может эт одна и та же сова..?!причем такое очучение что она ручная...я к ней подошёл практически на вытянутую руку..но она чёт передумала и улетела...)
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