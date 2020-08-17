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Для чего нужны два портала госуслуг и как ими пользоваться?

17.08.2020 16:50
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Для чего нужны два портала госуслуг и как ими пользоваться?

Оформить загранпаспорт, пособие на ребенка или записаться к врачу можно легко и быстро — не выходя из дома, используя порталы госуслуг. Нужно лишь помнить, что существует два официальных ресурса: федеральный и региональный, петербургский.

Чтобы не оказаться витязем на распутье и не блуждать по порталам в поисках нужной «кнопки», прочитайте объяснение «Фонтанки».

1

Я думал, что портал госуслуг только один. А их что, несколько?

Есть Единый портал госуслуг, общий для всей страны — gosuslugi.ru. На нем жители всех регионов России могут получить услуги, за оказание которых отвечают федеральные органы власти и подчиненные им учреждения. Это, например, Пенсионный фонд, Министерство внутренних дел или Федеральная налоговая служба.

Но кроме федеральных в каждом регионе есть еще местные госорганы и учреждения. Они тоже предоставляют разные услуги — региональные. В Санкт-Петербурге, к примеру, зачислением детей в школы занимается Комитет по образованию, согласованием проектов благоустройства — Комитет по градостроительству и архитектуре. А еще есть целый ряд региональных компенсаций, субсидий, выплат и пособий, которые предоставляются администрациями районов или профильными комитетами Смольного.

Вот для того, чтобы было удобно их получать, в нашем городе есть свой Портал госуслуг Санкт-Петербурга — gu.spb.ru.

2

Для чего нужен региональный портал — на одном сайте все услуги не помещаются?

Многие субъекты РФ действительно используют gosuslugi.ru как платформу для доступа к региональным электронным госуслугам. Однако Петербург в их число не входит по той простой причине, что в нашем городе электронное взаимодействие с жителями началось раньше, чем по стране в целом. Портал gu.spb.ru работает с 2007 года. Федеральный же портал появился на два года позже, в 2009 году. Поэтому было решено развивать собственный гибкий и ориентированный на региональные особенности инструмент предоставления госуслуг онлайн, а не переходить на типовую федеральную платформу.

3

Как же понять, каким порталом пользоваться в той или иной ситуации?

Изначальный принцип простой: на gosuslugi.ru услуги федеральные, а на gu.spb.ru — региональные. Например, водительские права и паспорта (в том числе заграничные) выдает Министерство внутренних дел (МВД), а СНИЛС — Пенсионный фонд. Это федеральные органы, то есть действующие на территории всей страны. Значит и услуги эти нужно искать, прежде всего, на федеральном портале.

А вот, например, решение о выплате пособия для малоимущих семей при рождении первого ребенка, как и о зачислении ребенка в садик, принимают администрации районов Санкт-Петербурга. Поэтому эти услуги предоставляются на региональном портале.

4

А если я не знаю, региональный орган представляет госуслугу или федеральный?

Конечно, не всегда хочется вникать в эти нюансы, особенно если дело касается похожих сервисов. Например, ежемесячное пособие для детей от 3 до 7 лет оформляется на региональном сайте, а новая единовременная «президентская» выплата — на федеральном.

Ничего страшного: если не нашли услугу на одном портале, то, скорее всего, найдете на другом. На обоих сайтах есть строка поиска и каталог услуг, которые помогут отыскать то, что нужно. Для удобства пользователей общая информация о многих федеральных услугах дополнительно размещена на Портале госуслуг Санкт-Петербурга со ссылками-переходами на общероссийский портал, где можно подать электронное заявление.

Например, вам нужно получить паспорт, и вы не знаете, куда обратиться. Заходите на gu.spb.ru, в поисковой строке (она размещена вверху каждой страницы портала) вводите «паспорт». Первым результатом поиска будет вот эта страница — gu.spb.ru/188413/eservice. Далее нужно нажать на кнопку «Получить услугу» и выбрать актуальный для вас случай получения паспорта. Допустим, выбираем «Замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет» и попадаем на федеральный портал — www.gosuslugi.ru/10052/1.

На федеральном портале gosuslugi.ru тоже есть ссылки на электронные услуги регионального Портала госуслуг Санкт-Петербурга. Например, если вы хотите найти там услугу по записи в школу, то с помощью поиска попадете на эту страницу www.gosuslugi.ru/62355/1/info, а оттуда, нажав на кнопку «Получить услугу на spb.ru», окажетесь на странице услуги на региональном портале — gu.spb.ru/188357/eservice/.

Так что в конечном итоге вы окажетесь на нужной странице, даже если сначала зашли не на тот сайт.

5

На каждом портале госуслуг придется регистрироваться отдельно?

Нет, логин и пароль от госуслуг нужен всего один. Достаточно единожды зарегистрироваться - и вот у вас уже есть личный кабинет как на федеральном, так и на региональном порталах. Кстати, эта учетная запись подходит практически для всех государственных сайтов России. С ее помощью вы сможете войти на сайты Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда. Логин и пароль от госуслуг подойдут также в том случае, если вы захотите, например, пожаловаться на плохую уборку двора — тогда нужно обратиться на портал «Наш Санкт-Петербург». Та же история с сервисом «Электронный дневник». В общем, учетная запись на госуслугах универсальна.

6

Это удобно, но надо же как-то получить эти логин и пароль?

В этом нет ничего сложного:

  1. Зайдите на gosuslugi.ru и нажмите «Зарегистрироваться».
  2. На странице регистрации заполните сведения о себе и получите код подтверждения.
  3. Заполните данные паспорта и СНИЛС, дождитесь положительного результата их проверки соответствующими органами власти.
  4. Подтвердите личность либо с помощью онлайн-версий банков (Сбербанка, Тинькофф, Почта банка, ВТБ, Хоум Кредит энд Финанс), либо лично в любом МФЦ.

Кстати, часто логин-пароль от госуслуг называют ЕСИА. За четырьмя буквами скрывается Единая система идентификации и аутентификации, через которую и происходит регистрация. Сокращенно ЕСИА. Так что теперь вы точно знаете, что регистрация на госуслугах, логин или учетка от госуслуг и ЕСИА — это просто разные названия одного и то же.

7

А можно обойтись без регистрации? Она точно мне нужна?

Конечно же, пользоваться порталами госуслуг можно и без регистрации. Вся информация на сайте - например, о том, куда обращаться за получением той или иной услуги - доступна любому человеку без всяких логинов и паролей. Однако если вы хотите получать госуслуги, не выходя из дома, тут уж без регистрации никак не обойтись. Учетная запись на госуслугах — это, можно сказать, электронное удостоверение личности. Когда вы приходите подавать заявление в МФЦ или в орган власти, специалист обязательно попросит вас предъявить паспорт, ведь он как-то должен вас идентифицировать. Аналогично и для онлайн-госуслуг. Сотрудник, которому придет ваше электронное заявление, должен понимать, что это точно вы. Для этого и нужна регистрация в ЕСИА. И именно поэтому ваши логин и пароль должны быть известны только вам. Никогда не сообщайте их другим людям.

8

Но так ли часто нужно получать госуслуги, чтобы регистрироваться на сайте?

Даже если вопрос получения госуслуг на нынешний момент для вас неактуален, учетка всегда пригодится. Например, с ее помощью на региональном портале можно проверять штрафы ГИБДД и оплачивать их со скидкой. Также, авторизовавшись с помощью логина-пароля от госуслуг, в Личном кабинете gu.spb.ru можно посмотреть, какие меры соцподдержки вам назначались с 2017 года. Туда же приходит информация о платежах за детский сад или кружки.

Да и подготовить плацдарм для будущего получения госуслуг лишним не будет. Все мы в течение жизни получаем загранпаспорта, меняем права, оформляем налоговые вычеты, устраиваем детей в школу. Возможно, вы даже не задумывались, но все это госуслуги.

9

Как упростить заполнение форм и заявлений на сайте?

В личном кабинете порталов вы можете настроить все так, чтобы пользоваться сервисами стало значительно проще. Например, можно:

  • добавить сведения о родственниках и детях, чтобы не пришлось вводить их в электронную форму заявления каждый раз заново;
  • добавить информацию о принадлежащем вам транспортном средстве;
  • загрузить сканы нужных документов, чтобы они всегда были под рукой;
  • создать шаблоны заявлений по услугам, которые требуется получать не один раз, а с определенной периодичностью;
  • выбрать удобный способ уведомления об изменениях статуса заявлений по услугам, а также о прохождении диспансеризации, окончании срока действия документов и т.д.
10

А ребенка на портале можно зарегистрировать?

Да, как только ему исполнится 14 лет и он получит паспорт. Процедура регистрации на госуслугах для детей с 14 лет такая же, как для взрослых. А пока ребенку не исполнилось 14, все заявления за него подают родители или опекуны под своими логинами и паролями. Чтобы упростить процесс, вы можете заполнить информацию о ребенке в своем личном кабинете на госуслугах. Тогда вам не придется каждый раз вносить сведения о ребенке в заявление заново — они уже будут в системе.

11

Что еще полезного для меня есть на питерском портале госуслуг?

Во-первых, на gu.spb.ru можно получить полную информацию о госуслугах. Даже если вы не собираетесь получать услугу онлайн, на портале вы сможете узнать, какие нужны документы для подачи заявления, каковы сроки его рассмотрения, порядок действий и так далее.

Во-вторых, на портале есть отдельный раздел о работе петербургских центров «Мои документы» (чаще их называют МФЦ). В нем и режим работы центров, и адреса, и загруженность, и их доступность для жителей с ограниченными возможностями (например, слепых и слабовидящих, передвигающихся в инвалидной коляске и т.д.).

В-третьих, на портале много полезной информации по самым разным темам: для родителей, для желающих получить ипотеку, для школьников и студентов... Разделы постоянно пополняются, ведь спектр жизненных ситуаций, в которые может попасть человек, очень широк.

В-четвертых, на портале можно оплатить госпошлины в разделе «Оплата». А еще, если вы вдруг остались недовольны процессом предоставления госуслуги (например, были нарушены сроки или с вас потребовали лишние документы), можно подать онлайн-жалобу.

12

А с МФЦ этот портал как-то связан?

Да, конечно. Помимо того, что на gu.spb.ru вы можете получить самую полную и достоверную информацию о работе центров «Мои документы», в личном кабинете вам также доступна проверка статуса заявления, если оно было подано в МФЦ. Ведь все заявления, принятые через портал и МФЦ, попадают в одну информационную систему.

Если вы обращаетесь за услугой в МФЦ, ваши паспортные и другие необходимые для ее получения данные заносятся в электронную форму заявления оператором МФЦ, а документы сканируются. Подписанное заявление и документы представляют собой электронное дело, которое и направляется в орган власти, предоставляющий услугу. Это называется электронным документооборотом МФЦ.

При подаче заявления через портал происходит то же самое, просто сканы нужных документов вы при необходимости прикрепляете к заявлению сами и делаете это, не выходя из дома, в любое время дня или ночи.

13

А как все-таки лучше подавать заявление: онлайн или лично, чтобы оператор все объяснил?

Вы вправе сами выбирать, как вам удобней получать госуслуги. Однако онлайн-способ удобен вот чем:

  • можно подать заявление в любой день и время (хоть в выходной, хоть в праздник) из дома или вообще с дачи или находясь в другом городе;
  • не нужно стоять в очереди и общаться с людьми (что особенно актуально в последнее время);
  • можно в любой момент прервать заполнение заявления, если появились срочные дела, и сохранить черновик;
  • всегда можно отслеживать процесс рассмотрения заявления.

Тут как с книгами — кому-то бумажные уже кажутся прошлым веком, другие же обожают запах и хруст страниц. Вот и в вопросе получения госуслуг каждый выбирает для себя.

Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных.

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