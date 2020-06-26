Как получить пособие на детей с 3 до 7 лет. «Фонтанка» объясняет

Если семья получает столько, что в месяц на каждого ее члена приходится меньше прожиточного минимума за II квартал предыдущего года, то выплате быть. Если больше — этих денег на ребенка не дадут.



В 2020 году мы исходим из суммы в 11 465,3 руб.



Считаем по формуле: Общий доход семьи разделить на 12 (месяцев в году) и разделить на количество членов семьи.



В этой формуле учитывается доход за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачей заявления. То есть в июне 2020 года надо брать для расчета период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года, в июле — с января по декабрь 2019 года.



Важны также источники дохода. Надо учесть в формуле зарплату, доход от предпринимательской деятельности, алименты, пенсии, пособия, стипендии, и другие источники дохода семьи за весь учетный год.



Не надо приплюсовывать сюда доходы членов семьи, которые признаны безработными, выплаты на этого же ребенка по закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и материальную помощь из бюджета в связи с чрезвычайными ситуациями. Также не учитываются такие средства, как:



федеральный материнский капитал;

региональный материнский капитал (он выплачивается петербуржцам при рождении третьего и последующих детей);

земельный капитал (предоставляется многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства);

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Сведения о доходах при подаче заявления предоставлять не обязательно.

