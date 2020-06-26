Как получить пособие на детей с 3 до 7 лет. «Фонтанка» объясняет
С 20 мая малообеспеченные семьи всей страны и Петербурга в частности могут оформить ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты в 2020 году — 5 588,1 рублей на каждого ребенка, каждый год он будет меняться в зависимости от установленного прожиточного минимума. Рассказываем, кто и как может получить эти деньги.
С 20 мая малообеспеченные семьи всей страны и Петербурга в частности могут оформить ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты в 2020 году — 5 588,1 рублей на каждого ребенка, каждый год он будет меняться в зависимости от установленного прожиточного минимума.
Рассказываем, кто и как может получить эти деньги.
Главный вопрос: сколько дадут?
Выплата составляет половину от прожиточного минимума на детей, установленного в регионе на II квартал предыдущего года.
Непонятно? Поясняем: мы получаем пособие в 2020 году. То есть нам надо знать, что во II квартале 2019 года в Петербурге прожиточный минимум для детей составлял 11465,3 руб. Делим пополам и получаем сумму одной месячной выплаты: 5 588,1 рублей
На следующий год сумма изменится. Ее можно предсказать, зная прожиточный минимум петербуржцев на II квартал 2020 года.
И какого же возраста должен быть ребенок, чтобы на него деньги получать?
Деньги выплачиваются с 1 января 2020 года, если ребенку на этот момент было от трех до семи лет (включительно), и будут в дальнейшем выплачивать с момента трехлетия по восьмой день рождения.
В 2020 году выплату можно получить за все месяцы со дня, когда ребенку стукнуло 3 лет. Однако подать заявление нужно не позднее 31 декабря 2020 года. То есть, если три года исполнилось в феврале, а заявление подается в июле, то за период с февраля по июль вы также получите выплату.
Начиная с 2021 года вы будете получать деньги на ребенка с его третьего дня рождения, если подадите заявление в течение 6 месяцев с этой даты. Если позже, то только со дня обращения за ее назначением.
А моему ребенку уже пять — мы можем получить деньги за все месяцы с его трехлетия?
Нет, выплата устанавливается только с 1 января 2020 года.
Это значит, что в январе и надо было заявление подавать? Как же быть теперь?
Заявление на получение денег в 2020 году можно подать в любой месяц и день не позднее 31 декабря 2020 года. По нему на ребенка будут выплачены все деньги, которые причитаются с января по месяц подачи заявления, а потом их будут выплачивать помесячно.
А если у нас в семье трое детей нужного возраста? На всех трех писать по заявлению?
Оформить выплату можно на всех детей с 3 до 7 лет, подав одно заявление. Главное — указать в нем всех, на кого вы хотите ее получать.
Какой доход на семью позволит получить выплату?
Если семья получает столько, что в месяц на каждого ее члена приходится меньше прожиточного минимума за II квартал предыдущего года, то выплате быть. Если больше — этих денег на ребенка не дадут.
В 2020 году мы исходим из суммы в 11 465,3 руб.
Считаем по формуле: Общий доход семьи разделить на 12 (месяцев в году) и разделить на количество членов семьи.
В этой формуле учитывается доход за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачей заявления. То есть в июне 2020 года надо брать для расчета период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года, в июле — с января по декабрь 2019 года.
Важны также источники дохода. Надо учесть в формуле зарплату, доход от предпринимательской деятельности, алименты, пенсии, пособия, стипендии, и другие источники дохода семьи за весь учетный год.
Не надо приплюсовывать сюда доходы членов семьи, которые признаны безработными, выплаты на этого же ребенка по закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и материальную помощь из бюджета в связи с чрезвычайными ситуациями. Также не учитываются такие средства, как:
- федеральный материнский капитал;
- региональный материнский капитал (он выплачивается петербуржцам при рождении третьего и последующих детей);
- земельный капитал (предоставляется многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства);
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Сведения о доходах при подаче заявления предоставлять не обязательно.
Отлично, я включу в семью бабушку, и у нас получится нужная сумма! Что, так нельзя?
Семья может быть большой и разветвленной, но для получения выплаты учитывается только ее самый узкий состав: мама или папа (в зависимости от того, кто подает заявление), супруг подающего заявление родителя (это может быть второй родитель или отчим/мачеха) и все несовершеннолетние дети. Если ребенок усыновлен или находится под опекой, то, соответственно, учитывается доход усыновителей либо опекунов.
Важно! При расчете дохода не надо вносить в состав семьи других родственников, в том числе и бабушек с дедушками, и совершеннолетних детей. Также не учитываются лица, находящиеся в местах лишения свободы, служащие по призыву или лишенные родительских прав. Если кто-то из семьи находится на гособеспечении — его тоже не берем.
Но ведь есть какие-то дополнительные условия?
И ребенок (дети), и родитель, подающий заявление, должны быть гражданами Российской Федерации, а также иметь регистрацию в Санкт-Петербурге.
У нашей семьи доход позволяет получать эту выплату. Как же мне подать заявление?
Не надо сидеть в очередях и собирать сто тысяч справок о доходах. Самое простое — подать заявление на Портале госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru. Также можно обратиться в любой удобный МФЦ, в отдел социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга по месту жительства заявителя или отправить заявление по почте.
Какие документы мне будут нужны?
Во-первых, паспорт — но только если вы пойдете в МФЦ. На портале gu.spb.ru прикладывать скан паспорта не надо, так как вы авторизуетесь с помощью логина и пароля от сервиса госуслуг. Также, если ребенок родился не на территории России, то понадобится свидетельство о рождении или документ, его заменяющий (в том числе выданный другой страной с заверением). Это обязательный набор.
По желанию можно также представить:
• Свидетельство о заключении (расторжении) брака, выданное на территории Санкт-Петербурга.
• Выписку (сведения) из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком.
• Сведения о законном представителе ребенка.
• Сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене ограничения родительских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью (в том числе: решение суда о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав; решение суда об отмене ограничения родительских прав; постановление органа местного самоуправления об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью).
• Сведения об ограничении дееспособности или признании родителя либо иного законного представителя ребенка недееспособным (в том числе: решение суда об ограничении гражданина в дееспособности, решение суда о признании гражданина недееспособным).
• Свидетельство о смерти ребенка или его законного представителя, выданное на территории Санкт-Петербурга.
• Сведения о наличии регистрации по месту жительства заявителя и ребенка.
• Cведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.
• Сведения о доходах, включая пенсии, зарплаты, страховые выплаты, доходы от аренды имущества и так далее.
Если заявление подается по доверенности, то доверенное лицо должно предоставить документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. Это может быть нотариальная доверенность, доверенность в простой письменной форме или договор, содержащий указание на полномочия доверенного лица по представлению заявителя при предоставлении государственной услуги.
Полный перечень документов, порядок выплаты и обжалования можно посмотреть здесь.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных