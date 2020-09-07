7 сентября исполнилось 10 лет петербургскому Фонду в поддержку паралимпийского спорта «ТОЧКА ОПОРЫ». За эти годы спортсмены с инвалидностью получили помощь более чем на 30 млн руб. Благодаря «ТОЧКЕ ОПОРЫ» петербургские спортсмены смогли вновь отправиться на Паралимпиаду, а накануне юбилея Минюст включил Фонд в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто не мешал». Фонду «ТОЧКА ОПОРЫ» исполнилось 10 лет

Для людей с инвалидностью спорт — право на социализацию, на полноценный образ жизни. Для общества паралимпийские медали — убедительный повод отказаться от стереотипов в отношении людей с физическими особенностями, а также поверить в то, что твой путь зависит не от жизненных обстоятельств, а от твоего отношения к ним. 10 лет назад в Санкт-Петербурге начал работу Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ». Его основная цель — содействие развитию адаптивного спорта, формированию уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека. Направления работы: оказание оперативной адресной помощи спортсменам и федерациям, когда нет возможности выделения средств из госбюджета на покупку инвентаря, экипировки, оплаты выездов на соревнования; поддержка соревнований и популяризация паралимпийского спорта; реализация образовательных, социально-культурных проектов и многое другое.

Фонд подвёл некоторые итоги своей работы. Список достижений за эти годы огромный. Вот только некоторые их них. БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» появился на фоне печальной статистики — начиная с 2000 года спортсмены из Санкт-Петербурга всё реже попадали в национальную сборную, а на Паралимпийских играх 2004, 2006 и 2010 годов не выступил ни один петербуржец. В 2012-м впервые за долгое время из Северной столицы на Паралимпиаду отправилась целая команда, которая завоевала 9 медалей. Семь спортсменов поддерживал фонд. За 10 лет работы фонд оказал помощь паралимпийцам Санкт-Петербурга на сумму более 30 миллионов рублей, это и адресная помощь, и поддержка существующих федераций, в том числе содействие появлению в городе новых видов спорта и новых возможностей.

В 2012 году был запущен образовательный проект фонда «Паралимпийские уроки». Это встречи школьников со спортсменами с инвалидностью, которые без лишних слов учат ребят уважительному отношению к индивидуальным особенностям человека. В 2016 году был реализован совместный проект БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и Государственного Эрмитажа — ВДОХ_ВДОХ / IN_INBREATHE, рассказывающий истории двенадцати петербургских спортсменов с инвалидностью. Проект включает в себя выставку фотографий Юрия Молодковца и Ксении Диодоровой, которая проходила в Главном штабе Эрмитажа, мультимедийную интернет-версию www.vdoh-vdoh.ru и арт-издание. По инициативе Эрмитажа проект был представлен на международной выставке «Интермузей» в Москве. По предложению руководства ТРЦ «Галерея» выставка прошла в сокращенном формате для посетителей торгово-развлекательного центра в рамках «Недели спорта».

Фотография с церемонии открытия ВДОХ_ВДОХ стала финалистом всероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность — 2016» и была представлена на выставке в саду Эрмитаж в Москве, а также на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В марте 2020 года был запущен YouTube-канал фонда «Вдох_Вдох». И хотя его герои — спортсмены с инвалидностью, он не об инвалидах, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов. Первым героем стал Сергей Александров — единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах, участник зимней Паралимпиады-2018. В 2012 году фонд стал «Лучшим партнером Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга». Эту награду «ТОЧКА ОПОРЫ» теперь получает ежегодно. Сайт фонда дважды становился лауреатом Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Спорт равных возможностей». На нём собрана полная информация о доступных адаптивных видах спорта в Санкт-Петербурге для детей и взрослых с контактами тренеров.