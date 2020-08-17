Для чего нужны два портала госуслуг и как ими пользоваться?

Конечно, не всегда хочется вникать в эти нюансы, особенно если дело касается похожих сервисов. Например, ежемесячное пособие для детей от 3 до 7 лет оформляется на региональном сайте, а новая единовременная «президентская» выплата — на федеральном.



Ничего страшного: если не нашли услугу на одном портале, то, скорее всего, найдете на другом. На обоих сайтах есть строка поиска и каталог услуг, которые помогут отыскать то, что нужно. Для удобства пользователей общая информация о многих федеральных услугах дополнительно размещена на Портале госуслуг Санкт-Петербурга со ссылками-переходами на общероссийский портал, где можно подать электронное заявление.



Например, вам нужно получить паспорт, и вы не знаете, куда обратиться. Заходите на gu.spb.ru, в поисковой строке (она размещена вверху каждой страницы портала) вводите «паспорт». Первым результатом поиска будет вот эта страница — gu.spb.ru/188413/eservice. Далее нужно нажать на кнопку «Получить услугу» и выбрать актуальный для вас случай получения паспорта. Допустим, выбираем «Замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет» и попадаем на федеральный портал — www.gosuslugi.ru/10052/1.



На федеральном портале gosuslugi.ru тоже есть ссылки на электронные услуги регионального Портала госуслуг Санкт-Петербурга. Например, если вы хотите найти там услугу по записи в школу, то с помощью поиска попадете на эту страницу www.gosuslugi.ru/62355/1/info, а оттуда, нажав на кнопку «Получить услугу на spb.ru», окажетесь на странице услуги на региональном портале — gu.spb.ru/188357/eservice/.



Так что в конечном итоге вы окажетесь на нужной странице, даже если сначала зашли не на тот сайт.

