Hyundai меняет Калининград на Петербург. Корейский автоконцерн договорился о покупке завода GM

О закрытии сделки с американской корпорацией может быть объявлено до конца октября. К переезду на петербургскую площадку готовятся модели Hyundai. Сборка Kia пока может сохранить калининградскую «прописку».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Российская дочка корейского концерна Hyundai «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» достигла договоренности с американской General Motors о покупке завода в Шушарах, рассказали «Фонтанке» два источника, осведомленных о планах компании. По словам одного из них, согласование находится на финальной стадии. Другой собеседник издания отметил, что сделка «уже прошла», но объявлено о ней будет в сентябре-октябре. За это время корейцы должны окончательно определиться с планами и согласовать их с Минпромторгом.



О том, что корейский концерн интересуется площадкой GM, которая законсервирована с 2015 года, стало известно в конце июля 2020-го, когда Hyundai обратилось за разрешением в ФАС. Менее чем через месяц антимонопольщики одобрили ходатайство «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о покупке 94,83 % основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто».

О близком закрытии сделки впервые сообщило 26 августа РИА Новости со ссылкой на источник. По данным издания, основная ценность приобретаемого актива «в хорошо сохранившихся коммуникациях — котельной и электроподстанции». В самой «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» вопросы о сроках закрытия сделки и планах по использованию площадки оставили без комментария. Но по данным «Фонтанки», корейская компания окончательно приняла решение перевести в Петербург производство с калининградского «Автотора». Дочка корейского концерна уже согласовала свои планы с Минпромторгом и сейчас прорабатывает параметры специнвестконтракта — соглашения, которое даст предприятию льготы в обмен на инвестиции в усиление локализации.



В Петербурге «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» владеет площадкой в Каменке, где выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Рядом сейчас строится завод по выпуску двигателей другой «дочки» корейского концерна — Hyundai Wia. Остальные модели Hyundai и Kia, которые продаются в России, собираются на заводе «Автотор» в Калининграде. Но уровень локализации там не велик.

По словам собеседников «Фонтанки», к переезду в Петербург готовится не весь модельный ряд. С большой долей вероятности, перенос затронет бренд Hyundai (в частности, Tucson, Santa Fe, Elantra), а также премиальный Genesis, тогда как линейка Kia пока останется Калининграде. Обязательства по усилению локализации, вероятно, будут включены в СПИК «ХММР».

В Минпромторге на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Власти Северной столицы осведомлены о переговорах Hyundai с GM и Минпромторгом, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. После того, как сделка будет закрыта, для дальнейшей реализации в Смольном проекта будет создана рабочая группа. Но, по его словам, дополнительной помощи городских властей компании не требуется. «Площадка есть, инженерные сети есть», — сказал он.



По информации «Фонтанки», руководство Hyundai уже провело несколько встреч с правительством Петербурга, на которых высказало пожелания об исполнении соглашений, заключенных еще с GM. В частности, земли под складами нуждаются в рекультивации. Город обязался навести порядок, но лишился возможности вести на площадке какие-либо работы после того, как территория была выкуплена американской компанией. Сейчас чиновники пытаются найти способ для решения проблемы, подтвердили источники, близкие к экономическому блоку.

На покупку завода GM Hyundai толкнула политика Минпромторга. Ведомство настаивало на выравнивание условий получения господдержки, требуя от игроков усиливать уровень локализации производства. В итоге пред компанией встал выбор — инвестировать в новые мощности в Калининграде совместно с «Автотором» либо переносить выпуск моделей в Петербург, рассказал источник, знакомый с планами компании. «Минпромторг крайне заинтересован в том, что рынок жил по единым правилам и приветствует любое движение, которое приводит к увеличению степени локализации», — сказал он. «Автотор», где ведется в основном сборочное производство, из этих правил сейчас «вываливается».



В калининградском концерне пока расставаться с Hyundai не намерены.«Остановка производства моделей Hyundai, выпускаемых на заводе «Автотор», не планируется», — заявили в пресс-службе. Более того, сейчас предприятие готовится к запуску производства Hyundai Sonata по полному циклу. Всего же в рамках специнвестконтракта, заключенного с Минпромторгом и правительством Калининградской области, планируется поставить на производство по полному циклу (сварка, окраска, сборка) 10 моделей автомобилей. О каких именно моделях идет речь, в «Автоторе» не уточнили, сославшись на конфиденциальность.

Но ранее компания сообщила, что в рамках СПИК будет строить новый завод с полным циклом производства для своего партнера — BMW. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск ежегодно более 50 тысяч топовых моделей марки — Х4, Х5, Х6, Х7 и 7-й серии. Первая машина должна сойти с конвейера к 1 июля 2021 года. Годом ранее руководство компании сообщало, что на новых мощностях может также вестись сборка Hyundai и Kia. В силе ли такие планы, в «Автоторе» не ответили.



По оценкам участников рынка, на модели корейского концерна приходится примерно треть объемов калининградской компании. Но если «Автотор» лишится только Hyundai, но сохранит за собой Kia, потери будут не столь велики.

В белорусском автоконцерне «Юнисон», который ранее также получил одобрение ФАС на покупку завода General Motors и зарегистрировал с этой целью российское юрлицо, ход своих переговоров с американской компанией не прокомментировали. Ранее сообщалось, что белорусы планировали выпускать на площадке GM бюджетные китайские автомобили и рассчитывали закрыть сделку летом 2020 года. Но бизнес-модель не нашла понимания у Смольного, а американская сторона тормозила финализацию переговоров по политическим мотивам. Не исключено, что последние события в Белоруссии склонили мнение GM в пользу корейского покупателя.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»