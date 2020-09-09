Почему электронный дневник нужен родителям, а не школьникам? «Фонтанка» объясняет

В первую очередь, все об учебе: расписание уроков, оценки, домашнее задание, фамилии педагогов. Можно увидеть, во сколько ребенок пришел в школу и ушел из нее (а точнее, приложил карточку к турникету на входе и выходе).

Дополнительно здесь можно отслеживать, сколько средств тратит ребенок на питание и что покупает в буфете, устанавливать ограничение на сумму, которую можно потратить в день, или запрет на блюда с аллергенами или те, которые просто нежелательно употреблять.