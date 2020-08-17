Для чего нужны два портала госуслуг и как ими пользоваться?
Оформить загранпаспорт, пособие на ребенка или записаться к врачу можно легко и быстро — не выходя из дома, используя порталы госуслуг. Нужно лишь помнить, что существует два официальных ресурса: федеральный и региональный, петербургский.
Чтобы не оказаться витязем на распутье и не блуждать по порталам в поисках нужной «кнопки», прочитайте объяснение «Фонтанки».
Я думал, что портал госуслуг только один. А их что, несколько?
Есть Единый портал госуслуг, общий для всей страны — gosuslugi.ru. На нем жители всех регионов России могут получить услуги, за оказание которых отвечают федеральные органы власти и подчиненные им учреждения. Это, например, Пенсионный фонд, Министерство внутренних дел или Федеральная налоговая служба.
Но кроме федеральных в каждом регионе есть еще местные госорганы и учреждения. Они тоже предоставляют разные услуги — региональные. В Санкт-Петербурге, к примеру, зачислением детей в школы занимается Комитет по образованию, согласованием проектов благоустройства — Комитет по градостроительству и архитектуре. А еще есть целый ряд региональных компенсаций, субсидий, выплат и пособий, которые предоставляются администрациями районов или профильными комитетами Смольного.
Вот для того, чтобы было удобно их получать, в нашем городе есть свой Портал госуслуг Санкт-Петербурга — gu.spb.ru.
Для чего нужен региональный портал — на одном сайте все услуги не помещаются?
Многие субъекты РФ действительно используют gosuslugi.ru как платформу для доступа к региональным электронным госуслугам. Однако Петербург в их число не входит по той простой причине, что в нашем городе электронное взаимодействие с жителями началось раньше, чем по стране в целом. Портал gu.spb.ru работает с 2007 года. Федеральный же портал появился на два года позже, в 2009 году. Поэтому было решено развивать собственный гибкий и ориентированный на региональные особенности инструмент предоставления госуслуг онлайн, а не переходить на типовую федеральную платформу.
Как же понять, каким порталом пользоваться в той или иной ситуации?
Изначальный принцип простой: на gosuslugi.ru услуги федеральные, а на gu.spb.ru — региональные. Например, водительские права и паспорта (в том числе заграничные) выдает Министерство внутренних дел (МВД), а СНИЛС — Пенсионный фонд. Это федеральные органы, то есть действующие на территории всей страны. Значит и услуги эти нужно искать, прежде всего, на федеральном портале.
А вот, например, решение о выплате пособия для малоимущих семей при рождении первого ребенка, как и о зачислении ребенка в садик, принимают администрации районов Санкт-Петербурга. Поэтому эти услуги предоставляются на региональном портале.
А если я не знаю, региональный орган представляет госуслугу или федеральный?
Конечно, не всегда хочется вникать в эти нюансы, особенно если дело касается похожих сервисов. Например, ежемесячное пособие для детей от 3 до 7 лет оформляется на региональном сайте, а новая единовременная «президентская» выплата — на федеральном.
Ничего страшного: если не нашли услугу на одном портале, то, скорее всего, найдете на другом. На обоих сайтах есть строка поиска и каталог услуг, которые помогут отыскать то, что нужно. Для удобства пользователей общая информация о многих федеральных услугах дополнительно размещена на Портале госуслуг Санкт-Петербурга со ссылками-переходами на общероссийский портал, где можно подать электронное заявление.
Например, вам нужно получить паспорт, и вы не знаете, куда обратиться. Заходите на gu.spb.ru, в поисковой строке (она размещена вверху каждой страницы портала) вводите «паспорт». Первым результатом поиска будет вот эта страница — gu.spb.ru/188413/eservice. Далее нужно нажать на кнопку «Получить услугу» и выбрать актуальный для вас случай получения паспорта. Допустим, выбираем «Замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет» и попадаем на федеральный портал — www.gosuslugi.ru/10052/1.
На федеральном портале gosuslugi.ru тоже есть ссылки на электронные услуги регионального Портала госуслуг Санкт-Петербурга. Например, если вы хотите найти там услугу по записи в школу, то с помощью поиска попадете на эту страницу www.gosuslugi.ru/62355/1/info, а оттуда, нажав на кнопку «Получить услугу на spb.ru», окажетесь на странице услуги на региональном портале — gu.spb.ru/188357/eservice/.
Так что в конечном итоге вы окажетесь на нужной странице, даже если сначала зашли не на тот сайт.
На каждом портале госуслуг придется регистрироваться отдельно?
Нет, логин и пароль от госуслуг нужен всего один. Достаточно единожды зарегистрироваться - и вот у вас уже есть личный кабинет как на федеральном, так и на региональном порталах. Кстати, эта учетная запись подходит практически для всех государственных сайтов России. С ее помощью вы сможете войти на сайты Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда. Логин и пароль от госуслуг подойдут также в том случае, если вы захотите, например, пожаловаться на плохую уборку двора — тогда нужно обратиться на портал «Наш Санкт-Петербург». Та же история с сервисом «Электронный дневник». В общем, учетная запись на госуслугах универсальна.
Это удобно, но надо же как-то получить эти логин и пароль?
В этом нет ничего сложного:
- Зайдите на gosuslugi.ru и нажмите «Зарегистрироваться».
- На странице регистрации заполните сведения о себе и получите код подтверждения.
- Заполните данные паспорта и СНИЛС, дождитесь положительного результата их проверки соответствующими органами власти.
- Подтвердите личность либо с помощью онлайн-версий банков (Сбербанка, Тинькофф, Почта банка, ВТБ, Хоум Кредит энд Финанс), либо лично в любом МФЦ.
Кстати, часто логин-пароль от госуслуг называют ЕСИА. За четырьмя буквами скрывается Единая система идентификации и аутентификации, через которую и происходит регистрация. Сокращенно ЕСИА. Так что теперь вы точно знаете, что регистрация на госуслугах, логин или учетка от госуслуг и ЕСИА — это просто разные названия одного и то же.
А можно обойтись без регистрации? Она точно мне нужна?
Конечно же, пользоваться порталами госуслуг можно и без регистрации. Вся информация на сайте - например, о том, куда обращаться за получением той или иной услуги - доступна любому человеку без всяких логинов и паролей. Однако если вы хотите получать госуслуги, не выходя из дома, тут уж без регистрации никак не обойтись. Учетная запись на госуслугах — это, можно сказать, электронное удостоверение личности. Когда вы приходите подавать заявление в МФЦ или в орган власти, специалист обязательно попросит вас предъявить паспорт, ведь он как-то должен вас идентифицировать. Аналогично и для онлайн-госуслуг. Сотрудник, которому придет ваше электронное заявление, должен понимать, что это точно вы. Для этого и нужна регистрация в ЕСИА. И именно поэтому ваши логин и пароль должны быть известны только вам. Никогда не сообщайте их другим людям.
Но так ли часто нужно получать госуслуги, чтобы регистрироваться на сайте?
Даже если вопрос получения госуслуг на нынешний момент для вас неактуален, учетка всегда пригодится. Например, с ее помощью на региональном портале можно проверять штрафы ГИБДД и оплачивать их со скидкой. Также, авторизовавшись с помощью логина-пароля от госуслуг, в Личном кабинете gu.spb.ru можно посмотреть, какие меры соцподдержки вам назначались с 2017 года. Туда же приходит информация о платежах за детский сад или кружки.
Да и подготовить плацдарм для будущего получения госуслуг лишним не будет. Все мы в течение жизни получаем загранпаспорта, меняем права, оформляем налоговые вычеты, устраиваем детей в школу. Возможно, вы даже не задумывались, но все это госуслуги.
Как упростить заполнение форм и заявлений на сайте?
В личном кабинете порталов вы можете настроить все так, чтобы пользоваться сервисами стало значительно проще. Например, можно:
- добавить сведения о родственниках и детях, чтобы не пришлось вводить их в электронную форму заявления каждый раз заново;
- добавить информацию о принадлежащем вам транспортном средстве;
- загрузить сканы нужных документов, чтобы они всегда были под рукой;
- создать шаблоны заявлений по услугам, которые требуется получать не один раз, а с определенной периодичностью;
- выбрать удобный способ уведомления об изменениях статуса заявлений по услугам, а также о прохождении диспансеризации, окончании срока действия документов и т.д.
А ребенка на портале можно зарегистрировать?
Да, как только ему исполнится 14 лет и он получит паспорт. Процедура регистрации на госуслугах для детей с 14 лет такая же, как для взрослых. А пока ребенку не исполнилось 14, все заявления за него подают родители или опекуны под своими логинами и паролями. Чтобы упростить процесс, вы можете заполнить информацию о ребенке в своем личном кабинете на госуслугах. Тогда вам не придется каждый раз вносить сведения о ребенке в заявление заново — они уже будут в системе.
Что еще полезного для меня есть на питерском портале госуслуг?
Во-первых, на gu.spb.ru можно получить полную информацию о госуслугах. Даже если вы не собираетесь получать услугу онлайн, на портале вы сможете узнать, какие нужны документы для подачи заявления, каковы сроки его рассмотрения, порядок действий и так далее.
Во-вторых, на портале есть отдельный раздел о работе петербургских центров «Мои документы» (чаще их называют МФЦ). В нем и режим работы центров, и адреса, и загруженность, и их доступность для жителей с ограниченными возможностями (например, слепых и слабовидящих, передвигающихся в инвалидной коляске и т.д.).
В-третьих, на портале много полезной информации по самым разным темам: для родителей, для желающих получить ипотеку, для школьников и студентов... Разделы постоянно пополняются, ведь спектр жизненных ситуаций, в которые может попасть человек, очень широк.
В-четвертых, на портале можно оплатить госпошлины в разделе «Оплата». А еще, если вы вдруг остались недовольны процессом предоставления госуслуги (например, были нарушены сроки или с вас потребовали лишние документы), можно подать онлайн-жалобу.
А с МФЦ этот портал как-то связан?
Да, конечно. Помимо того, что на gu.spb.ru вы можете получить самую полную и достоверную информацию о работе центров «Мои документы», в личном кабинете вам также доступна проверка статуса заявления, если оно было подано в МФЦ. Ведь все заявления, принятые через портал и МФЦ, попадают в одну информационную систему.
Если вы обращаетесь за услугой в МФЦ, ваши паспортные и другие необходимые для ее получения данные заносятся в электронную форму заявления оператором МФЦ, а документы сканируются. Подписанное заявление и документы представляют собой электронное дело, которое и направляется в орган власти, предоставляющий услугу. Это называется электронным документооборотом МФЦ.
При подаче заявления через портал происходит то же самое, просто сканы нужных документов вы при необходимости прикрепляете к заявлению сами и делаете это, не выходя из дома, в любое время дня или ночи.
А как все-таки лучше подавать заявление: онлайн или лично, чтобы оператор все объяснил?
Вы вправе сами выбирать, как вам удобней получать госуслуги. Однако онлайн-способ удобен вот чем:
- можно подать заявление в любой день и время (хоть в выходной, хоть в праздник) из дома или вообще с дачи или находясь в другом городе;
- не нужно стоять в очереди и общаться с людьми (что особенно актуально в последнее время);
- можно в любой момент прервать заполнение заявления, если появились срочные дела, и сохранить черновик;
- всегда можно отслеживать процесс рассмотрения заявления.
Тут как с книгами — кому-то бумажные уже кажутся прошлым веком, другие же обожают запах и хруст страниц. Вот и в вопросе получения госуслуг каждый выбирает для себя.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных.