Финский залив ждет нефтянку Лукашенко

Представитель белорусского государственного «Белнефтехима» заявил о готовности начать переговоры о поставках нефтепродуктов в российские порты Балтики взамен литовского транзита уже в сентябре. «Петербургский нефтяной терминал» - за, но в Высоцке и Усть-Луге - больше возможностей.

Фото: Евгений Переверзев/Коммерсантъ

Заявление представителя «Белнефтехима» 8 сентября транслировал «ТэкноБлог». Пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко сообщил о планах начать договариваться с участниками бизнес-сообщества на российском побережье Балтийского моря уже в этом месяце.

Переваливать нефтепродукты готовы в 3-х портах северо-запада России: петербургском, высоцком и усть-лужском. Больше нигде специализированных мощностей попросту нет. В Большом порту Санкт-Петербург этим занимается в основном «Петербургский нефтяной терминал» Михаила Скигина и Сергея Васильева (ПНТ). Есть еще пара стивидоров, но их возможности сравнительно скромны, и для потенциального белорусского транзита погоду не сделают. ПНТ способен обрабатывать около 10 млн тонн в год, примерно 8 из которых благополучно имеет и без Беларуси. Многое зависит от объемов партий и сортового разнообразия, но по большому счету 2 млн тонн в год - максимум, который ПНТ может предложить батьке Лукашенко.

В компании рассказали «Фонтанке», что пару лет назад представители «Белорусской нефтяной компании» уже появлялись с визитом вежливости. Тогда в российском правительстве возмущались: мол, как это так, мы даем Беларуси нефть задешево, а те, пользуясь единой таможенной зоной (и как следствие - отсутствием пошлин), перепродают ее враждебному Западу. Белорусские специалисты были профессионально въедливы и любознательны, но политика взяла верх над экономикой, и Белоруссия благополучно продолжила пользовать выгоды от российской дружбы. До поставок нефтепродуктов дело тогда не дошло. В порту Высоцк перевалку нефтепродуктов осуществляет «Лукойл» Вагита Алекперова силами ООО «РПК-Высоцк «Лукойл II». Там сил хватит примерно на 16 млн тонн в год, а реально обрабатывается около 12-ти - недостает грузовой базы. Так что белорусские нефтепродукты в «Лукойле» возьмут с удовольствием. На условиях анонимности в компании рассказали «Фонтанке», что представители Беларуси несколько раз приезжали на переговоры в Высоцк, выражали полную готовность к поставкам, но уточняли: только после команды батьки - мол, так не выгодно. Но дорожку в Высоцк белорусские нефтетрейдеры давно уже протоптали.

Усть-Луга выглядит гораздо более многообещающей - это крупнейший морской хаб Европы. Нефтепродуктами там занимаются 3 компании, каждая из которых вписана в бизнес-конструкцию какого-нибудь крупного федерального холдинга. АО «Усть-Луга Ойл» на 25% принадлежит «Транснефти» Николая Токарева, а на 48.99% «Толингу» Андрея Бокарева. Там переваливают около 20 млн тонн в год и пишут на сайте, будто готовы взять и 30 млн. Можно верить или не верить - пока такого не было. Обрабатывает в Усть-Луге нефтепродукты и «НОВАТЭК» Леонида Михельсона силами ООО «НОВАТЭК Усть-Луга». Компания рассчитана на перевалку 6 млн тонн нефтепродуктов ежегодно, в последнее время она примерно так и работает. Кроме того, по данным ИАА «ПортНьюс», сейчас там увлечены реконструкцией собственных мощностей. Третий участник рынка в Усть-Лужской губе - ООО «Портэнерго», замкнутое на «Сибур» Леонида Михельсона. Компания переваливает около 3 млн тонн нефтепродуктов в год и не похоже, что может больше. Впрочем, из всех грузчиков нефтепродуктов в российской акватории Балтики именно «Портэнерго» попадало в публичное пространство как партнер белорусов. По сведениям Argus Media, пробную партию бензина «Белорусская нефтяная компания» грузила на причалах «Портэнерго» в январе 2018 года. Но складывается впечатление, что проблем недостатка грузовой базы у этой компании не наблюдается.

Математика такого расклада проста: белорусы могут повезти все свои нефтепродукты на терминалы «Усть-Луги Ойл» или «РПК-Высоцк «Лукойл II». В принципе, частично в процессе может поучаствовать и «Петербургский нефтяной терминал». У Усть-Луги сразу же просматривается объективное конкурентное преимущество - за счет большого объема свободных мощностей компания может предложить наиболее выгодные условия. Но в этом случае она, скорее всего, будет претендовать на весь белорусский трафик. Впрочем, не очень понятно, какие именно объемы поставок могут в данном случае заинтересовать Лукашенко.

Белорусский Ex-Press.by оценивает объем экспорта нефтепродуктов из страны в 10.5 млн тонн в год, около 6 млн тонн из которых уходят через порты Прибалтики. Российский министр энергетики Александр Новак заявляет, что сейчас речь идет о возможной переброске из прибалтийских портов около 4 млн тонн белорусских нефтепродуктов в год. Такой объем, конечно же, легко возьмет «Усть-Луга Ойл» или «РПК-Высоцк «Лукойл II» целиком. «Петербургский нефтяной терминал» осилит 4 миллиона лишь частично, но может показаться привлекательным за счет демпинга. Не случайно, наверное, именно поэтому глава ПНТ Михаил Скигин единственный из сектора бизнеса заявил о готовности принять белорусский продукт публично.

Впрочем, эксперты видят в происходящем как минимум одну унылую составляющую - экономику. Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» рассказал «Коммерсанту»: «Перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. руб. за тонну, тогда как в Клайпеде — €5,7, то есть в 2,3 раза дешевле». Но российские стивидоры, скорее всего, постараются снизить аппетиты - во-первых, из-за конкуренции друг с другом, во-вторых, по рекомендации из Кремля, которая, наверняка, в нужный момент появится. Лев Годованник для «Фонтанка.ру»