Несчастного, остатки кого найдены в водах Мги, разрубили в Петербурге. До этого подозреваемый стрелял за карточной игрой. Его взяли, несмотря на поврежденный позвоночник.

Все те же на манеже. От богемной стрельбы у Александринки до расчленения транссексуала

Фото: 47News

Раз вы не доцент Соколов или не жена рэпера Картрайта, то расчленять людей – не ваш конек. Но, похоже, если и дальше так пойдет, то Петербург заработает ядовитый статус еще одной столицы. Ну не патологоанатомической же. Потому как утром 22 сентября уголовный розыск главка прихватил парочку петербуржцев именно по очередному разделыванию человека на мелкие кусочки. И у обоих в гостях полицейские уже бывали, правда, в связи с пальбой за карточным столом в старинном доме на площади Островского. Но то было три года назад.



В истории здесь и сейчас все началось предельно тихо. 12 января этого года в Петербурге пропал никому неизвестный, да и никому, похоже, не нужный паренек из Узбекистана. 24 года, по имени Джамшуд. Об этом узнали несколько его знакомых из мира транссексуалов, да сутенерша. Примерно было понятно и направление беды – последний клиент, к кому он отправился и от кого не вернулся. Более того, клиент постоянный. Но в их мире не любят поднимать шум.

А недавно, 15 июня, школьника Ленобласти напугал труп в реке Мга. Потребовался недолгий осмотр, чтобы для начала понять - тело разрубили где-то в другом месте и давно, во-вторых, что человек жил своей категорически нетрадиционной жизнью. Себе в мужской облик он вставил импланты женских грудей. Не думаю, что очень интересно, как по номеру имплантов оперативники дошли вплоть до производителя из Ирландии и установили личность, а ею оказался, как не удивительно, юноша из Узбекистана. Тот самый, что исчез в начале года.

По данным 47news, к 53-летнему Юрию Яновскому собирались прийти еще с месяц назад. Но Яновский удивил так удивил. В конце августа на очередной гулянке в квартире своих знакомых на Новочеркасском проспекте,12, он пьяной ночью незапланированно слетел с пятого этажа. Но на козырек парадной, повредил позвоночник и прилег в Мариинскую больницу. Оперативники от досады бегали по потолку. Потом по секрету выведывали у врачей, мол, чем помочь, чтобы больного поставить на ноги. Редко медики видят такую заботу о пациенте со стороны органов. Наверняка, подумали, что Яновский непростого ранга.



Он, реально, не чужой уголовному розыску. "Фонтанка" писала, как в 2017 году его силком привозили из Минска, где он скрывался после яркой стрельбы в квартире на площади Островского.

Фото: Архив «Фонтанки»

Тогда недоразумение возникло при игре в покер, одного пуля пробила. Также было арестовано вполне себе популярное лицо - актер "Убойной силы - 2" и "Бандитского Петербурга - 4" Сергей Козик. Заодно под следствие влетел и родственник Яновского – Роман Пензин. Не без помощи опытных адвокатов Яновский выкрутился и получил свой условный срок лишь за хранение оружия.

Фото: 47News

И на спине его не текст, а прелесть: "Господь - просвещение мое и спаситель мой кого убоюся". А на данный момент, по версии следствия, Яновский через интимно-оригинальное агентство пригласил к себе транссексуала, но что-то пошло не так в его очередной съемной квартире лофт-квартала на набережной Макарова. Может, он передумал и надеялся на фею без хвоста.

Помимо Яновского, следствие беседует и с тем самым Романом Пензиным, кто вместе с Яновским отжигал за картами. Его нашли в Кудрово, в съемной квартире на Ленинградской улице. По материалам дела, его призвал в помощь Яновский, но уже после того, как тело распалось на части. Близкий ему Пензин подумал-подумал и решил не вмешиваться. Яновскому самому пришлось искать инструмент, а дальше вы знаете.



Что касается Яновского, то, по воспоминаниям прошлых допросов, его не пробьешь. Всегда сидит и ржет. Энергия в нем такая. Нигде не работает, из гостей - на пьянки. А тут что-то сник. Устал, наверное, и признался.

Следователи и эксперты уже едут вскрывать полы в квартире, трубы развинчивать тоже - искать кусочки и остатки. Вот радость-то новым арендаторам и владельцу. Процедура муторная, после нее хоть ремонт.

Кстати, еще непонятно, кто виновник совсем уж недавней новости об отсеченных женских руках-ногах, найденных в реке Сясь. Чую, вновь в Петербурге полицейские дверь кому-то будут ломать.

Евгений Вышенков,

47news

