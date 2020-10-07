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07.10.2020 12:38
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Нет договора — штраф. В Петербурге ужесточают закон об ответственности за незаконную торговлю в палатках

В Петербурге вводят штрафы за установку нестационарных торговых объектов (НТО) в случае отсутствия договора на их размещение. Соответствующий законопроект парламент Петербурга принял в первом чтении на заседании 7 октября. Трансляция ведется на сайте Мариинского дворца.

Инициативу подготовили коммунист Александр Рассудов и единоросс Денис Четырбок. Она предполагает, что отсутствие договора на размещение нестационарного торгового объекта — самостоятельная причина для того, чтобы оштрафовать виновного. Физлицам грозит наказание в размере 4–5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тысяч, а юрлицам — от 50 до 200 тысяч рублей.

Последнее резонансное событие связано с нападением на борца с незаконной торговлей, руководителя общественной организации «Потребнадзор» Александра Виноградова. В результате он получил множественные травмы, в том числе перелом ноги, а его автомобиль сожгли неизвестные.

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