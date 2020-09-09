Почему электронный дневник нужен родителям, а не школьникам? «Фонтанка» объясняет
В этом дневнике нельзя стереть оценку или вырвать страницу, чтобы скрыть двойку, его нельзя забыть дома, а доступ к нему возможет из любой точки земного шара — был бы интернет. Домашнее задание, кстати, тоже всегда под рукой.
«Фонтанка» разобралась, что такое электронный дневник и почему им чаще пользуются родители петербургских школьников, а не сами ученики.
Что представляет собой Электронный дневник?
Это раздел портала «Петербургское образование». Подключившись к нему, родители могут получить школьную информацию о своем ребенке.
Какие данные есть в электронном дневнике?
В первую очередь, все об учебе: расписание уроков, оценки, домашнее задание, фамилии педагогов. Можно увидеть, во сколько ребенок пришел в школу и ушел из нее (а точнее, приложил карточку к турникету на входе и выходе).
Дополнительно здесь можно отслеживать, сколько средств тратит ребенок на питание и что покупает в буфете, устанавливать ограничение на сумму, которую можно потратить в день, или запрет на блюда с аллергенами или те, которые просто нежелательно употреблять.
Как получить доступ к дневнику?
Чтобы подключить все эти услуги, нужно авторизоваться на портале «Петербургское образование». Удобнее всего это сделать с помощью ЕСИА — Единой системы идентификации и аутентификации, которая обеспечивает доступ к различным сайтам, связанным с получением государственных услуг. Затем нужно подать электронную заявку и прийти в школу с паспортом, чтобы подписать заявление и подтвердить родство с ребенком.
Сервисы по оплате питания станут доступны, когда ребенку выдадут Единую карту школьника, и родители пополнят счет ребенка.
Обязательно ли лично идти в школу для регистрации?
Это необходимо, чтобы подтвердить: вы действительно законный представитель ребенка, указанного при регистрации.
Чаще всего это простая формальность, но бывают случаи, когда одного из родителей лишают родительских прав, а второй законный представитель не дает согласие на передачу данных о ребенке.
Должен ли учитель заполнять электронный дневник?
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 03.07.2019 №1976-р «О переходе на электронный (безбумажный) учет успеваемости в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга» с 01.09.2020 учителя обязательно должны заполнять электронный классный журнал. А вся информация из него автоматически появляется в электронном дневнике.
В электронном дневнике видны не все отметки. В чем может быть причина?
В Электронный дневник данные поступают из информационных систем, установленных в школе. Школа сама решает, с какой частотой выгружать новую информацию на портал «Петербургское образование». Иногда настройки предполагают только разовую выгрузку в конце учебного дня.
Также это зависит и от учителя: он может не сразу после урока занести отметку в электронный классный журнал.
В дневнике не отображаются данные. Что делать?
Если возникают какие-то проблемы с авторизацией или отображением информации в каких-либо разделах, на портале Петербургское образование есть форма обратной связи с техподдержкой. Там можно задать любой вопрос о работе сервиса.
Где получить Единую карту школьника и как ей пользоваться?
Единая карта школьника выдается в тех школах, которые включены в Проект по установке систем контроля доступа и оплаты питания. Вместе с ней родителю выдают памятку с инструкцией и всеми необходимыми реквизитами для перевода денег на карту.
Для прохода в школу нужно просто поднести карту к турникету — как в метро. Для покупки в столовой, если на карте есть необходимые средства, нужно приложить ее к считывателю в буфете школьной столовой. Сейчас системой электронного доступа уже оборудовано более 650 школ: там ученики могут оплатить питание по-взрослому, карточкой.
Нужно ли эту карту где-то регистрировать?
Единую карту школьника отдельно регистрировать не нужно. Привязка к конкретному ученику происходит непосредственно в школе.
А с телефона следить за учебой ребенка можно?
У портала «Петербургское образование» есть официальное мобильное приложение, в котором можно следить за успехами ребенка. Приложение дублирует все основные функции портала.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи и на основе предоставленных им данных при участии
Комитета по образованию.